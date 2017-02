COMUNICADO: SHOPBOP lanza la tendencia de la primavera 2017 impulsada por la campaña con Suki e Immy Waterhouse

NUEVA YORK, 24 de febrero de 2017 /PRNewswire/ -- SHOPBOP, el principal destino de compras online para mujeres de todo el mundo, lanza su campaña global de primavera 2017, 'Find Your Spring', protagonizada por las hermanas It-Brit y las estrellas de estilo, Suki Waterhouse e Immy Waterhouse y la modelo del momento, Alanna Arrington. La campaña se centra alrededor de la amistad femenina y una toma moderna en la feminidad, como se ve en seis tendencias principales - Pretty in Pink, Tailor Made, All-Day Lingerie, Modern Americana, New Romantics y SoCal Cool.

http://mma.prnewswire.com/media/471027/SHOPBOP.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/471027/SHOPBOP.jpg]

La campaña Find Your Spring se desplegará con contenido único de foto y vídeo, abarcando todos los canales digitales - correo electrónico, redes sociales y página web - y está alojada en escritorio, tabletas, correo directo, y móvil, en forma de libros semanales, formado por guías de estilo, el último producto de primavera e impresionantes imágenes. Desde el color estrella de la temporada, rosa, a juguetones estampados y siluetas románticas, lo más destacado de la moda de primavera es traído a la vida.

Directora de moda de SHOPBOP, Caroline Maguire:

"Estamos muy emocionados con el lanzamiento de nuestra campaña global Primavera 2017, 'Find Your Spring', con Suki Waterhouse, Immy Waterhouse y Alanna Arrington. Sentimos que hemos elegido el trio perfecto para representar el espíritu de la primavera en una forma muy SHOPBOP, con estilo accesible y una sensibilidad lúdica".

TENDENCIAS DE PRIMAVERA DE SHOPBOP:

Pretty in Pink [Lanzamiento: 23 de febrero de 2017]Esta sombra de ensueño está a punto de hacerse cargo de sus armarios en escalas de rubor cremoso, rosa polvoriento y fucsia impactante.

Tailor Made [Lanzamiento: 9 de marzo de 2017]Su referencia de temporada para sacar clásicos nítidos como nunca ha visto antes.

All--Day Lingerie [Lanzamiento: 16 de marzo de 2017] Cómo quitar la mirada sin esfuerzo luxe - nuestra guía para usar crop tops sobre botón de sujeción, asociando vestidos resbaladizos con pantalones sedosos y lanzando trajes inspirados en tocador sobre cortes.

Modern Americana [Lanzamiento: 23 de marzo de 2017] Rojo, blanco y azul, renovado, con el resurgimiento de las grapas de la americana - vichy, lunares, colores patrióticos, rayas y toneladas de denim.

New Romantics [Lanzamiento: 30 de marzo de 2017]Una sofisticada mezcla de ensueño de volantes, blusas de cuello alto, mangas Julieta y florales dramáticas.

SoCal Cool [Lanzamiento: 6 de abril de2017]Paseo playero, ola retro con siluetas divertidas brillantes, inspirado por el surf -gráficos con garra y éxitos de neón.

Imágenes de la campaña en alta resolución: Campaign Imagery [https://www.dropbox.com/sh/59x63xcljn5r5qi/AADbY6IUsZF6UPE9zJOsw0cta?dl=0]

Enlace vídeo de la campaña: Campaign Video [https://youtu.be/tFiJeOZgfac]

ACERCA DE SHOPBOP: Shopbop.com [http://www.shopbop.com/] es el destino de compras online de estilo moderno, ofreciendo a las mujeres de todo el mundo la selección completa, recogida a mano de los diseñadores establecidos y emergentes. Trabajando con más de 1.000 marcas [http://www.shopbop.com/actions/designerindex/viewAlphabeticalDesigners.action] en todo el mundo, SHOPBOP ofrece a las mujeres en 165 países un surtido y accesorios fáciles y rápidos de poner, con envío gratis global en todo el mundo y devolución gratis en los Estados Unidos y Canadá. SHOPBOP es parte del grupo de empresas Amazon.com Inc.

http://mma.prnewswire.com/media/271156/shopbop_com_logo.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/271156/shopbop_com_logo.jpg ]

