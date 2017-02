COMUNICADO: AdVoice lanza la primera red de anuncios de telecomunicaciones del mundo en La India

Los anunciantes de La India ya pueden acceder al mayor inventario de La India de anuncios de audio destinados móviles dirigidos por medio de la ampliación global continuada de la red de anuncios de telecomunicaciones de AdVoice.

AdVoice permite a los anunciantes reproducir anuncios de audio para las llamadas móviles. Sustituye el tono de llamada en espera de los suscriptores de Bharti Airtel que han optado por el servicio Reward Tunes. AdVoice proporciona la tecnología, plataforma de reserva de campaña online y gestión de las ventas de los anuncios, mientras que la red de Bharti Airtel proporciona a los anunciantes un alcance más amplio que el resto de medios de La India.

El audio móvil destinado añade desbloqueos cada 10 o 15 segundos de la atención no dividida del consumidor al tiempo que inicia la llamada telefónica. Está, literalmente, dentro de su oído. Hay una cantidad impresionante de inventario desbloqueado disponible a considerar en las estadísticas: se invierte una media de 500 minutos por llamada al año en llamadas que han de cogerse. Con unas 1.800 llamadas por suscriptor cada año, cuenta con un potencial de 1.800 billones de impresiones en La India.

Dar servicio a estos anuncios de audio en lugar del tono de espera tradicional de las llamadas presenta un alcance más amplio en comparación al resto de medios. Existe un grupo de conexiones telefónicas móviles activas sin precedentes en La India. Son más de 1.000 millones, con un 65% de la población aún con teléfonos tradicionales, de los cuales el 30% vive en zonas rurales de medios oscuros.

Los teléfonos móviles disponen de una escala que no tiene precedentes. Son más numerosos que las TVs, los PCs, las tabletas y las radios o los periódicos diarios en relación a ese tema. La publicidad móvil es una industria mundial de 100.000 millones de dólares, pero los operadores móviles aún no se benefician de ello como inventario al no ser accesible a través de los anunciantes digitales.

Para el año 2020, 1 de cada 3 dólares de anuncios invertidos será en publicidad móvil, y AdVoice proporciona a las telecomunicaciones la inclusión dentro de este eco-sistema. Hemos perfilado la base en compatibilidad con los estándares de la industria de anuncios digitales, permitiendo a las marcas, agencias de medios y DSP llegar a sus audiencias preferidas por medio de los canales de las telecomunicaciones.

Ni la TV, ni la radio ni lo digital pueden llegar a esto - y menos solas - en todos los segmentos de audiencia de La India, mientras que AdVoice sí que puede.

Dennis Oudejans, consejero delegado de AdVoice, destacó: "Dando servicio a los anuncios durante la espera de las llamadas se beneficia al anunciante con medición, no realización de pérdidas, destinos avanzados, audiencias de captación y capacidades de generación destacadas al tiempo que los llamadores pueden expresar su interés en los productos al presionar una tecla".

Las sintonías de audio destinadas funcionan en cualquier teléfono, y con millones de inventarios de impresiones diarias, AdVoice se sitúa así misma en cabeza de las principales redes de anuncios del país junto a Facebook y Google.

Globalmente, hay 15.000 millones de impresiones de anuncios de audio al día. Esto es cuatro veces más que la cifra de búsquedas de Internet. El viaje de AdVoice no ha hecho nada más que empezar.

Acerca de AdVoice

AdVoice es la primera y única red de anuncios de telecomunicaciones globales de nivel mundial que permite a los comerciantes destinar sus audiencias de consumo por medio de SMS, USSD, streaming de video y formatos de audio como tono de llamadas, IVR y streaming. La interfaz online de AdVoice y su motor de perfilado hacen que la invención de las telecomunicaciones sea accesible de forma digital y programática, dando a los anunciantes el nivel más elevado de alcance, destino, generación principal y analítica.





