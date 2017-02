COMUNICADO: Takeda y Cognition Kit se asocian en un estudio piloto de software que se puede llevar (1)

-- Takeda y Cognition Kit se asocian en un estudio piloto de software que se puede llevar en pacientes con enfermedad depresiva importante (MDD)

CAMBRIDGE, Inglaterra y DEERFIELD, Illinois, 24 de febrero de 2017 /PRNewswire/ -- Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc., una filial de propiedad completa de Takeda Pharmaceutical Company Limited , y Cognition Kit Limited, una sociedad mixta entre Cambridge Cognition Holdings PLC y Ctrl Group Limited, anuncian la colaboración para la prueba piloto del uso de una aplicación de diseño especializada en un dispositivo portátil Apple Watch para controlar y evaluar la función cognitiva en pacientes con enfermedad depresiva importante (MDD).

http://mma.prnewswire.com/media/471226/Takeda_Pharmaceuticals_Logo.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/471226/Takeda_Pharmaceuticals_Logo.jpg]

La depresión (MDD) es la principal causa de discapacidad a nivel mundial, y afecta a unos 350 millones de personas de todas las edades.(1) Los problemas cognitivos son habituales en una depresión importante, y puede que pasen sin ser reconocidos por los pacientes y por los médicos.(2,3) Las pruebas cognitivas proporcionan una oportunidad para detectar y comprender la conducta de los síntomas cognitivos en los pacientes que sufren MDD. La aplicación de Cognition Kit se ha diseñado como un paso adelante en la evaluación de estos síntomas, avanzando la evaluación del paciente y controlando desde fuera del laboratorio y dentro de la vida del día a día para ayudar a maximizar la dedicación del paciente y su tratamiento potencial.

En el estudio estarán implicados 30 participantes, de edades entre los 18 y los 65 años, con una diagnosis clínica de depresión entre leve y moderada y que han sido prescritos con antidepresivos para enfermedad depresiva importante. El estudio presente quiere evaluar la viabilidad, compatibilidad y conocimiento acera de cómo medir la conducta y cognición en la tecnología que se puede llevar en comparación con las pruebas más tradicionales de neuropsicología y evaluaciones indicadas de pacientes. Los resultados del estudio se esperan para la primera mitad de 2017.

La colaboración es parte del compromiso compartido entre Takeda y Cognition Kit para mejorar la salud mental a nivel mundial por medio de la investigación e innovación destacadas.

"Al combinar la tecnología que se puede llevar con la neurociencia mundial destacada, hemos creado una aplicación que recolecta los datos de salud mental de alta frecuencia activos y pasivos en tiempo real", destacó Jenny Barnett, doctora de Cognition Kit. "Ser capaces de acceder a los datos de forma regular desde la vida diaria puede ayudar a tomar decisiones clínicas. Los profesionales de la salud pueden conseguir datos de pacientes y aumentar la dedicación de los pacientes en su tratamiento".

"Takeda está comprometida con CNS y la comunidad de la salud mental", indicó Nicole Mowad-Nassar, vicepresidenta de asociaciones externas de Takeda Pharmaceuticals U.S.A. "Esta colaboración es parte de nuestra estrategia para integrar la nueva tecnología y comprender mejor la experiencia del paciente y ayudar a los profesionales del cuidado de la salud en la creación de rutas de cuidado al paciente mejoradas".

Esta colaboración es el primer contrato firmado por Cognition Kit Limited, la sociedad mixta de Cambridge Cognition y de Ctrl Group, con sede en Londres, desde el lanzamiento en 2016 de la tecnología cognitiva que se puede llevar, con intereses destacados ya conseguidos desde varios socios comerciales.

Si desea información acerca de la tecnología de evaluación cognitiva que se puede llevar de Cognition Kit visite la página web: www.cognitionkit.com [http://www.cognitionkit.com/]

(1)World Health Organization. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs369/en/ [http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs369/en/] [último acceso 13 de junio de 2015] (2)Conradi HJ, Ormel J, de Jonge P. Presence of individual (residual) symptoms during depressive episodes and periods of remission: a 3-year prospective study. Psychol Med 2011;41(6):1165-74.(3)Enabling Discovery, Development, and Translation of Treatments for Cognitive Dysfunction in Depression: Workshop Summary. Editors Forum on Neuroscience and Nervous System Disorders; Board on Health Sciences Policy; Institute of Medicine; The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Washington (DC): National Academies Press (US); octubre de 2015.

Notas para los redactoresAcerca de Cognition Kit LimitedCognition Kit es una sociedad mixta entre Cambridge Cognition y Ctrl Group formada en 2016 para desarrollar herramientas de salud digitales en los dispositivos móviles y que se pueden llevar. El software de Cognition Kit leva el alcance desde el laboratorio hasta la vida diaria, y permite a los médicos, científicos y personas comprender mejor y gestionar la salud cerebral del día a día.

www.cognitionkit.com [http://www.cognitionkit.com/] @CognitionKit hello@cognitionkit.com[mailto:hello@cognitionkit.com]

Acerca de Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc.Takeda Pharmaceutical Company Limited es una empresa farmacéutica internacional dedicada a investigación y desarrollo, comprometida a ofrecer una mejor salud y un futuro más brillante a los pacientes al traducir la ciencia a medicinas que cambian la vida. Takeda concentra sus esfuerzos de investigación en las áreas terapéuticas de oncología, gastroenterología y el sistema nervioso central. También tiene programas de desarrollo específicos en enfermedades cardiovasculares especiales, así como en candidatos de fase avanzada para vacunas. Takeda lleva a cabo tareas de investigación y desarrollo internamente y con socios para mantenerse a la vanguardia de la innovación. Los productos nuevos e innovadores, especialmente en oncología y gastroenterología, así como su presencia en los mercados emergentes, impulsan el crecimiento de Takeda. Más de 30.000 empleados de Takeda están comprometidos con mejorar la calidad de vida de los pacientes, al trabajar con nuestros socios en el cuidado de la salud en más de 70 países. Para más información, visite http://www.takeda.com/news [http://www.takeda.com/news].

Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc. está situada en Deerfield, Ill., y es la organización comercial en Estados Unidos de Takeda Pharmaceutical Company Limited.

Más información acerca de Takeda disponible a través de su página web www.takeda.com [http://www.takeda.com/], información adicional acerca de Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc. disponible por medio de la página web www.takeda.us [http://www.takeda.us/].

Acerca de Cambridge Cognition Holdings PLCCambridge Cognition es una compañía de neurociencias de salud digital especializada en la medición precisa de resultados clínicos en enfermedades neurológicas. La compañía desarrolla y comercializa productos de evaluación de cerca de pacientes validados que usan el conocimiento como biomarcador para mejorar el conocimiento, diagnosis y tratamiento de la salud cerebral en todo el mundo.

Entre sus socios se incluyen las principales compañías de desarrollo de fármacos del mundo, instituciones académicas y organizaciones de salud públicas y privadas.

www.cambridgecognition.com [http://www.cambridgecognition.com/] @CANTABconnect press@camcog.com[mailto:press@camcog.com]

(CONTINUA)

PUBLICIDAD