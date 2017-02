COMUNICADO: Antigua y Barbuda implementan su marco laboral normativo diplomático del GIIC

El Primer Ministro de Antigua y Barbuda, el Honorable Gaston Browne, anunció que el gabinete aprobó una nueva política acerca de la representación diplomática y acreditación basada en parte en las recomendaciones normativas del Global Investor Immigration Council (GIIC).

El GIIC llevó a cabo las recomendaciones normativas para aumentar la transparencia y contabilidad del trabajo de nombramientos diplomáticos con el Citizenship by Investment Program (CIP) del país. Las recomendaciones son parte de la colaboración del GIIC con el profesor Craig Barker, Decano de la School of International Law and Social Sciences, London South Bank University, e incluyen además proposiciones para unas diligencias debidas superiores, procedimientos de nombramiento más estrictos y controles más férreos.

"A fin de gestionar los riesgos asociados a estos nombramientos, el nombramiento debe ser para un máximo de 2 años, estando pendiente de la renovación del rendimiento satisfactorio", destacó el Honorable Gaston Browne. Y añadió: "Para asegurar la representación adecuada de los embajadores no nacionales a gran escala, enviados especiales y cónsules honorarios a través del respaldo y otras se deben llevar a cabo comprobaciones de las diligencias debidas en las personas a consideración y antes de su nombramiento".

Mykolas Rambus, presidente del GIIC, explicó: "Para los países con programas de inversión en la ciudadanía, las figuras diplomáticas son de una gran importancia. Siendo conscientes de preservar la integridad y destacando desde un punto de vista diplomático y de otros pasaportes de Antigua y Barbuda, el gobierno ha implementado procedimientos de nombramiento aun más rigurosos, incluyendo las diligencias debidas ampliadas y prácticas de control. Antigua y Barbuda han dado los pasos claros para avanzar hacia la reputación del país y mejorar el rendimiento de sus ciudadanos por medio de un programa de inversión".

Acerca del GIIC

El Global Investor Immigration Council (GIIC) es el organismo de auto-regulación de inmigración de la industria de inversión, y protege la integridad, asegura la transparencia y avanza hacia la abogacía para todos los constituyentes. El GIIC desarrolla y mantiene las mejores prácticas de la industria, sirviendo como foro sin ánimo de lucro para que todos los accionistas se aseguren el diálogo, estabilidad y éxito. Si desea conocer más, visite la página web http://www.giic.uk.

Contacto: Mykolas Rambus, presidente del Global Investor Immigration Council, mykolas.rambus@giic.uk, +44(0)20-3059-7956

