COMUNICADO: Arena Solutions es honrada en 2017 con su segundo premio consecutivo Golden Mousetrap Award

La compañía es reconocida por su plataforma de desarrollo de productos única basada en cloud que une la ingeniería, calidad y operaciones en la creación de productos conectados innovadores

FOSTER CITY, California, 23 de febrero de 2017 /PRNewswire/ -- Arena Solutions, pionero de la plataforma de desarrollo de productos todo en una basada en cloud que une PLM, ALM, colaboración de la cadena de suministros y QMS, anunció hoy que ha sido premiada con su segundo premio consecutivo Golden Mousetrap Award de Design News. Los ganadores fueron nombrados en la ceremonia de premios anual celebrada junto al evento Pacific Design & Manufacturing en Anaheim, California, el 7 de febrero de 2017. Ya en su año 16, los Golden Mousetrap Awards fueron recreados por medio de Design News para premiar y reconocer a las personas, compañías y tecnologías de América que impulsan la innovación dentro de la industria.

Arena proporciona una plataforma de desarrollo de producto basada en cloud que une a todas las disciplinas de ingeniería, calidad y operaciones dentro de la creación de productos conectados innovadores. En otoño de 2016, la compañía añadió las capacidades ALM (application lifecycle management) con Arena Verify [http://www.arenasolutions.com/products/alm/], que proporciona requisitos, emisión, bug y gestión de defectos de hardware dentro de una solución de desarrollo de productos integral que ofrecer una combinación única de PLM, ALM, colaboración de la cadena de suministros y gestión de calidad (QMS).

"Arena es pionera en PLM basada en cloud, y en los últimos dos años, hemos aumentado de forma rápida la profundidad y capacidades de nuestra solución interdisciplinar", explicó Kent Killmer, vicepresidente de marketing de Arena Solutions. "En la actualidad, ofrecemos una plataforma de desarrollo de productos con todo integrado que es suministrada como servicio. Los fabricantes de equipamiento original pueden conseguir un control completo en su factura compleja de materiales, cadena de suministro, calidad y fabricación. Este reconocimiento de Design News se produce en un momento en el que los fabricantes de equipamiento original están trabajando de cara a la integración de la funcionalidad IoT en sus productos, además de buscar soluciones como las de Arena, que son lo suficientemente potentes como para gestionar el desarrollo y fabricación de productos complejos, siendo además sencillas de usar, de coste contenido y capaces de ahorrar tiempo en el mercado".

Si desea más información sobre Arena PLM, visite la página web http://www.arenasolutions.com/products/plm/ [http://www.arenasolutions.com/products/plm/]

Acerca de la Advanced Manufacturing Expo & Conference 2017La Advance Manufacturing Expo & Conference es un evento de tres días que incluye la entrada a ATX West, MD&M, Electronics West, Plastec West y WestPack. La conferencia de este año ofrece programas centrados en la industria formados por sesiones técnicas, estudios de casos del mundo real y talleres manuales que cubren temas candentes, metodologías y herramientas dentro del campo de la creación, fabricación, reparación y mantenimiento. El show dispone de más de 150 expertos industriales, 2.200 proveedores de muestra y la oportunidad de trabajar en red con más de 20.000 similares.

Acerca de Arena SolutionsArena, inventor de la cloud PLM, proporciona una plataforma de desarrollo de productos todo en uno que une PLM, ALM, la colaboración de la cadena de suministros y QMS para el diseño y fabricación de electrónica compleja. Con Arena, los ingenieros eléctricos, mecánicos, de software y firmware podrán colaborar con los equipos de fabricación y calidad para gestionar su facturación de materiales, facilitando los pedidos de cambio de ingeniería y acelerando los prototipos. Como resultado, los clientes de Arena podrán cumplir mejor con los estándares al tiempo que aseguran la compatibilidad normativa, mejorar la gestión de formación, reducen los costes, aumentan la calidad y colapsan el tiempo en el mercado. Arena ha sido calificada como uno de los 10 principales proveedores PLM y ha obtenido el codiciado Design News Golden Mousetrap Award en 2016 y 2017. Para más información, visite http://www.arenasolutions.com [http://www.arenasolutions.com/].

