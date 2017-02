COMUNICADO: El doctor Harold Lancer es premiado con el Beauty Enhancement Award en los 3rd Annual Hollywood Beauty Awards

LOS ANGELES, February 23, 2017 /PRNewswire/ --

El doctor Lancer, dermatólogo con prestigio a nivel mundial, recibió el premio 'Beauty Enhancement Award' gracias a su enfoque pionero hacia la dermatología y en reconocimiento a sus relaciones sin igual para con sus pacientes en todo el mundo. La cena de gala de etiqueta, patrocinada por medio de M.A.C. y Lexus, celebró los logros de arquitectos de belleza en peluquería, maquillaje, fotografía y estilo para el cine, la televisión y la música, además de llevarse a cabo la alfombra roja y la gráfica.

Gracias a sus más de tres décadas de experiencia como dermatólogo, el doctor Lancer es uno de los pocos dermatólogos en actividad con una línea de productos para el cuidado de la piel, lo que demuestra que es la interacción diaria con los pacientes lo que distingue su enfoque y le permite seguir evolucionando dentro de una de las líneas para el cuidado de la piel de mayor distinción del mundo. Por ello no sorprende que el doctor Lancer tenga más de 30.000 pacientes en todo el mundo, incluyendo algunos de los rostros más famosos de todo el mundo, como Beyoncé, Margot Robbie, Victoria Beckham, Michelle Williams y Kim Kardashian, entre otros, todas ellas confiando en su experiencia y tecnología revolucionaria, además de ser, por supuesto, devotas de la línea Lancer para el cuidado de la piel.

Este premio es una prueba de la filosofía única del doctor Lancer en lo que respecta al cuidado de la piel y su aproximación, que son los que le han permitido ganarse un lugar privilegiado, ya sea en la mejora de su belleza o en lo que hace referencia a tratar problemas de piel más graves. Centrándose en la 'belleza creíble' y el poder de la nutrición y el cuidado de la piel es fundamental para el éxito del doctor Lancer con cada uno de los pacientes que reciben su atención experta destacada.

El doctor Lancer destacó acerca de su éxito: "Estoy muy contento por el hecho de recibir este reconocimiento en los Hollywood Beauty Awards. Mis pacientes siempre son mi principal prioridad, y me apasiona cambiar la forma en que la gente piensa sobre su piel. La marca Lancer ha pasado de un punto destacado hasta otro, y estoy orgulloso de poder decir que todavía no se ha logrado todo lo mejor que puede ofrecer. Me entusiasma continuar desarrollando la marca y mi trabajo en el consultorio en 2017, y agradezco enormemente este Beauty Enhancement Award".

Acerca del doctor Lancer:

Originario de Montreal, Canadá, el doctor Lancer pasó su juventud en Connecticut, recibió su licenciatura universitaria de la University of California, San Diego, y su diploma de medicina de la Harvard Medical School. Posteriormente, se especializó en cirugía plástica en el Tel Hashomer Hospital de Tel Aviv e hizo su residencia en Londres en el St. John's Hospital for Diseases of the Skin. Volvió después al sur de California donde se certificó como dermatólogo en el año 1983 y comenzó con su consultorio en Beverly Hills.

