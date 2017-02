COMUNICADO: Parallel Wireless amplía sus ofertas de voz en su solución vRAN

La colaboración con NetNumber proporciona capacidades VoLTE

NASHUA, New Hampshire, 23 de febrero de 2017 /PRNewswire/ -- Parallel Wireless, Inc., pionero en la fabricación de despliegues celulares en red sencillos y con un coste tan contenido como el Wi-Fi, anunció hoy una asociación estratégica con NetNumber, Inc., líder dentro de las plataformas de control de enrutamiento y señalización centralizada para el mercado mundial de los proveedores de servicios de comunicaciones (CSP). La solución conjunta simplifica la arquitectura compleja IMS, reduce los costes de despliegue VoLTE y el tiempo en el mercado, además de permitir a los operadores móviles desplegar servicios de voz de calidad para redes de cualquier tamaño, privadas o públicas.

La migración hacia VoLTE es compleja y supone un reto, y los operadores necesitan de una arquitectura que sea flexible y capaz para desplegar el núcleo IMS que preserva la calidad de servicio y fiabilidad. Esto necesita de una visión de arquitectura compatible con la voz que utiliza la red existente, proporcionando una ruta clara para la voz 5G.

Parallel Wireless integra NetNumber Home Subscriber Server (HSS), Policy and Charging Rules Function (PCRF), HLR (Home Location Register), IMS Core (P/S/ICSCF), y AAA, disponibles en forma de aplicaciones virtualizadas en la plataforma TITAN de NetNumber, dentro de su auto-configuración de múltiples tecnologías y solución de auto-optimización vRAN.

NetNumber TITAN es una infraestructura universal virtualizada para refuerzo de la política de enrutación, control de señalización y servicios de base de dato de suscripción en la red. En la actualidad, NetNumber TITAN se despliega en más de 350 servidores de cinco continentes. Su capacidad de gestión de datos de suscripción es compatible con más de 200.000 millones de transacciones mensuales.

La aproximación virtualizada integrada de Parallel Wireless y NetNumber proporciona:

--- Una solución completa virtualizada en red, que incluye todas las

opciones de voz de Circuit Switch Fallback (CSFB), Voice over LTE

(VoLTE), Voice over Wi-Fi (VoWiFi,) Push-to-Talk (PPT), hasta voz Over

the Top (OTT) con QoS superior compatible con el control de sesión y

priorización de tráfico de voz con el Parallel Wireless HetNet Gateway

(HNG).

-- Estándares de compatibilidad 3GPP y continuidad de servicio dentro de

IMS, Wi-Fi y los dominios de circuito que son compatibles con la

funcionalidad de puerto ePDG/TWG y LTE/3G dentro de HNG. Esto permite a

los operadores desplegar la conectividad independiente de acceso y

movilidad integral para una multitud de tecnologías, como 3G, 4G, Wi-Fi

y 5G en el futuro. Con su rendimiento de coste optimizado superior y

entrega integral entre las tecnologías con licencia y in licencia,

proporciona las experiencias de calidad que los consumidores móviles

esperan.

-- Servicios de políticas que ayudan a gestionar la señalización y plano

de control que impactan en el tráfico móvil de Internet de la ola de

marea en las redes CSP.

-- Autenticación de usuario en tiempo real con capacidad de gestionar y

cargar los servicios.

-- Compatibilidad con los servicios normativos dentro del dominio IMS.

Si desea conocer más acerca de esta solución virtualizada innovadora, visite el expositor NetNumber #7F80 en el MWC 2017 de Barcelona, España, del 27 de febrero al 2 de marzo de 2017 o el expositor de Parallel Wireless #1572 en IWCE de Las Vegas del 27 al 31 de marzo.

Citas de apoyo

Steve Legge, vicepresidente de desarrollo empresarial y gestión de productos de NetNumber, afirmó: "La integración de las funciones clave IMS dentro de los elementos de las redes virtualizadas existentes de la innovadora vRAN de Parallel Wireless como software supone una aproximación lógica. El objetivo de nuestra colaboración es permitir a los proveedores de los servicios inalámbricos el despliegue de servicios VoLTE ahora al tiempo que preparan las redes móviles para 5G y con un coste muy inferior que el de las soluciones de legado IMS. Las CSPs son capaces de desplegarse de forma centrada como apoyo al servicio específico - como VoLTE - y crecer de forma acorde al tiempo que crece la demanda".

Rajesh Mishra, fundador y responsable tecnológico de Parallel Wireless, destacó: "Nuestra misión es la de continuar creando la transición hacia RAN virtualizada (vRAN) para CSPs con un coste contenido, simplificado y sencillo de desplegar al derribar los costes y barreras de complejidad impuestas por las infraestructuras de legado. Esta colaboración estratégica con NetNumber en arquitectura virtual IMS proporciona ahorros TCO y simplificación operativa al tiempo que escala para cumplir con las necesidades presentadas por 4G, 5G e IoT".

Acerca de Parallel Wireless

Parallel Wireless está reimaginando el mercado de la infraestructura inalámbrica, permitiendo a los proveedores desplegar redes celulares G de forma sencilla y con un coste contenido como Wi-Fi empresarial, ya sea para uso rural, empresarial, de seguridad pública, M2M, Smart Cities o zona urbana densa. En la actualidad, la compañía está en uso directo o en pruebas con los principales operadores de seis continentes. La innovación y excelencia de la RAN virtualizada de múltiple tecnología (vRAN) de Parallel Wireless han sido reconocidas con 27 premios industriales. Si desea más información visite la página web www.parallelwireless.com [http://www.parallelwireless.com/]

Acerca de NetNumber

NetNumber, Inc. tiene 16 años de experiencia ofreciendo innovadoras soluciones de control de señalización que permiten a los operadores acelerar la implementación de nuevos servicios en múltiples generaciones de redes y, al mismo tiempo, simplificar de manera drástica la red central y reducir los costes operativos. Hoy somos el principal proveedor de soluciones de señalización centralizada y control de enrutamiento (CSRC) para la industria de las comunicaciones mundiales. Si desea más información, visite www.netnumber.com Conéctese con nosotros en Twitter, LinkedIn, Google+ y Facebook.

Eugina Jordan, Parallel Wireless, Inc.,ejordan@parallelwireless.com, +1-603-589-9937, ext. 246; Kim Gibbons,NetNumber, Inc, kgibbons@netnumber.com, +1-408-398-5223

Sitio Web: http://www.parallelwireless.com/

