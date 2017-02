COMUNICADO: Yanfeng Automotive Interiors homenajea a sus proveedores en Europa

Los 15 mejores proveedores reciben los European Supplier Awards

Yanfeng Automotive Interiors (YFAI), líder global en soluciones de interiores para automóviles, reconoció ayer los extraordinarios logros de sus proveedores europeos con los Supplier Awards. En total, 15 proveedores de interiores recibieron el galardón en el Classic Remise de Düsseldorf.

En la edición de este año fueron galardonadas con el YFAI European Supplier Award empresas proveedoras de plásticos, resinas, productos químicos, espumas, guarniciones y componentes metálicos en seis categorías diferentes. Entre los criterios principales considerados para elegir a los ganadores se encontraron la calidad, los costes, la logística, el desarrollo, la tecnología y el servicio. En función de la puntuación total obtenida, YFAI otorgó a los proveedores un premio "Supplier of the Year", "Distinguished Supplier" o "Supplier Excellence" en diversas categorías.

"Nuestros proveedores son fundamentales para el éxito global de nuestra empresa. El Supplier Award rinde homenaje a la excelente calidad y a la fiabilidad constante de nuestros socios comerciales", afirma James Bos, vice president global procurement de YFAI. Un total de tres empresas globales recibieron el premio "Supplier of the Year": BASF de Alemania, Algontec, S.L. de España y HOEKO - Automotive s.r.o. de la República Checa.

BASF es un proveedor líder de componentes básicos, sistemas y productos especiales de poliuretano para el mercado internacional. En Europa, esta empresa desarrolla, produce y vende desde su sede de Lemfoerde, en Alemania, numerosos sistemas de poliuretano que son empleados en varios productos de YFAI. Hans Peter Beringer, Vice Presidente Transportation Europe de la división de Materiales de rendimiento de BASF, está complacido con el premio: "Llevamos colaborando con YFAI en el desarrollo de innovaciones desde 2015, y con mucho éxito. Haber quedado terceros el año pasado hace que ganar el "Supplier of the Year" este año sea aún más especial".

El Distinguished Supplier Award fue a parar a manos de cinco empresas globales del sector de los suministros: Total Research & Technology Feluy de Bélgica, los fabricantes alemanes Lübke & Vogt GmbH & Co. KG y Dr. Schneider Kunststoffwerke GmbH, la empresa polaca IZOBLOK S.A. y TR Fastenings Ltd. de los Países Bajos.

Siete proveedores recibieron el Supplier Excellence Award en las categorías de servicio, satisfacción del cliente, calidad e innovación tecnológica. En la categoría de servicio, los galardonados fueron CIE Plasfil de Portugal, Halung GmbH & Co. KG de Alemania, DSSI International LLC de Eslovaquia y el proveedor belga Surtechno n.v. El fabricante alemán Mürdter Werkzeug- und Formenbau GmbH se hizo con el Supplier Excellence Award en la categoría de satisfacción del cliente; SFS intec GmbH, de Austria, en la categoría de calidad; y Beaulieu Fibres International, de Bélgica, en la de innovación tecnológica.

Acerca de Yanfeng Automotive Interiors:

Yanfeng Automotive Interiors (YFAI) es el líder mundial en interiores de automóviles. YFAI está redefiniendo la forma de relajarse, trabajar y jugar en el interior de los vehículos hoy y con décadas de adelanto. Con sede en Shanghái, esta compañía cuenta con unas 100 plantas de producción y centros tecnológicos en 18 países y emplea a más de 30 000 trabajadores en todo el mundo, que diseñan, desarrollan y fabrican componentes de interiores para todos los fabricantes de automóviles. Constituida en 2015, Yanfeng Automotive Interiors es una empresa conjunta de Yanfeng Automotive Trim Systems Co., Ltd, una filial de propiedad absoluta de Huayu Automotive Systems Co., Ltd. (HASCO), el grupo de componentes de SAIC Motor Corporation Limited (SAIC Motor), y de Adient, el líder mundial en asientos para automóviles.

