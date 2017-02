COMUNICADO: Italtel lanza la aplicación vTU para la era 5G

MILAN, February 22, 2017

El uso de subir vídeo será mostrado en el Congreso Mundial Móvil para enseñar la idoneidad de la solución para el almacenamiento en caché rápido y compartir archivos de gran tamaño en eventos concurridos

Italtel, una compañía de telecomunicaciones líder en integración de sistemas TI, servicios gestionados, Network Functions Virtualization (NFV) y soluciones IP, dio a conocer hoy su aplicación virtual Transcoding Unit (vTU) que cuenta con varias funcionalidades límite de las redes, mejorando el rendimiento de carga, reduciendo la latencia y aumentando la vida de la batería de los dispositivos conectados.

vTU funciona sobre cualquier infraestructura virtualizada y microservidores ARMv8 y aprovecha la tecnología informática móvil para ofrecer una experiencia de ultra banda ancha de gigabit. Esto permite la carga rápida de archivos grandes, tales como vídeo HD y mejora la calidad de la experiencia. vTU es una aplicación ideal para los operadores que experimentan altos niveles de tráfico de red de grandes eventos como conciertos de música y juegos de deportes.

Italtel se ha asociado con Virtual Open Systems, líder mundial en virtualización acelerada para sistemas críticos de red, móviles y mixtos, para demostrar la aplicación en el MWC para mostrar la baja latencia conseguida cuando la vTU está implicada durante la subida de vídeo HD a un proveedor de servicio de almacenamiento como Dropbox o Google Drive.

"Uno de los pilares de 5G es el despliegue de redes de acceso de radio avanzadas que integran la red de acceso móvil tradicional con red inalámbrica de amplia área, reforzando el concepto de redes heterogéneas", dijo Giulio Gaetani, Software Business Unit Head en Italtel. "Es en este contexto donde hemos desarrollado vTU, aprovechando la tecnología de computación móvil. vTU trabaja transcodificando y almacenando en caché el vídeo durante la descarga, ofreciendo un amplio conjunto de codecs y calidad, según los requisitos del usuario final que ve el vídeo."

vTU considera suscripciones de perfil de usuario de cuenta y gestiona el almacenamiento en caché de contenidos mediante el control de las condiciones del tráfico en el núcleo de la red, lo que permite velocidades de carga óptima.

"La virtualización de arquitectura ARMv8 es un habilitador clave para computación límite móvil eficiente, potente y flexible" dijo Daniel Raho, Director de Virtual Open Systems. "Con un amplio uso de técnicas de aceleración de las Virtual Network Functions (VNFs) y el Virtual Switch (VOSYSwitch), es posible alcanzar una impresionante relación rendimiento por vatio. VOSYSwitch es el switch virtual acelerado de Virtual Open Systems que supera a OVS/DPDK tanto en arquitecturas x86 como ARMv8".

La aplicación es parte de la arquitectura desarrollada en el proyecto de investigación financiado por la UE "Small-cell Coordination for Multi-tenancy and Edge services" (SESAME) , bajo el Grant Agreement (GA) No. 671596 - parte de Horizon 2020 Action bajo el tema de "Advanced 5G Network Infrastructure for the Future Internet" - en el que Italtel y Virtual Open Systems están participando activamente.

Italtel presenta vTU en MWC 2017 - Stand 2G10, Hall 2 - en Barcelona (27 de febrero a 2 de marzo).

Italtel diseña y proporciona soluciones de comunicación All IP; servicios gestionados; servicios TI; integración de red y actividades de migración. Más [http://www.italtel.com/about/about-italtel ]

Virtual Open Systems es una empresa de alta tecnología, pionera en el campo móvil, incrustada y virtualización de servidor. Más [http://www.virtualopensystems.com ]

