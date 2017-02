COMUNICADO: Kymeta alcanza un hito importante para ofrecer conectividad terabyte al coche del futuro

Kymeta prueba innovadoras terminales basadas en metamateriales, planas, de 20 cm para conexión a internet por satélite que admite la funcionalidad de navegador y vídeo para conducción mejorada y vehículos autónomos

REDMOND, Washington, 22 de febrero de 2017 /PRNewswire/ -- Hoy Kymeta, la compañía que ofrece la promesa de conectividad móvil, global, anunció que su terminal satélite mTenna® de 20 cm para la industria del automóvil del consumidor conectado, conectó con éxito a la constelación satélite de Intelsat S.A.. Esta exitosa prueba continúa el progreso de Kymeta hacia alto rendimiento, conectividad móvil segura para la industria del automóvil y sigue a la alianza anunciada con Toyota Motor Corporation en el North American International Auto Show en 2016.

"Esta última prueba muestra los beneficios de la conectividad vía satélite de alto rendimiento para coches", dijo el doctor Nathan Kundtz, consejero delegado de Kymeta. "Sólo nuestra tecnología innovadora puede ser perfectamente integrada en el techo de un vehículo y ofrecerá la capacidad de proporcionar satélites de alto rendimiento en todo el mundo apoyando a nuevas capacidades de conducción envolventes y autónomas".

"Estamos encantados de ver que Kymeta continúa avanzando desde el anuncio de nuestra asociación el año pasado. Esta prueba es otro hito positivo alcanzado y un paso importante más cercano a la realidad futura de un sistema de comunicaciones seguro, de ancho de banda alta con un área de cobertura global para coches conectados", dijo un portavoz de Toyota Motor Corporation.

La prueba mostró que la tecnología Kymeta mTenna para vehículos de consumo puede conectarse correctamente a la red satélite Intelsat's Epic(NG). La prueba también demostró que la tecnología Kymeta mTenna puede transmitir y recibir datos con una sola abertura, conectarse a internet y acceder a vídeos de YouTube y realizar una llamada de Skype(TM), en su primer intento. Actualmente, la única manera de aprovechar los satélites de alto rendimiento (HTS) es con una parabólica grande, tradicional con piezas móviles. La solución de satélite Kymeta eliminará la necesidad de un disco gimbaled y proporcionará capacidad de nivel terabyte a automóviles permitiendo conectividad de banda ancha incluso en zonas sin cobertura terrestre.

La prueba es el primer paso en la fabricación de un coche conectado más seguro y conectado a una escala global. Esta exitosa prueba se llevó a cabo con Intelsat, el proveedor líder mundial de servicios por satélite, que tiene un acuerdo de colaboración con Kymeta para permitir la conectividad vía satélite para la industria del automóvil.

Acerca de Kymeta Corporation

Kymeta ofrece conectividad que está destinada a ser - segura, disponible, universal y global. Kymeta está eliminando las barreras al proporcionar un medio innovador de aprovechamiento de la capacidad de la red satélite para el acceso de comunicación de ancho de banda alto mientras se está en movimiento. Los primeros productos de la compañía, antenas con forma de barra electrónicas basadas en metamateriales basadas en software y terminales de comunicaciones por satélite, mantendrán a barcos, aviones, coches y más conectados.

En 2017 Kymeta ha sido reconocido con un premio 2017 Fast Company World's Most Innovative Companies in Space y el 2017 Puget Sound Business Journal Innovation Award for Technology. La compañía también ha ganado el 2016 Seattle Business Silver Tech Impact Award for Emerging Technology y el 2016 2b AHEAD Innovators Award, estrechamente precedidos por el Frost & Sullivan 2016 New Product Innovation Award. La compañía también ha sido reconocida con el CNBC Disruptor durante dos años consecutivos, un FiReStarter de Strategic News Network y un 50 MIT Technology Review Disruptive Company. Kymeta ha formado importantes asociaciones con líderes de la industria incluyendo Toyota, Intelsat, Panasonic, Airbus Defence & Space, Sharp, Intellian, O3b, y más. Si se mueve, Kymeta lo mantendrá conectado. En cualquier lugar. La sede de la compañía está en Redmond, Washington y opera a nivel mundial. Para más información, visite www.kymetacorp.com [http://www.kymetacorp.com/].

