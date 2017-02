COMUNICADO: Pareteum nombra al ex-jefe de MVNOs de Vodafone como Consejero Independiente

Jiménez-Tuñón aporta 15 años liderazgo y experiencia operativa en la Industria de Telecomunicaciones y se centrará en dar soporte a la aceleración del Plan de ventas a nivel mundial

NEW YORK, 22 de febrero de 2017 /PRNewswire/ -- Pareteum Corporation ("Pareteum" o la "Compañía"), un proveedor internacional líder en servicios, plataformas digitales y software de redes móviles y de telecomunicaciones con sede en Nueva York (Estados Unidos), ha anunciado hoy el nombramiento de Luis Jiménez-Tuñón al Consejo de Administración de la Compañía, como Consejero Independiente, y con fecha de efectividad 1 de Marzo de 2017.

Jiménez-Tuñón es un líder industrial reconocido, y ha sido el Director General de Vodafone Enabler España S.L. ("Vodafone Enabler") desde Julio de 2011 hasta Diciembre de 2016. Además de su rol en Vodafone Enabler, durante su más de una década en Vodafone, Jiménez-Tuñón ha desempeñado varios cargos de liderazgo en Vodafone España, donde fue pieza clave del lanzamiento y desarrollo de negocio de Operadores Móviles Virtuales (OMVs) del Grupo, y de los negocios de Plataformas de Enabling, Roaming mayorista, Carriers interacionales y Banda ancha fija mayorista.

"No hay duda de que Luis es un reconocido y exitoso líder de esta industria que aporta un conocimiento diferencial, y una experiencia y red de contactos global que contribuirá enormemente a los planes de crecimiento de nuestra compañía. Nos sentimos especialmente orgullosos de que Luis, que ha trabajado con nuestra plataforma en Vodafone, uno de nuestros socios más valiosos, haya accedido a unirse a nosotros y nos ayude a construir lo que será una de las compañías de servicios móviles y mensajería más exitosas del mundo", dijo Hal Turner, Presidente Ejecutivo de Pareteum.

"Estoy ilusionado de unirme al Consejo de Administración de Pareteum, tras haber sido testigo en primera persona del potencial de disrupción y de transformación digital que la tecnología de la Compañía puede tener en la industria de las comunicaciones móviles y los servicios en la nube, siendo una parte esencial en el éxito de MVNOs como Lebara o Lowi, el operador low-cost digital de Vodafone, que continúan ganado clientes. Estoy deseando ayudar a Pareteum a capitalizar el excelente 'momentum' alrededor de su plataforma de movilidad para la nube, aplicaciones avanzadas de mensajería y seguridad, y su contribución al desarrollo del "Internet de las Cosas", y tengo absoluta confianza en que Hal y todo su equipo están construyendo una compañía que está posicionada para materializar todo su enorme potencial de crecimiento", añadió Jiménez-Tuñón.

Jiménez-Tuñón es actualmente Consejero Delegado y fundador de Red Queen Ventures S.L. (www.redqueen-ventures.com [http://www.redqueen-ventures.com/]) una compañía global de inversión y consultoría estratégica y de gestión empresarial enfocada en sectores con alto componente tecnológico, y en las áreas de telecomunicaciones, transformación digital OMVs, Enablers, satélite y aeroespacial. Como Director de Vodafone Enabler, lideró el innovador modelo de negocio de esta compañía y al lanzamiento operativo de Lowi, que fue galardonado como mejor MVNO en España en 2015 y 2016. Desde 2011, y bajo su liderazgo, Vodafone Enabler disparó sus ingresos y rendimiento operativo, e internacionalizó sus servicios a otros países y a escala global. Previamente, Jiménez-Tuñón desempeño varios cargos ejecutivos en Vodafone España, incluyendo el de Vicepresidente Senior y jefe de los negocios mayoristas, donde desarrolló y gestionó cifras de negocio y beneficio de varios cientos de millones de euros anuales.

Luis comenzó su carrera en la industria de las comunicaciones por satélite en 2002, como ingeniero de investigación en el Instituto Espacial Nacional de Dinamarca, y desempeñando varios cargos hasta convertirse en Director Comercial Adjunto de INSA (hoy, ISDEFE), la compañía líder por número de empleados del sector aeroespacial español a cargo de las estaciones de seguimiento satelital de la NASA y de la ESA. Luis ha recibido varios premios profesionales y académicos a nivel internacional y nacional. Obtuvo un Executive MBA de EOI Business School, un Master de posgrado en comunicaciones satelitales por la Universidad Politécnica de Madrid, y es Ingeniero Superior de Telecomunicaciones por la Universidad de Zaragoza y en colaboración con la Universidad Técnica de Dinamarca (DTU). Luis también ha completado el Programa de Dirección General (SEP) de la Escuela de negocios de la Universidad de Stanford, en Palo Alto, California (EEUU), de la que es Alumni vitalicio. Junto a su carrera ejecutiva, Luis ha dado charlas en conferencias internacionales y cuenta con varios artículos en publicaciones internacionales.

Sobre Pareteum Corporation:Pareteum Corporation y sus subsidiarias proporcionan un Plataforma completa de servicios de movilidad en la nube (Mobile Cloud), utilizando tecnologías de mensajería y seguridad avanzadas, para mercados globales de comunicaciones Móviles, OMVs, empresas e IoT (Internet of Things) . Entre sus clientes Operadores de Red (MNOs) destacan Vodafone, el segundo operador móvil mundial por número de clientes; Zain, el cuarto mayor operador móvil del mundo en términos de presencia geográfica; y otros operadores Tier-1; Pareteum también da servicio a MVNOs como Lebara y Lowi, y cuenta con partners como Cleartech y Expeto. Para más información, por favor visite www.pareteum.com [http://www.pareteum.com/]

Shareholder Relations Contact:Steve Gersten(813) 926-8920InvestorRelations@Pareteum.com[mailto:InvestorRelations@Pareteum.com]

Sitio Web: http://www.pareteum.com/

