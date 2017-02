COMUNICADO: La sensación online, Anna Victoria lanza el equipo Triaction

- Cinco inspiradoras historias de cinco inspiradoras mujeres

- Encuentre el que le mueve

Para celebrar el estreno de su colección Triaction de Primavera/Verano 17, Triumph anuncia el lanzamiento de una campaña online, que cuenta con cinco mujeres inspiradoras, quienes comparten sus historias personales de fitness y bienestar, mientras realizan una serie de desafíos deportivos para probar tanto la mente como el cuerpo.

El equipo de Triaction está liderado por la sensación online, Anna Victoria, blogger de fitness internacional líder y fundadora de la 'Fit Body Guide'. Anna se unirá a la británica instructora de fitness y autora de 'Clean Eating Alice', Alice Liveing; la bailarina y personalidad de la televisión alemana, Isabel Edvardsson; la esgrimista olímpica italiana, Margherita Granbassi y la polaca influyente de fitness y estilo, Anna Skura.

El viaje empieza con Anna Victoria estableciendo los desafíos para el equipo Triaction, poniendo a las damas en deportes que nunca se han atrevido a intentar. El equipo Triaction intentará sus desafíos deportivos, tomándolos desde estudio a actividades de cardio en los últimos estilos Triaction de la temporada, que se probarán en ajuste y control de rebote por la feroz competencia.

La campaña se caracterizará por las innovadoras series Dynamic LITE como los estilos clave de esta temporada, el Hybrid Lite P, un espaciador de copa de sujetador ligeramente acolchado con el 74% de reducción de rebote y Extreme Lite N, un sujetador ligero sin aro y sin relleno para un aspecto natural y 77% de control total de rebote. La serie incluye también el cierre delantero Control Boost F, que ofrece impecable soporte para tamaños de busto más grandes y un 73% de control total de rebote, así como el sujetador deportivo minimizador Control Lite con moldeado de copas más completo y comodidad que ofrece control de rebote del 78%.

Para los retos de estudio, el equipo Triaction probará estilos incluyendo Magic Motion MWP, un sujetador deportivo acolchado con tecnología innovadora Magic Wire Air y el sujetador de realzado Magic Motion MWHU que da al busto extra elevación mientras que ofrece hasta 65% de control de rebote certificado. La línea también cuenta con movimiento libre sin aros, acolchado y opciones con aro, ofreciendo comodidad superior, contorno natural y detalles elegantes.

Anna Victoria comentó sobre el lanzamiento: "Estoy emocionada de tener la oportunidad de probar algo que nunca he probado antes. Triaction by Triumph me está dando la oportunidad de desafiarme a mí misma y dirigir a un grupo de señoras increíble en un viaje que realmente nos pondrá a prueba".

Acerca de Triaction by Triumph

Triumph se esfuerza por ofrecer a la mujer multifacética moderna, sujetadores que encajan perfectamente para cualquier ocasión. Triaction by Triumph se lanzó para las mujeres que trabajan y para aquellas que están dispuestas a probar el deporte. Es para las que llevan una vida activa, realizan ejercicio para estar sanas, y también para el intercambio social de correr distancias a través de sus aplicaciones, asistiendo a clases y estimulando a amigos a lograr sus objetivos. En este clima deportivo sociable, las mujeres basadas en el estilo quieren verse bien y tener apoyo excepcional. Quieren usar ropa deportiva para trabajar dentro y fuera del gimnasio, con ningún estilo de compromiso para la función y viceversa.

Triaction ofrece la última solución: sujetadores con los ajustes favoritos de Triumph que están de moda, extremadamente solidarios cómodos y sin bultos. Un conjunto para cada forma, la colección está también certificada para el control de rebote por el Research Group in Breast Health, de la University of Portsmouth.

Triaction by Triumph también se caracteriza por fibra LYCRA(R) SPORT, desarrollada científicamente para ofrecer un poder de recuperación excepcional, ajunste y libertad de movimientos.

Encuentre el que le mueve: elija Triaction.

