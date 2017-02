COMUNICADO: SweeGen anuncia la comercialización de éxito de Bestevia(TM) Reb-M

Los envíos iniciales del producto a una gran compañía de bebidas global se completaron en enero, con antelación a lo previsto.

RANCHO SANTA MARGARITA, California, 21 de febrero de 2017 /PRNewswire/ -- SweeGen, Inc. ha anunciado hoy la comercialización de éxito de su Bestevia(TM) Reb-M, el edulcorante de stevia no calórico y de alta pureza de la compañía con un sabor dulce, limpio y sin precedentes, comparable al del azúcar de mesa común. Las opiniones de los clientes sobre el producto han sido excepcionales, entre ellos una importante compañía de bebidas global que recientemente utilizó Bestevia(TM) Reb-M de SweeGen en un ensayo a gran escala para una de sus bebidas embotelladas.

Bestevia(TM) Reb-M de SweeGen es el primer edulcorante de su tipo en estar comercialmente disponible a través de bioconversión. Dado que la demanda global de azúcar continúa aumentando mientras la producción desciende, y las compañías deben afrontar un impuesto sobre los productos de alto contenido en azúcar, Bestevia(TM) Reb-M de SweeGen producido mediante la conversion enzimática se convierte en la opción lógica para los fabricantes de alimentos y bebidas, así como consumidores.

La producción de Bestevia(TM) Reb-M de SweeGen utiliza tecnologías de bioconversión patentadas y pendientes de patente utilizando glucosidos de steviol naturales derivados de la hoja de stevia para alcanzar un edulcorante de alta calidad que se adapte bien a las aplicaciones de alimentos y bebidas. Con el cumplimiento regulatorio esperado y próximo en los principales mercados, precios competitivos, un perfil de sabor superior y alta pureza, Bestevia(TM) Reb-M de SweeGen se distingue claramente de la competencia y establece un nuevo estándar para la indutria del edulcorante.

Acerca de SweeGen

SweeGen se dedica al desarrollo, producción y distribución de edulcorantes no GMO y no calóricos para las industrias de los alimentos, condimentos y bebidas. La robusta línea de productos de SweeGen, la cartera de propiedad intelectual, y la capacidad de fabricación e I+D ofrecen a la Compañía su base para la innovación y suministro de productos edulcorantes de alta calidad.

Para más información, contacte con info@sweegen.com[mailto:info@sweegen.com] y visite el sitio web de SweeGen: www.sweegen.com [http://www.sweegen.com/].

Declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas que incluyen declaraciones sobre la perspectiva futura y rendimiento de SweeGen, Inc., y otras declaraciones basadas en las expectatuvas, estimaciones y proyecciones de la actual dirección. Estas declaraciones están sujetas a una variedad de riesgos e incertidumbres, no son garantías y están inherentemente sujetos a varios riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de las declaraciones prospectivas. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, sin limitación, los que pueden discutirse en su momento en los documentos de la compañía presentados a la Comisión de Bolsa y Valores. Las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado solo se refieren a la fecha de este comunicado, y SweeGen, Inc. rechaza cualquier obligación de actualizar públicamente las declaraciones prospectivas para reflejar eventos o circunstancias posteriors a la fecha de los mismos o reflejar la aparición de eventos no anticipados.

Sin obligación de actualizar

SweeGen, Inc. no asume ninguna obligación de actualizar la información o declaraciones prospectivas contenidas en este documento, salvo cualquier información que requiera ser revelada por ley.

Información de contacto Tel: (001) 949 709 0587E-mail: info@sweegen.com[mailto:info@sweegen.com]

