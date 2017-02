COMUNICADO: Atlantis Healthcare publica un documento: Enfermedad crónica en niños y adolescentes: Explorando los retos y soluciones

Atlantis Healthcare, un líder global en soluciones de auto-tratamiento de pacientes y cambios de conducta, ha lanzado hoy su último documento, titulado Chronic Illness Experience in Children and Adolescents: Exploring Challenges and Solutions. [http://www.atlantishealthcare.com/white-papers ] Este es el tercer documento dentro de una serie centrada en el auto-tratamiento de las enfermedades crónicas.

Este documento explora las experiencias únicas de los niños y adolescentes al tiempo que desarrollan su vida con una enfermedad crónica. Detalla cómo son los programas de tratamiento a medida y las intervenciones de los cambios de conducta para optimizar el apoyo y resultados de esta población.

Muchos adultos que viven con enfermedades crónicas desarrollaron su condición antes o durante la adolescencia; las soluciones pediátricas ofrecen una oportunidad de intervenir en una fase inicial y ayudar a estos niños a autotratarse con seguridad y efectividad en su edad adulta. Tal y como Anna O'Sullivan, especialista en Psicología, dijo: "Cuando un niño o adolescente es diagnosticado con una condición crónica, su vida y la vida de las personas que le rodean se ve interrumpida instantáneamente. Esta condición crónica puede afectar a su bienestar, actividades sociales, trabajo escolar, relaciones con homólogos, así como la vida de toda su familia".

El desarrollo de las intervenciones de comportamiento de salud requiere considerable labor exploratoria para asegurar el cumplimiento de las diversas necesidades de estos grupos de pacientes.

El especialista en psicología de la salud y autor principal, el doctor Sinead Ni Mhurchadha, añadió: "Sabemos que los adolescentes prefieren las intervenciones dinámicas que captan y mantienen su atención - como las soluciones digitales - y hay evidencia de que estas intervenciones tienen más éxito en cambiar las conductas dentro del entorno pediátrico". Sin embargo, el doctor Ni Mhurchadha destaca que "suministrar una intervención que cumpla las altas expectativas de los grupos pediátricos puede ser un reto. Es esencial que las técnicas psicológicas y los diseños centrados en el usuario funcionen entre sí para crear una conducta efectiva y atractiva que ofrezca resultados sanitarios mejorados".

