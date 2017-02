COMUNICADO: Invertir en las llamadas tierras raras, un futuro prometedor dice MTL Index

BARCELONA, España, 20 de febrero de 2017 /PRNewswire/ -- Gracias a las tierras raras [http://mtlindex.es/?utm_source=web_noticia&utm_campaign=linkbuilding_newswire&utm_medium=cpc], se puede decir que la forma de vida del hombre ha cambiado drásticamente. Los metales estratégicos permiten a los smartphones tener pantalla táctil, diminutos altavoces y micrófonos potentes, pantallas con colores intensos, motores eléctricos pequeños, pero más eficientes para los coches y placas solares y eólicas con mejor rendimiento.

El uso de estos metales estratégicos [http://mtlindex.es/para-que-se-utilizan-las-tierras-raras/?utm_source=web_noticia&utm_campaign=linkbuilding_newswire&utm_medium=cpc] como el neodimio [http://mtlindex.es/portfolio/tierras-raras-el-neodimio/?utm_source=web_noticia&utm_campaign=linkbuilding_newswire&utm_medium=cpc], el disprosio [http://mtlindex.es/portfolio/tierras-raras-disprosio/?utm_source=web_noticia&utm_campaign=linkbuilding_newswire&utm_medium=cpc] o el terbio [http://mtlindex.es/portfolio/tierras-raras-terbio/?utm_source=web_noticia&utm_campaign=linkbuilding_newswire&utm_medium=cpc], permite mejorar el rendimiento y la potencia, reducir el tamaño y ofrecer extrema resistencia a las aleaciones.

Estos metalesestratégicos han vuelto a ser imprescindibles en la industria de la alta tecnología, por consecuencia, están en el punto de mira de los inversores ya que escasean por diversos motivos, entre ellos, problemas geopolíticos y de extracción sostenible.

Hasta la fecha China ha producido el 95% de las tierras raras, sin embargo, han empezado a cortar el grifo de las exportaciones de estos metales por lo cual todo stock físico creado fuera de China viene a estar en el punto de mira de los industriales.

Es aquí donde nos hacemos la pregunta, ¿Cómo podemos acceder a estos metales? Una de las principales empresas de inversión especializadas en tierras raras es MTL Index, esta multinacional, ofrece a sus clientes la oportunidad de invertir [http://mtlindex.es/ld/inversion-rentable/?utm_source=web_noticia&utm_campaign=linkbuilding_newswire&utm_medium=cpc] en este stock de metales críticos, uno de los mayores en Europa.

MTL Index [http://mtlindex.es/?utm_source=web_noticia&utm_campaign=linkbuilding_newswire&utm_medium=cpc] acompaña a sus clientes en el proceso de compra de los metales estratégicos más críticos a fin de crear una cartera de alto rendimiento para su venta a medio plazo (3 años).

Los especialistas recomiendan que es el momento para invertir en estos metales, son activos tangibles que se almacenan a la espera de su venta y su precio no depende de las monedas ni de los bancos.

Uno de estos metales ya ha experimentado subidas de precio de más de 400% en 2011. El mercado nacional chino, el mayor consumidor de las tierras raras, por sus urgencias en temas medio ambientales, la lucha contra el mercado negro y la subida del precio de extracción augura tensiones en el suministro de tierras raras en el mundo occidental, por esto se prevé que la industria va a necesitar más de lo que se produce, añadiendo que por el momento no se han encontrado sustitutos, por estas razones los precios van asubir de manera importante en los próximos años.

Contacto@mtlindex.es[mailto:Contacto@mtlindex.es]

