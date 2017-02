COMUNICADO: Se concede el Erasmus Prize 2017 a Michèle Lamont

La Praemium Erasmianum Foundation ha premiado con el 2017 Erasmus Prize a la socióloga cultural canadiense Michèle Lamont (1957). Es profesora de sociología en la Harvard University, profesora de estudios africanos y afro-americanos y profesora de estudios europeos Robert I. Goldman. Ha recibido el premio por su contribución dedicada a la investigación en ciencias sociales dentro de las relaciones entre el conocimiento, poder y diversidad.

Lamont ha desarrollado su carrera académica para investigar cómo las condiciones culturales modelan la desigualdad y exclusión social, y cómo los grupos estigmatizados encuentran sus vías para preservar su dignidad y mérito propio. Sus intereses en escolaridad se centran en cómo la clase y etnia determinan la forma en la que las personas ven la realidad, y cómo el bienestar de las minorías influye en el bienestar de la sociedad en un nivel más amplio. Por medio de una investigación comparativa internacional revolucionaria, demuestra que los grupos desaventajados pueden conseguir nuevas formas de auto-estima y respeto.

En la búsqueda de fórmulas de éxito, examina los factores culturales y estructuras de institución que pueden crear sociedades más resistentes. Además, demuestra que la diversidad a menudo lleva a relaciones más vigorosas y productivas en la sociedad y el mundo académico. Lamont además cambia su visión crítica interior, analizando las ideas acerca del valor y calidad que subrayan la formación de los juicios dentro de las ciencias sociales. Su investigación acerca de las conductas subyacentes dentro de este debate es de una importancia particular en un momento en el que la autoridad de los becados y su demanda de verdad suponen un reto creciente.

Con su aproximación interdisciplinar, postura crítica y previsión internacional, Lamont se ha demostrado así misma ser una campeona de la diversidad en alcance y sociedad. Así, integra los valores Erasmian que la fundación destaca y mantiene.

Biografía de Michèle Lamont

Michèle Lamont nació en Toronto y se crió en Québec. Tras estudiar en Ottawa y París, comenzó su carrera académica en las universidades de Stanford y Princeton de Estados Unidos, antes de trasladarse a la Harvard University en 2003. Lamont ha escrito decenas de libros y artículos en temas como: cultura, desigualdad social y exclusión; racismo y étnica; instituciones y ciencia. En su libro más reciente, 'Getting Respect' (2016), describe cómo varios grupos estigmatizados responden a la experiencia diaria de discriminación. Su libro anterior, titulado 'How Professors Think' (2009), examina cómo el mundo académico determina qué conocimiento valioso dispone.

Como influyente socióloga internacional, Lamont ha desempeñado un papel destacado en la conexión de las áreas de investigación de Europa y América dentro de las ciencias sociales. En 2002, fundó de forma conjunta el Successful Societies Program en CIFAR. En 2016 fue premiada con un Honorary Doctorate por la University of Amsterdam.

El Erasmus Prize se entrega anualmente a una persona o institución que ha realizado una contribución excepcional a las humanidades, ciencias sociales o arte. Su Majestad el Rey es el patrón de la fundación. El premio está formado por un premio en efectivo de 150.000 euros. El premio se presentará en noviembre de 2017. Junto a la presentación del Erasmus Prize, se organizarán una variedad de actividades programadas entorno a Michèle Lamont y al tema 'Knowledge, Power and Diversity'.

