COMUNICADO: ABB formaliza una alianza estratégica con DigiValet

Los socios lanzarán una solución que integrará DigiValet con el ecosistema de automatización de construcción de ABB

DigiValet, la primera compañía detrás de la solución de habitación de invitados basada en tableta del mundo utilizada por los hoteles líderes de todo el mundo, ha anunciado hoy que ha entrado en una alianza estratégica con ABB. Como parte de la alianza, DigiValet y ABB colaborarán para integrar las soluciones de DigiValet con la serie de productos de tecnología de automatización de construcción KNX elogiados de ABB.

En cuanto a la alianza, Rahul Salgia, fundador y consejero delegado de DigiValet, dijo: "La alianza marca la fusión de las soluciones de experiencia de habitación de invitados de próxima generación de DigiValet para hoteles con la cartera de soluciones de automatización de construcción de ABB. Juntos, ofreceremos una solución que proporcionará a los operadores hoteleros valor y la capacidad de diferenciarse conociendo mejor las necesidades y preferencias de sus huéspedes y personalizando cada aspecto de su estancia".

Mike Mustapha, director administrativo del negocio Building Products de ABB, añadió: "Esta colaboración permite a dos proveedores de tecnología líderes reunirse para añadir valor a la industria hotelera mediante soluciones que ayuden a reducir los costes operativos gracias a la inteligencia obtenida a partir de los sensores".

Acerca de DigiValet

DigiValet es la primera solución de experiencia de habitación de huésped con servicio completo que permite a los huéspedes utilizar muy cómodamente los servicios de habitación, así como los servicios ofrecidos por el hotel. Desde ajustar la temperatura de la habitación, iluminación, tonalidad, a controlar la televisión, seleccionar una película utilizando Netflix, reproducir contenido desde sus smartphones y pedir comida, reservar un spa, reservar una mesa en el restaurante, todo ellos desde la tableta en la habitación o sus smartphones.

DigiValet ofrece a los hoteles tecnología de vanguardia que transforma y personaliza la experiencia dentro de la habitación de cada huésped mientras genera simultáneamente datos CRM valiosos que permiten a los hoteles personalizar la estancia de los invitados. Con oficinas y equipos de apoyo en varios países del mundo, DigiValet está instalada en más de 12.000 habitaciones y mostradores.

Dede su lanzamiento en 2008, DigiValet se ha convertido en la solución de habitación de confianza de los principales hoteles de lujo en el mundo, como The Armani Hotels, St. Regis, Andaz By Hyatt, ITC Hotels, Corinthia Hotels, Sofitel SO, The Address Hotels y The Oberoi Hotels.

