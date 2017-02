COMUNICADO: Fé y atención médica: T.B. Joshua financia la cirugía de garganta de un joven

El Tercer Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU, que promueve las salud y el bienestar para todos, ayuda a equilibrar la provisión de atención médica y la financiación de la atención médica, además de abordar diversos desafíos que enfrentan los ciudadanos ordinarios. Las complejidades del acceso y la financiación de la atención médica quedaron claramente a la vista en una conmovedora experiencia de vida de un huérfano nigeriano de 13 años de edad, llamado Praise Sunday, durante un servicio religioso el domingo 12 de febrero de 2017 en The Synagogue, Church Of All Nations (SCOAN, la Sinagoga, Iglesia de Todas las Naciones), Lagos, Nigeria.

En un robo a mano armada el 8 de mayo de 2016, Praise Sunday perdió trágicamente a su madre y su hermana. En esta trágica experiencia, el jovencito, cuyo padre había fallecido varios años antes, recibió heridas potencialmente fatales en la garganta.

Praise y los miembros de su numerosa familia buscaron asistencia médica en toda Nigeria, agotando sus recursos financieros a medida que era sometido a siete cirugías. Con un tubo de traqueostomía en la garganta para permitirle respirar, era completamente incapaz de hablar, y se comunicaba únicamente por escrito. En septiembre de 2016, buscaron ayuda en The SCOAN, una institución religiosa conocida por sus extensas obras caritativas. El Supervisor General, T.B. Joshua, a través del brazo humanitario de su organización de base religiosa, financió un procedimiento médico delicado y complejo que se realizó en el Life Vincent Pallotti Hospital, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

Los especialistas, el doctor Martin Vanlierde y el profesor Mark De Groot, llevaron a cabo la cirugía correctiva para restablecer la capacidad de Praise para respirar y hablar normalmente. El procedimiento fue exitoso, y su rápida recuperación superó las expectativas. El costo total de los gastos de viaje, asistencia y facturas médicas de Praise fue de 50.000 dólares estadounidenses, todo financiado por la organización religiosa de T.B. Joshua.

Durante una emisión en vivo de esta historia por Emmanuel TV, T.B. Joshua habló a la congregación, alentando a líderes religiosos y a médicos a trabajar juntos para abordar el acertijo societario relativo al acceso a la atención médica en la actualidad. Comentó: "Si los servidores de Dios y los médicos trabajan juntos, no habrá límite a lo que pueden lograr. La medicina que usan los médicos viene de la naturaleza, y nuestro Dios es el Dios de la naturaleza".

The SCOAN anteriormente ha financiado otros viajes por razones médicas, entre ellos a un policía nigeriano que recibió más de 25.000 dólares para volar a la India para un complicado procedimiento médico a fin de restaurar su sistema urinario, dañado tras ser baleado por delincuentes mientras estaba en servicio.

Con su esfuerzo colaborativo, las organizaciones de base religiosa como The SCOAN, que ayudó a convertir el martirio de un joven en una historia inspiradora, pueden mejorar mucho el acceso a la atención médica y su financiamiento.

