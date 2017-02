COMUNICADO: Airborne Wireless Network anuncia el nombramiento de su nuevo consejero delegado

Se trata de un experto senior altamente considerado en operaciones de seguridad, coordinación y gestión para la principal compañía dentro de su próxima fase de crecimiento

LOS ANGELES, 17 de febrero de 2017 /PRNewswire/ -- Airborne Wireless Network (OTCQB: ABWN) anunció hoy que ha nombrado a Michael (Mike) J. Warren como su nuevo consejero delegado.

Mike ha trabajado recientemente como director de seguridad y operaciones regionales para ECC International en Afganistán.Desde este cargo, ha supervisado la seguridad de 18 destacados proyectos de construcción DOD, alcanzando los 1.000.000.000 dólares, incluyendo un proyecto de construcción de carretera de 500 millones de dólares del Asia Development Bank para la construcción de una carretera de circunvalación desde Herat a Mazer-e-Sharif, y un proyecto de desarrollo de infraestructura USAID de 50 millones de dólares con el Ministerio de Minas, Petróleo y Gas de Afganistán. Anteriormente, Mike fue el director de operaciones, seguridad y aseguración para Checchi & Company Consulting, Inc., en Afganistán y centrado en el Programa de Medidas y Evaluación bajo contrato con USAID. Anteriormente, fue el responsable de programa para Human Terrain Systems bajo la International Security Assistance Force for NATO y el US Army G-2. Ha sido asesor de la Embajada de Estados Unidos, para COMISAF y CJ2X en la sede central de ISAF en Kabul, Afganistán.

Mike se retiró del US Marine Corps con la categoría de Teniente Coronel en el año 1994. Como oficial de infantería, sus tareas incluyeron trabajar como oficial ejecutivo del 3(rd) Surveillance & Reconnaissance Group en Okinawa; oficial al mando de los mayores Marine Security Barracks en la Naval Weapons Station, Concord, CA, además de numerosas posiciones de manda en el campo de perforación del Marine Corps Recruit Depot, San Diego. Nativo de Illinois, se licenció en Artes en Ciencias Políticas en la University of Missouri. Mike está graduado también en US Marine Corps Command and Staff College. Está certificado además como Counter Terrorism Planner, como experto COIN (Counterinsurgency) y en numerosos cursos de seguridad y aseguramiento.

Mike cuenta con una amplia experiencia en gestión de proyectos y ha trabajado para diferentes compañías en la industria informática del hardware y software, desempeñando un papel principal en el crecimiento y expansión de las compañías.

J. Edward Daniels, director general de Airborne Wireless Network, comentó: "Mike será una pieza instrumental en el avance de nuestra tecnología dentro de la próxima fase de crecimiento. Su experiencia en operaciones de seguridad e historial en el sector civil y gubernamental serán de un valor incalculable al tiempo que comercializamos de forma agresiva Infinitus Super Highway(TM). Creemos que este historial único y su capacidad para traducir su visión en una ejecución de nivel mundial serán exactamente lo que necesitamos al tiempo que entramos en el siguiente capítulo de los negocios".

Si desea más información visite la página web: www.airbornewirelessnetwork.com [http://www.airbornewirelessnetwork.com/]

Aviso acerca de las declaraciones de futuro

Este comunicado incluye "declaraciones a futuro" conforme a las disposiciones de salvaguarda de la Ley de Reforma de Litigios sobre Títulos Privados de los Estados Unidos de 1995. Estas declaraciones se basan en las consideraciones y expectativas actuales de la gerencia de la compañía y se encuentran sujetas a considerables riesgos e incertidumbres. Si las suposiciones subyacentes resultan no ser ciertas o los riesgos o incertidumbres se materializan, los resultados efectivos pueden diferir considerablemente con respecto a lo establecido en estas declaraciones a futuro.

Los riesgos e incertidumbres incluyen, pero sin limitarse a, la disponibilidad de capital, las incertidumbres inherentes vinculadas al desarrollo de nuevos productos o tecnologías y operar como una compañía en fase de desarrollo; nuestra capacidad para obtener el financiamiento adicional necesario para continuar con el objeto de nuestro negocio y los planes de desarrollo de producto; nuestra capacidad para desarrollar y comercializar productos sobre nuestra plataforma de tecnología; la competencia en la industria en donde operamos y comercializamos; las condiciones generales de la industria; factores económicos en general; el impacto de la regulación sobre la industria; avances tecnológicos; nuevos productos y patentes de la competencia; dificultades o demoras en la fabricación; dependencia sobre la efectividad de las patentes de la compañía y la exposición a litigios, incluso litigios sobre patentes y/o acciones regulatorias.

Contacto:Robert HaagIRTH Communications Teléfono: +1-866-976-4784ABWN@irthcommunications.com[mailto:ABWN@irthcommunications.com]

Sitio Web: http://www.airbornewirelessnetwork.com/

