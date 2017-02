COMUNICADO: Próximamente en el Shanghai New International Expo Center, 22-25 de febrero: La 31ª China Wedding Expo

La exposición de los 120.000 metros cuadrados destaca el papel de la exposición como evento anual líder de la industria

SHANGHAI, 17 de febrero de 2017 /PRNewswire/ -- La 31ª edición de la China Wedding Expo, patrocinada por la China Portrait Photography Society (CPPS) y el Council for the Promotion of International Trade Shanghai, se celebrará concurrentemente con la China Baby Photo Expo 2017 en el Shanghai New International Expo Center del 22 al 25 de febrero de 2017. El evento está patrocinada por Shanghai International Exhibition Service Co., Ltd. La 31.ª edición de la China Wedding Expo, que aloja más de 1.000 expositores nacionales e internacionales en un espacio de 120.000 metros cuadrados, mantiene el papel del evento como una de las mayores exposiciones nupciales del mundo.

La feria mostrará marcas de vestidos de novia de alto nivel en los pabellones W1 y W2 así como productos que integran artesanía exquisite con elementos de diseño de tendencias en los pabellones E1 y E2. Albumes y marcos de fotos personalizados destacan cómo la demanda ha cambiado desde conceptos de diseño convencionales. En el pabellón W3, muchos de los nuevos productos mostrados demuestran cómo las tecnologías emergentes, como los vehículos aéreos no tripulados (UAVs) y la realidad virtual (VR) se están aplicando para crear experiencias de fotogrtafía sin precedentes y altamente personalizadas para recién casados. Un nuevo segmento de "planificación de bodas y diseño espacial" se está añadiendo a la sección de suministros para bodas de la feria en el pabellón W4, aportando marcas blue-chip en diseño especial al espacio señalado y dando a los novios y novias la oportunidad de controlar la estética del espacio de sus futuras bodas. Productos de la mejor clase y soluciones de alta tecnología de agentes líderes nacionales e internacionales en los sectores de la fotografía y el vídeo se expondrán en el pabellón E3.

Los patrocinadores del evento también han programado una variedad de conferencias y eventos. China Baby Photo Expo 2017, una feria de más de 20.000 metros cuadrados celebrada concurrentemente, atraerá a 50.000 asistentes. El evento mostrará un rango completo de productos y servicios a precios asequibles de marcas líderes en los pabellones W4 y W5. Contacto:

Louis Zhao +86-21-6279-2828 x225 zhaoluyi@siec-ccpit.com[mailto:zhaoluyi@siec-ccpit.com]

PUBLICIDAD