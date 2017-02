COMUNICADO: Iron Maiden, Nodding Frog y 50cc Games anuncian la nueva característica de jugador frente a jugador

Es un tema de vida o muerte al tiempo que Eddie Vs Eddie llega al sector móvil por cortesía del juego móvil Legacy of the Beast de Iron Maiden.

Los jugadores ya pueden enfrentar a sus Eddies más fuertes entre ellos, con los equipos seleccionados luchando a muerte o por la gloria al tiempo que se enfrentan en un campo de batalla futurista para conseguir valiosos premios, recursos y una oportunidad de alcanzar la fama en las tablas de liderazgo.

Jugador frente a jugador [PvP] es una forma de combate multi-jugador interactiva en la que dos participantes pueden enviar a sus campeones seleccionados a una batalla contra otros por medio de un campo de gladiadores en el juego - el objetivo definitivo de ello es ser el World #1.

El director interactivo de Iron Maiden, Llexi Leon, destacó: "Con docenas de tus favoritos Eddies y cientos de personajes de apoyo que recolectar, las batallas PvP de Legacy Of The Beast se desarrollan en el espacio y tiempo en el escenario de los dioses y monstruos - donde luchan los faraones con los ciborgs y los samuráis se enfrentan a los demonios, existiendo una increíble variedad de oponentes e incontables estrategias que conocer. Estamos muy emocionados de compartir esta nueva característica con la comunidad, y estamos impacientes por ver quién emergerá victorioso en nuestra primera semana de competición mundial".

Más allá de la última actualización PvP, los jugadores del juego pueden además buscar muchas más características nuevas y personajes para recolectar en los próximos meses, incluyendo 'Brave New World' Dungeons, Global Chat y un flujo constante de nuevos Eddies y de personajes de apoyo.

Con millones de descargas y batallas luchadas, Legacy of the Beast es una experiencia definitiva en el espacio móvil RPG - dando tanto a los jugadores como a los aficionados de Iron Maiden una experiencia de juego sin precedentes, épica y en crecimiento constante para sus dispositivos móviles.

Iron Maiden: Legacy of the Beast, está disponible ya de forma gratuita en la App Store de Apple y en Google Play.

Si desea más información visite la página web http://www.ironmaidenlegacy.com.

