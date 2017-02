COMUNICADO: La vacuna PfSPZ de Sanaria proporciona protección eficaz contra las infecciones de malaria naturales en Mali

BETHESDA, Maryland, 16 de febrero de 2017 /PRNewswire/ -- En un informe publicado hoy a través de The Lancet Infectious Diseases (Safety and efficacy of PfSPZ Vaccine against Plasmodium falciparum via direct venous inoculation in healthy malaria-exposed Malian adults: a randomised, double-blind trial), los investigadores indicaron que la vacuna Sanaria® PfSPZ protege frente a las infecciones naturales de Plasmodium falciparum, principal causa de fallecimientos por malaria, manteniendo la protección durante las 24 semanas de estudio en un área de Mali que cuenta con una intensa transmisión de la malaria.

El estudio estuvo dirigido por medio del doctor Mahamadou Sissoko, del Malaria Research and Training Center (MRTC) de la University of Science, Techniques and Technologies, Bamako, Mali y también por la doctora Sara Healy, del Laboratory of Malaria Immunology and Vaccinology, del National Institute of Allergy and Infectious Diseases de los U.S. National Institutes of Health.

Se administraron 5 dosis de vacuna PfSPZ a 44 sujetos y placebo en forma de solución salina a otros 44 sujetos. Los voluntarios se sometieron a seguimiento durante 6 meses para determinar la presencia de parásitos de malaria en la sangre. Una impresionante cantidad del 93% del grupo tratado con placebo tuvo una o más infecciones de malaria; solo el 66% de los sujetos vacunados adquirió una infección. Esto representa el 48% de la eficacia de protección por medio del análisis del tiempo para el evento y una eficacia de un 29% según el análisis proporcional. No se dieron diferencias en los efectos secundarios entre los grupos vacunados y los tratados con placebo.

El consejero delegado de Sanaria, Stephen L. Hoffman, MD, explicó: "Estos son resultados esperanzadores que demuestran la protección destacada con el régimen de dosis que es sub-óptima. Los ensayos clínicos en marcha en Tanzania, Guinea Ecuatorial, Burkina Faso, Alemania, Estados Unidos y Mali está previsto establezcan un régimen de dosis de vacuna PfSPZ que proporcionará el nivel de protección que buscamos".

La vacuna PfSPZ está formada por parásitos de malaria crio-preservados vivos y purificados de forma atenuada por la radiación y que son administrados en una inyección de 0,5 mL por medio de inoculación venosa directa rápida.

Los niños de Africa son los más afectados a causa de la malaria. En 2015, la malaria causó 214 millones de episodios clínicos y 438.000 muertes en todo el mundo según la OMS. Este impacto tan devastador se produce a pesar de las inversiones de miles de millones de dólares en esfuerzos para el control de la malaria. La malaria es además una preocupación para los turistas, diplomáticos, viajeros de negocios, trabajadores de ayuda, trabajadores industriales y personal militar en todo el mundo.

El profesor Ogobara Doumbo, MD, PhD y director de Mali MRTC, comentó: "Llevamos décadas esperando una vacuna contra la malaria que sea altamente eficaz. Hemos evaluado numerosas vacunas contra la malaria experimentales en Mali. Este es, de lejos, el mejor resultado que hemos logrado. Estamos orgullosos de haber albergado el primer ensayo de eficacia de campo de la vacuna PfSPZ en Africa, y estamos expectantes por conseguir los resultados del segundo ensayo".

"Estos resultados proporcionan que las pruebas de la protección contra la infección, no solo contra la enfermedad, se pueden mantener durante al menos medio año. Esta es la piedra angular para nosotros en referencia al régimen de vacuna PfSPZ que proporcionará un elevado nivel y protección duradera a las personas que padecen malaria dentro de las áreas afectadas", indicó el profesor Marcel Tanner, director general de la Swiss Academy of Sciences y director emérito del Swiss Tropical and Public Health Institute. "Esta vacuna es una herramienta ideal para conseguir la eliminación. Estamos emocionados en relación a los ensayos clínicos que puede conseguir la vacuna PfSPZ en Africa desde Tanzania desde el este de Guinea Ecuatorial hasta el oeste".

Acerca de Sanaria Inc.: La misión de Sanaria es comercializar vacunas para la malaria de parásito completo que confieran protección duradera y de alto nivel contra la malaria, además de usar estas vacunas para la prevención de la malaria en personas y eliminen la malaria en regiones completas. Sanaria (http://www.sanaria.com [http://www.sanaria.com/]) tiene su sede en Rockville, Maryland.

Este comunicado contiene determinadas declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, que pueden causar que los resultados reales difieran materialmente de los anticipados expresados o implícitos por las declaraciones efectuadas. Si desea más información contacte con Alexander Hoffman, press@sanaria.com[mailto:sanaria@sanaria.com], 301-339-0092.

