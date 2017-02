COMUNICADO: TRIANNI firma un acuerdo de licencia para el uso de una plataforma de ratón transgénico con Janssen

SAN FRANCISCO, 15 de febrero de 2017 /PRNewswire/ -- Trianni, Inc. ("TRIANNI") anunció hoy que ha llegado a un acuerdo de licencia con Janssen Biotech, Inc. (Janssen) para el uso de The Trianni Mouse, la mejor plataforma de descubrimiento de anticuerpos monoclonal de su clase.

Distinguida por el novedoso diseño de segmento de gen quimérico, la plataforma Trianni proporciona a Janssen acceso al repertorio humano completo de anticuerpos que se ha optimizado para el aislamiento rápido de los productos terapéuticos humanos completos. "Estamos muy contentos de la decisión de Janssen de adoptar el Trianni Mouse", comentó el doctor Matthias Wabl, Ph.D., presidente y consejero delegado de TRIANNI. "Con sus características ampliamente diferenciadas, sobre todo de un repertorio de anticuerpo completamente humano montado con segmentos de gen que están bajo el control normativo de ratón, confiamos en que la plataforma demuestre ser extremadamente productiva para Janssen".

Acerca de Trianni, Inc.TRIANNI es una organización de propiedad privada creada en el año 2010 con el fin de usar los avances recientes en la síntesis del ADN y tecnología de modificación del genoma para el desarrollo de una plataforma de descubrimiento de anticuerpos terapéuticos optimizada, The Trianni Mouse. La compañía tiene su sede en San Francisco, CA. Más información acerca de TRIANNI disponible por medio de su página web, www.trianni.com [http://www.trianni.com/]

