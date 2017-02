COMUNICADO: Roche Diabetes Care y mySugr amplían su asociación para aumentar el acceso a las soluciones de salud digitales

-- Roche Diabetes Care y mySugr amplían su asociación para aumentar el acceso a las soluciones de salud digitales para personas con diabetes

-- Los usuarios de la aplicación mySugr podrán cargar de forma automática los datos de la glucosa en sangre desde los medidores de glucosa en sangre de próxima generación Accu-Chek y los sistemas Accu-Chek Guide y Accu-Chek Instant.

-- Los usuarios se beneficiarán de capacidades mejoradas para compartir los datos de la diabetes con sus suministradores del cuidado de la salud y cuidadores.

-- Los proveedores de los cuidados de la salud pueden usar las herramientas existentes de Roche para conseguir unas decisiones terapéuticas mejores en menos tiempo y mejorar su colaboración con los pacientes que son usuarios de la aplicación mySugr.

BASILEA, Suiza, 15 de febrero de 2017 /PRNewswire/ -- Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) anunció hoy la ampliación de su asociación con mySugr, una compañía de servicios de diabetes digitales que proporciona aplicaciones para ayudar a reducir la carga de las personas con diabetes en el tratamiento de su enfermedad crónica. La integración con la próxima generación de medidores de glucosa en sangre Accu-Chek de Roche y los sistemas Accu-Chek Guide y Accu-Chek Instant con la aplicación mySugr permiten a los usuarios beneficiarse de la asociación de dos formas diferentes: La capacidad de cargar datos de glucosa en sangre de forma automática dentro de la aplicación mySugr y facilitar datos compartidos con los profesionales del cuidado de la salud y cuidadores por medio de Accu-Chek Connect Online basado en nube y de las plataformas emminens eConecta.

La asociación con mySugr es compatible con ambas compañías en lo que respecta a ampliar el acceso de cara a las soluciones de salud digital innovadoras. "Gracias a esta asociación ampliada vamos a seguir ofreciendo las últimas innovaciones para los clientes que les otorgarán poder de cara a integrar de forma perfecta la gestión de terapia en sus vidas diarias, por lo que tendrán que pensar y preocuparse menos", destacó Marcel Gmuender, responsable mundial de Roche Diabetes Care. "Las soluciones de salud digitales han demostrado que ayudan a tratar los datos relacionados con la diabetes de forma más eficaz. Esto hace que los datos sean más destacados(1) y que finalmente puedan llevar a unos resultados mejores de cara a la terapia". El acuerdo ampliado es eficaz a partir de la fecha de hoy.

Acerca de RocheRoche es el pionero mundial en productos farmacéuticos y diagnosis centradas en el avance de las ciencias para mejorar la vida de las personas. La fortaleza combinada de los productos farmacéuticos y diagnosis bajo un mismo techo han hecho de Roche un líder en cuidado de salud personalizada - una estrategia que pretende encajar dentro del tratamiento adecuado para cada uno de los pacientes de la mejor forma posible.

Roche es la mayor empresa biotecnológica del mundo y tiene medicamentos auténticamente diferenciados en las áreas de oncología, inmunología, enfermedades infecciosas, oftalmología y neurociencias. Roche también es el líder mundial en diagnóstico in vitro y diagnóstico histológico del cáncer, y se sitúa a la vanguardia en el control de la diabetes.

Fundada en 1896, Roche continúa buscando las mejores formas de prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades y llevar a cabo una contribución sostenible a la sociedad. La compañía pretende mejorar el acceso del paciente a innovaciones médicas trabajando con importantes accionistas. 29 medicamentos desarrollados por medio de Roche están incluidos en la World Health Organization Model Lists of Essential Medicines, entre ellos antibióticos, antimalarios y medicinas para el cáncer que salvan vidas. Roche ha sido reconocida como grupo líder de la industria dentro de lo farmacéutico, biotecnología y ciencias de la vida durante ocho años seguidos por medio de los Dow Jones Sustainability Indices (DJSI).

The Roche Group, con sede central en Basilea, Suiza, realiza actividades en más de 100 países y en el año 2016 empleó a más de 94.000 personas en todo el mundo. En 2016, Roche invirtió 9.900 millones de francos suizos en I+D y registró unas ventas de 50.600 millones de francos suizos. Genentech, en Estados Unidos, es un miembro de propiedad completa de Roche Group. Roche es el accionista mayoritario de Chugai Pharmaceutical, Japón. Si desea más información visite la página web www.roche.com [http://www.roche.com/].

Acerca de Roche Diabetes CareRoche Diabetes Care es una pionera en el desarrollo de sistemas de control de glucosa en la sangre y un líder global en gestión de sistemas y servicios de control de la diabetes. Desde hace más de 40 años, la marca Accu-Chek se ha dedicado a permitir que las personas con diabetes vivan una vida lo más normal y activa posible y ayuda a los profesionales de cuidados médicos a controlar la condición de sus pacientes de una manera óptima. Hoy, la cartera Accu-Chek ofrece a las personas con diabetes y a los profesionales productos y servicios innovadores y soluciones integrales para el control conveniente, eficaz y seguro de la diabetes, desde el control de la glucosa en la sangre al control de información hasta la entrega de insulina. La marca Accu-Chek abarca medidores de glucosa en la sangre, bombas de infusión, sistemas de punción con lancetas, control de datos y programas de formación - contribuyendo con un resultado médico mejorado.

