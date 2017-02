COMUNICADO: Swift Biosciences lanza su nuevo kit de biblioteca de larga inserción para mejorar la calidad de los datos

-- Swift Biosciences lanza su nuevo kit de biblioteca de larga inserción para mejorar la calidad de los datos en las plataformas de secuenciación PacBio

Los resultados de Mount Sinai, Washington University y de Cold Spring Harbor Laboratories se presentarán en AGBT

ANN ARBOR, Michigan, 15 de febrero de 2017 /PRNewswire/ -- Swift Biosciences anunció hoy el lanzamiento comercial de su kit de preparación de biblioteca Accel-NGS(®) XL [https://swiftbiosci.com/products/accelxl], la solución de secuenciación más rápida para toda la secuenciación del genoma en las plataformas Pacific Biosciences(®) (PacBio(®)). Este kit de preparación de biblioteca, optimizado especialmente para la tecnología de secuenciación Single Molecule, Real-Time (SMRT(®)) de PacBio, proporciona lecturas de secuenciación mucho más largas con un solo flujo de trabajo de un solo tubo utilizando menos entradas de muestras. Swift Biosciences ya acepta pedidos para el kit Accel-NGS XL [https://swiftbiosci.com/products/accelxl]-- vendido de forma exclusiva por medio de Swift.

"Con su flujo de trabajo sencillo de cuatro horas y longitudes de lectura mayores, el kit Accel-NGS XL [https://swiftbiosci.com/products/accelxl] mejora de forma sustancial todas las aplicaciones de secuenciación del genoma, como el montaje de novo y la secuenciación de haplotipo, en cualquier genoma que incluyen microbiales, planta, animales y humanos", afirmó Haley Fiske, responsable comercial de Swift Biosciences. "Estas mejoras de calidad y flujo de trabajo ayuda a los usuarios de PacBio para generar resultados más destacados desde cada puesta en marcha con una productividad que es del doble".

Swift Biosciences y diversos colaboradores científicos presentaron dos posters en la reunión general de la AGBT 2017 mostrando los datos de secuenciación generados con esta nueva química. El primer poster, titulado "A Method to Improve Read Length of SMRT Sequencing", mostró los resultados, generados en colaboración con Mount Sinai y Cold Spring Harbor Laboratories, desde diversos genomas, incluyendo el ADN de referencia de plantas, bacterias y humanos. Los datos de apoyo produjeron unas lecturas medias de hasta 20Kb, con un 50% menos de entrada de muestra y sin dispositivos de adaptador de dímero. En el segundo poster, titulado "Improved Library Construction Methods for the Pacific Biosciences Sequencing Platform Using Swift Accel-NGS XL Library Prep Kit [https://swiftbiosci.com/products/accelxl] for PacBio Applied to Challenging BAC Clones for Human Genome Reference Improvement", Robert Fulton, director de desarrollo de proyectos y gestión del McDonnell Genome Institute of Washington University, presentó los resultados de la secuenciación de clones humanos BAC, demostrando unos rendimientos de biblioteca superiores con lecturas de secuenciación más largas.

"Swift Biosciences es la primera compañía que ofrece soluciones de preparación de biblioteca en las tres principales plataformas de secuenciación, incluyendo Pacific Biosystems, Illumina(®), e Ion Torrent(TM)", destacó Timothy Harkins, Ph.D., director general y consejero delegado de Swift Biosciences. "Estamos centrados de forma estratégica en la ampliación del mercado NGS por medio de la simplificación de los flujos de trabajo complejos por medio de las tecnologías de biblioteca innovadoras y por el suministro de aplicaciones nuevas para cada una de las plataformas NGS. Nuestras bibliotecas proporcionan los datos de la mayor calidad en las aplicaciones más complejas. Swift es por ello la 'The NGS library company'".

