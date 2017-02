COMUNICADO: Strekin AG presenta la actualización del desarrollo en fase 2 de STR001

- Strekin AG presenta la actualización del desarrollo en fase 2 de STR001 y los

nuevos datos preclínicos para pérdida auditiva

Strekin AG, una compañía biofarmacéutica de propiedad privada y en fase clínica, anunció hoy la presentación de los nuevos datos preclínicos y la actualización del programa de desarrollo clínico en fase 2 de Strekin para STR001 en el tratamiento de la pérdida auditiva durante la celebración de la Association for Research in Otolaryngology Conference (ARO) en Baltimore, Estados Unidos.

STR001-201 es un ensayo clínico en fase 2 de la inyección intra-timpánica STR001 para el tratamiento de la pérdida auditiva repentina sensorineural (SSHL) causada por la cirugía de implantación coclear (CI). Un resultado no deseado de CI es la pérdida de audición residual de baja frecuencia debido a la inserción de electrodos. STR001-201 es un ensayo internacional, multicentro, aleatorio y controlado por placebo que evaluó la eficacia, seguridad y tolerabilidad de STR001-IT en 110 pacientes con CI. A fecha de 10 de febrero de 2017, el ensayo STR001-201 había reclutado a 50 pacientes en cuatro países. El tratamiento con STR001-IT se había tolerado correctamente y sin efectos secundarios preocupantes identificados. Los resultados de los ensayos clínicos de primera línea se esperan para el cuarto trimestre de 2017.

En una presentación poster (#PS792) titulada "Peroxisome proliferator activated receptor -gamma and -alpha agonists protect auditory hair cells from gentamicin-induced oxidative stress and apoptosis", los investigadores han observado que la pioglitazona agonista PPAR, ingrediente activo de STR001, fue altamente eficaz en la prevención de los daños de las células sensoriales del pelo del interior de la oreja. La investigación la dirigió Daniel Bodmer, doctor, PhD y presidente del Department of Otolaryngology Head & Neck Surgery del Hospital Universitario de Basilea, Suiza.

El análisis del doctor Bodmer lo llevó a cabo en un modelo de investigación de audición en el que el órgano de Corti, la estructura que contiene el pelo auditorio y células sensoriales, se estudió dentro del cultivo del tejido. El tratamiento de los cultivos con gentamicina, un antibiótico que lleva a la pérdida de audición en los humanos, causó una pérdida de células de pelo que era casi completamente prevenible con STR001. Un análisis posterior demostró que los radicales sin oxígeno inducidos por gentamicina promueven la oxidación de los lípidos y activan la ruta de muerte celular (apoptosis) en las células de los pelos, todo ello prevenible con STR001.

En una segunda presentación (PS159) titulada "Intra-tympanic Administration of Pioglitazone, a Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Gamma Agonist, Protects from Noise-Induced Hearing Loss", la doctora Anna-Rita Fetoni y sus colegas de la Universidad Católica de Roma, demostraron que una única inyección intra-timpánica de STR001-IT fue altamente eficaz en un modelo de roedor con pérdida de audición inducida por ruido. STR001 promovió la recuperación completa de audición cuando se le suministró justo después del ruido. La recuperación estuvo acompañada de una reducción destacada en los marcadores de estrés de oxidación en las células de pelos de audición. El tratamiento retrasado con STR001 hasta 48 horas después del ruido promocionó una recuperación parcial, que por lo que sabemos, no se ha demostrado en otros fármacos.

Estos datos, junto a los datos del grupo del doctor Bodmer, sugieren que STR001 cuenta con potencial para ser una terapia nueva y diferente de muchos tipos de pérdida auditiva a través de los efectos favorables en múltiples rutas.

Acerca de Strekin

Strekin es una compañía de ciencias de la vida en fase clínica de propiedad privada localizada en Basilea, Suiza. Strekin está dirigida por un equipo experimentado con un fuerte historial en investigación y desarrollo clínico. Strekin está financiada suficientemente para completar el estudio de fase 2 de STR001 y preparar otros desarrollos clínicos con el apoyo de inversores o socios.

Acerca de la pérdida auditiva

Según la Organización Mundial de la Salud, 642 millones de personas de todo el mundo, incluyendo 181 millones de niños, sufren hoy de pérdida auditiva discapacitadora. Las actividades diarias que la mayoría de las personas dan por hecho, como tener una conversación, escuchar música y avanzar en el espacio de trabajo, son difíciles o imposibles para las personas que padecen pérdida auditiva. Sin terapias farmacéuticas aprobadas disponibles hoy, hay una renovada urgencia por desarrollar tratamientos efectivos para la pérdida auditiva.





Alexander Bausch

Consejero delegado de Strekin AG

E-mail: Alexander.Bausch@strekin.com

Teléfono: +41-6163-32971

