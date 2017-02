COMUNICADO: Bond No. 9 Nolita

Como primer dúo mundial de perfume y barra de labios, Bond No. 9 Nolita, llega justo a tiempo para la primavera de 2017, siendo una celebración exuberante de feminidad, coquetería y del último vecindario destacado de Downtown

NUEVA YORK, 14 de febrero de 2017 /PRNewswire/ -- En Bond No. 9 tenemos que hacer una confesión: El ritmo entorno a nosotros últimamente ha sido tan agitado que apenas podemos encontrar tiempo para dar una vuelta alrededor y explorar las calles detrás de nuestra sede central de Bond Street. Pero todo eso ha cambiado cuando la palabra entorno a Nolita, el barrio que comienza justo en Houston Street, se convirtió en el favorito de los miembros de la generación del milenio y en uno de los puntos más destacados de Downtown. Hicimos lo que siempre hacemos con los vecindarios icónicos de Nueva York. Le hemos proporcionado su propia esencia. Nolita, el eau de perfum, se presenta en abril de 2017, justo a tiempo para la primavera de 2017.

Experimente el comunicado multimedia interactivo en: http://www.multivu.com/players/English/8025051-bond-no-9-nolita-perfume-lipstick-duo [http://www.multivu.com/players/English/8025051-bond-no-9-nolita-perfume-lipstick-duo]

¿Pero qué es Nolita? Teniendo en cuenta su localización perfecta situada al sur de Noho, al este del Soho, y al oeste de Lower East Side, este enclave de calles estrechas con líneas de árboles no puede servir de ayuda, pero está completamente a la última y a la moda. No importa que integre el New Museum junto a una de las librerías más famosas de Nueva York. Además, se ha convertido en un imán para un montón de boutiques de escaparate chic atractivas (el pensamiento del momento de ropa y calzado de las mujeres).

Y así, como si fuera mágico, Nolita ha recibido poder de una modernización obvia. Sin ni siquiera una sola elevación superior a la vista.

Es algo relacionado con el pasado -- y mucho con las atracciones femeninas chisporroteantes y coquetas de sus boutiques de moda destacadas -- inspiradas en Bond No. 9 Nolita, el eau de parfum. Las notas de inicio son clásicas de la mujer, fresia, junto al inesperado golpe de levantamiento de mandarina. En el corazón se encuentran el jazmín tropical embriagador mezclado con la azucena encantadora y romántica. Estas se mantienen con las notas base cálidas y seductoras-- ámbar, musk y sándalo.

Continuando con tema del flirteo, hemos adornado la botella de Nolita con una explosión de besos en un abanico de colores de lápiz de labios en rojo llama cubierto de dorado, fucsia y rosa chicle -- ya que para la Bond No. 9 Girl, un lápiz de labios nunca es suficiente. Acompañando al Nolita eau de parfum está disponible Bond No. 9 innovation -- nuestro primer lápiz de labios delicioso y cremoso en rojo auténtico y real de Nueva York. Se trata del lápiz de labios perfecto para la Bond No. 9 Girl.

En los estantes a partir de abril de 2017.

Bond No. 9 New York Boutiques, Saks Fifth Avenue, tiendas selectas de Bloomingdales, Harrods y www.bondno9.com [http://www.bondno9.com/]

Precio: 100ml, 350 dólares.

CONTACTO: CONTACTO: publicrelations@bondno9.com o 646.284.9013 owww.bondno9.com

Sitio Web: http://www.multivu.com/players/English/8025051-bond-no-9-nolita-perfume-lipstick-duo/

PUBLICIDAD