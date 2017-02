COMUNICADO: La vacuna PfSPZ-CVac de Sanaria consigue un elevado nivel de protección contra la malaria en ensayos clínicos

BETHESDA, Maryland, 14 de febrero de 2017 /PRNewswire/ -- En un informe publicado hoy en Nature, (Sterile protection against human malaria by chemoattenuated PfSPZ vaccine), los investigadores de la University of Tübingen indicaron que todos los nueve sujetos (100%) que fueron inmunizados con tres dosis de vacuna de malaria Sanaria(®) PfSPZ-CVac estuvieron protegidos contra la malaria Plasmodium falciparum cuando se expusieron a la enfermedad 10 semanas después de su última dosis de vacuna.

El consejero delegado de Sanaria, Stephen L. Hoffman, MD, comentó: "Los ensayos clínicos de PfSPZ-CVac se realizaron o empezarán en breve en Alemania, Estados Unidos, Guinea Ecuatorial, Mali, Gabón y Ghana, y llevarán a un régimen de vacunación optimizado que esperamos avance dentro de ensayos clínicos en fase 3 y acreditación. Nuestro objetivo va a ser la utilización de PfSPZ-CVac en programas de vacunación en masa para eliminar el parásito de la malaria y prevenir la malaria en los viajeros".

PfSPZ--CVac está formada por parásitos de malaria vivos y purificados y un fármaco contra la malaria. Los voluntarios del ensayo clínico recibieron tres inyecciones de 0,5 mL de vacuna por medio de inoculación venosa directa rápida. No hay diferencia en los efectos secundarios entre los voluntarios que recibieron la vacuna y los que recibieron placebo en forma de solución salina.

El German Center for Infection Research fundó el ensayo actual con el apoyo adicional de Sanaria, que recibe ayuda de otras instituciones diversas de Estados Unidos, Europa y Africa que participan en el International PfSPZ Consortium.

Los niños de Africa son los más afectados a causa de la malaria. En 2015, la malaria causó 214 millones de episodios clínicos y 438.000 muertes en todo el mundo según la OMS. Este impacto tan devastador se produce a pesar de las inversiones de miles de millones de dólares en esfuerzos para el control de la malaria. La malaria es además una preocupación para los turistas, diplomáticos, viajeros de negocios, trabajadores de ayuda, trabajadores industriales y personal militar en todo el mundo.

El profesor Ogobara Doumbo, MD, PhD y director del Bamako Malaria Research Training Center (Mali), destacó: "Los que estamos en países en los que las vidas de las personas se han visto devastadas por la malaria llevan tiempo esperando una vacuna contra la malaria que sea eficaz desde hace décadas. Estamos emocionados acerca de los resultados con PfSPZ-CVac, y estamos orgullosos de haber iniciado los primeros ensayos de campo de las vacunas basadas en PfSPZ en Mali, Africa occidental.

El profesor de Medicina Tropical y Medicina de Viajes, Martin Grobusch MD, PhD y director del Center of Tropical Medicine del University of Amsterdam's Academic Medical Center, explicó: "Los viajeros siguen experimentando un elevado riesgo de adquisición de la malaria. Una vacuna como PfSPZ-CVac que proporciona una inmunidad de protección completa durante 10 semanas y que se puede administraren menos de dos semanas será la herramienta ideal para la prevención de la malaria en la población que viaja".

Acerca de Sanaria Inc.: La misión de Sanaria es comercializar vacunas para la malaria de parásito completo que confieran protección duradera y de alto nivel contra la malaria, además de usar estas vacunas para la prevención de la malaria en personas y eliminen la malaria en regiones completas. Sanaria (http://www.sanaria.com [http://www.sanaria.com/]) tiene su sede en Rockville, Maryland.

Este comunicado contiene determinadas declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, que pueden causar que los resultados reales difieran materialmente de los anticipados expresados o implícitos por las declaraciones efectuadas. Si desea más información contacte con Alexander Hoffman, press@sanaria.com[mailto:sanaria@sanaria.com], 301-339-0092.

CONTACTO: CONTACTO: Jamie Baum, newsPRos, asesor de RR.PP., 847-502-3825,JSB@newspros.com.

Sitio Web: http://www.sanaria.com/

