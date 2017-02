COMUNICADO: El interruptor industrial Skin Inc anuncia un nuevo nombramiento en el consejo de administración (1)

-- El interruptor industrial Skin Inc anuncia un nuevo nombramiento en el consejo de administración para unirse al equipo pionero de expertos industriales

Francois Arpels se une como asesor del consejo de administración de marca y estrategia

SINGAPUR, 13 de febrero de 2017 /PRNewswire/ -- La marca de belleza internacional con sede en Singapur Skin Inc anuncia un nuevo nombramiento para su consejo de asesoramiento - Francois Arpels, que se une a Skin Inc como miembro del consejo de asesoramiento de marca y estrategia. Esto se produce tras otros nombramientos del consejo de administración de alto perfil realizados por la marca - el doctor Shekhar Mitra, del consejo de asesoramiento de innovación y productos; Tan Yen Yen, del consejo de asesoramiento de tecnología e innovación y Lim Teck Wee, director y responsable de operaciones.

Foto -- http://mma.prnewswire.com/media/467287/Skin_Inc_Francois_Arpels.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/467287/Skin_Inc_Francois_Arpels.jpg]

Logo -- http://mma.prnewswire.com/media/467288/Skin_Inc_Logo.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/467288/Skin_Inc_Logo.jpg]

El legado de Francois Arpels es de sus negocios familiares, Van Cleef & Arpels, la compañía de joyas, relojes y perfumes de lujo en la que comenzó su carrera hace 25 años. Desempeñó un papel considerable en la reestructuración de la compra de 250 millones de euros en los negocios de familia con Morgan Stanley en 1997. Combinando su historia en el lujo con su experiencia actual en el posicionamiento de marca, marketing, estrategia digital y despliegue internacional, Arpels ha creado un conocimiento intimo de la industria de marca al por menor, de moda y de lujo. Esto ha llevado finalmente a establecer el fondo Brands & Beyond (anteriormente IndEu Capital), que invierte en marcas de estilo de vida y lujo de tipo Made-in-India. Contano con este prestigioso pedigrí dentro del equipo de Skin Inc, Arpels se una al consejo de asesoramiento de Brand & Strategy.

Arpels es el nuevo nombramiento dentro del consejo de administración de la marca, tras el del doctor Shekhar Mitra, Tan Yen Yen y Lim Teck Wee. Cada uno de los asesores es un líder destacado en sus áreas respectivas de estrategia de marca, innovación y tecnología, contando con experiencia en las corporaciones de multinacional destacada FMCG y tecnología.

Doctor Shekhar Mitra, consejo de administración de innovación de productos, es un estimado experto en innovación mundial que cuenta con más de 50 patentes bajo su mandato. Entre los créditos a su nombre están las destacadas innovaciones, como SK-II, Olay Regenerist, Crest Whitestrips, Crest ProHealth, Aleve Analgesic, Prilosec y las fragancias Hugo Boss y Gucci.

Tan Yen Yen, asesora del consejo de administración de tecnología e innovación, es una prestigioso líder empresarial que se ha Ganado una reputación por sus contribuciones dentro de la industria TI. Siendo actualmente la directora general de Asia Pacific Vodafone Global Enterprise, desempeña un papel vital en la próxima tarea de Skin Inc dentro del espacio de comercio móvil.

Lim Teck Wee, director y responsable de operaciones, se unió a Skin Inc tras una década de liderazgo dentro de la compañía de tecnología informática Oracle. Fue miembro de su equipo administrativo senior, además de ser responsable de comenzar y liderar los negocios del Human Capital Cloud Software as a service (Saas) de Oracle Asia Pacific.

Skin Inc, desarrollada por medio de la mujer empresaria Sabrina Tan, ha demostrado que las respuestas personalizadas de cuidado de la piel son una necesidad universal. Ha impulsado con éxito el crecimiento de los negocios por medio de la convergencia innovadora de la belleza y tecnología, y la firma cree que la tecnología es el futuro de la industria de la belleza. Con los nombramientos de estos miembros destacados del consejo de administración de Skin Inc, la compañía está preparada para unos negocios a prueba de futuro y para seguir interrumpiendo la escena de la belleza. Hasta la fecha, Skin Inc cuenta con 350 centros de distribución repartidos en 100 ciudades y ha conseguido 97 premios con su nombre.

Acerca de Skin Inc

Tras trabajar con grandes MNCs como IBM, HP y Oracle, la gurú del cuidado de la piel experta en TI, Sabrina Tan, fundó Skin Inc en 2008 con el objetivo de crear soluciones de cuidado de la piel personalizables. Buscó un régimen eficaz sin preocupaciones destinado a las necesidades de la piel de cada persona con una aproximación de tipo "talla única para cada uno" en lugar de "talla única para todos". Tan siguió interrumpiendo el espacio de la belleza con un concepto auténtico de cuidado de la piel. Los productos de Skin Inc cuentan con sueros altamente concentrados con ingredientes activos y puros. La innovadora tecnología de cuidado de la piel de Japón combina los ingredientes que están libres de esencias y parabenos con los sistemas de suministro más avanzados para conseguir los resultados máximos.

Donde la belleza se reúne con la tecnología

Como interruptor dentro de la belleza, Skin Inc siempre ha estado por delante del juego, utilizando la innovación digital y tecnológica para hacer crecer los negocios y mejorar más la oferta de los consumidores y la experiencia. Desde el otorgamiento de poder para los consumidores hasta la descodificación de sus identidades de piel con su herramienta de diagnosis online 'My Skin Identity', hasta trabajar con revolucionarias tecnologías que desarrollan nuevas gamas de productos y protocolos de tratamiento en sus instalaciones de I+D con sede en Japón, Skin Inc es pionera en la innovación. En enero de 2015, Skin Inc presentó los dispositivos faciales portátiles, combinando el poder de la luz de cromoterapia LED desarrollada por la NASA y terapia de baja frecuencia para aumentar la eficacia del tratamiento de la piel, impulsar la absorción de ingredientes activos y permitir que los consumidores personalizasen los tratamientos en casa. Los próximos meses verán como Skin Inc va un paso más allá en su integración de la tecnología digital por medio de la innovación del espacio de m-commerce a través de las comprobaciones de piel respetuosas con lo móvil y su adherencia a los grandes datos para sintonizar a la perfección sus productos.

