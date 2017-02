COMUNICADO: Se anuncia la fecha de la audiencia de la demanda por la Talidomida en Alemania

COLONIA, Alemania, February 13, 2017 /PRNewswire/ --

60 años después del lanzamiento al mercado de Contergan (ingrediente activo: talidomida), el mayor escándalo farmacéutico en la República Federal de Alemania, sigue candente. Habrá un juicio en el Tribunal Regional de Bonn a las 12:00 h del 15.2.2017 que es más explosivo de lo que parece a primera vista.

La víctima de Contergan, Andreas Meyer, que nació sin brazos ni piernas y está confinado a una silla de ruedas, está demandando al exmiembro de la Junta Directiva de la Fundación Contergan, abogado Karl Schucht, por mandamiento judicial y rectificación.

En una carta a los miembros del Comité de Asuntos de Familia del Parlamento Federal Alemán, Schucht había afirmado que Meyer, como perito en una audiencia pública del Comité, había declarado públicamente diversas falsedades sobre acontecimientos relacionados con la Fundación Contergan.

Meyer dijo entre otras cosas que durante 30 años el fabricante de Contergan (talidomida) Grünenthal GmbH había tenido acceso a los archivos médicos de las víctimas de Contergan en la Fundación Contergan. Además, Grünenthal también había pagado a expertos médicos de la Fundación.

En su carta, Schucht afirmó que por el contrario Grünenthal en ningún momento tuvo acceso a los expedientes médicos de las víctimas de Contergan, pero que los archivos siempre los tiene la Fundación Contergan. Además, afirmó que los expertos de la Comisión Médica siempre fueron pagados con fondos de la Fundación Contergan.

¿ Por qué tan explosiva? Porque si Meyer gana el pleito significará que no sólo Schucht había dicho mentiras a los miembros del Parlamento. No, el Gobierno Federal también había dicho mentiras al Parlamento.

Dado que el Ministerio Federal de Asuntos de la Familia, que ha sido responsable de la supervisión de la Fundación Contergan desde 1972, declaró en una respuesta a una interpelación menor por el Grupo Parlamentario Die Linke que la carta de Schucht también expresaba la opinión del Gobierno Federal.

Un tema central, según Meyer, es el doble papel del abogado Herbert Wartensleben que también ha sido invitado como testigo por el Tribunal Regional de Bonn. Desde 1972 hasta el final de 2003, Wartensleben no sólo fue Presidente de la Comisión Médica de la Fundación Contergan, que juzga si una víctima está o no dañada por Contergan y también evalúa el grado del daño - sobre la base de que la cantidad de la pensión de Contergan es evaluada, por ejemplo. Desde el juicio de Contergan Wartensleben actuó nuevamente y nuevamente como representante legal de Grünenthal en casos relativos a Contergan; más recientemente, en 2007, en las demandas relativas al largometraje ARD de dos partes "Eine einzige Tablette" (Una sola tableta).

"El caso se refiere a la cuestión de si la Fundación Contergan fue, o quizá todavía es, un agente encubierto de la filial de Grünenthal bajo los ojos del Gobierno Federal", dijo Meyer.

Meyer será representado por el profesor y doctor Jan Hegemann de la firma jurídica Raue Rechtsanwälte LLP en Berlín. El abogado Prof. Dr. Jan Hegemann representó con éxito a Meyer en 2009 en el caso del llamamiento de Meyer para boicotear los productos de Dalli-Werke, Mäurer & Wirtz y 4711 - compañías pertenecientes a la propiedad de Grünenthal. El abogado Karl Schucht será representado por los abogados Gernot Lehr y Tobias Würkert LLM de la oficina de Bonn de la firma Redeker Sellner Dahs. Para Meyer, esto es importante. El fundador de la firma, el profesor y doctor Hans Dahs senior que falleció en 1972, representó al último propietario de Grünenthal, el doctor Hermann Wirtz senior, en el caso Contergan.





Lugar y fecha de la audiencia del tribunal

Fecha: 15.2.2017

Hora: 12:00 h

Lugar: Bonn Regional Court, Wilhelmstrasse 21, 53111 Bonn

Sala: Courtroom S. 0.15 (Saalbau)

Puede encontrar más información en el siguiente link:

http://www.gruenenthal-opfer.de/Materials_Meyer_vs_Schucht_15_2_2017

Contacto:

Federation of Thalidomide Sufferers and Grünenthal Victims

c/o Mr Andreas Meyer (Presidente)

Dohmengasse 7 , 50829 Köln

Email: bcg-brd-dachverband@gmx.de

Sitio web: http://www.Gruenenthal-opfer.de

Móvil: +49 (0)172 / 2905974

