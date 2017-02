COMUNICADO: El artista y cineasta mundialmente famoso Ai Weiwei se asocia con Participant Media y AC Films en Human Flow

Una película épica que humaniza la crisis mundial de los refugiados de hoy

LOS ANGELES y BERLIN, 11 de febrero de 2017 /PRNewswire/ -- Participant Media y AC Films se han asociado en Human Flow, un documental dirigido por el mundialmente conocido artista, activista y cineasta Ai Weiwei. El largometraje, que explora la crisis mundial de los refugiados a través de material de archivo y entrevistas en más de 22 países, está producido por Ai Weiwei, Chin-chin Yap, y Heino Deckert. Andy Cohen de AC Films con Jeff Skoll y Diane Weyermann de Participant Media son productores ejecutivos. La película está actualmente en post-producción.

Ai Weiwei señaló, "Human Flow es un viaje personal, un intento para comprender las condiciones de la humanidad en nuestros días. La película está realizada con creencias profundas en el valor de los derechos humanos. En esta época de incertidumbre, necesitamos más tolerancia, compasión y confianza en los demás ya que todos somos uno. De lo contrario, la humanidad se enfrentará a una crisis aún mayor."

Rodada a lo largo de un año, Human Flow fue grabada por 25 equipos de filmación en Afganistán, Bangladesh, Francia, Grecia, Alemania, Hungría, Irak, Israel, Italia, Jordania, Kenia, Líbano, Macedonia, Malasia, México, Pakistán, Palestina, Serbia, Suiza, Siria, Tailandia y Turquía. Ai Weiwei capta ingeniosamente la enorme y sorprendente amplitud de la crisis de migración mundial en esta película épica, que retrata la situación de hoy de 65 millones de personas desplazadas por la fuerza, la cifra más alta jamás, expulsados de sus hogares por la guerra, el hambre y el cambio climático en largos viajes, traicioneros en busca de una nueva vida.

Human Flow llega en un momento crucial y definido, marcando un acorde importante y emocional en vista de los recientes acontecimientos en relación con los refugiados y los inmigrantes.

Diane Weyermann, vicepresidenta ejecutiva de Participant de películas documentales, añadió, "Ai Weiwei es un maestro de su oficio e infunde emoción y urgencia en esta conmovedora y convincente película sobre la crisis mundial de los refugiados."

El productor ejecutivo Andy Cohen dijo, "Desde los terrenos de la guerra y la persecución, Ai Weiwei nos lleva en una odisea global, sin perder nunca de vista el individuo entre este flujo humano masivo - incluso cuando se enfrenta con las pistolas y las paredes del mundo 'libre'."

David Linde, consejero delegado de Participant Media, comentó, "No hay mejor lugar que estar aquí en Berlín en este momento crítico para anunciar esta poderosa película a una audiencia global. Estamos encantados de poder trabajar con un artista y cineasta del calibre de Ai Weiwei y una excepcional visión para contar esta historia esencial."

Las recientes exposiciones de Ai Weiwei incluyen Laundromat en Jeffrey Deitch en Nueva York, Ai Weiwei: Libero en Palazzo Strozzi en Florencia, #SafePassage en Foam en Amsterdam, y Ai Weiwei at Cycladic en el Museum of Cycladic Arts de Atenas. Ai Weiwei nació en Beijing en 1957 y ahora vive en Berlín. Ha hecho 20 documentales sobre asuntos sociales y políticos que han ganado premios de importantes festivales.

Human Flow continúa la gran trayectoria de éxito de Participant en la producción de documentales influyentes que potencia el cambio social. Más recientemente, la compañía estrenó An Inconvenient Sequel: Truth to Power en el 2017 Sundance Film Festival para el aplauso de la crítica y provocando un diálogo creciente sobre el problema del cambio climático.

Ai Weiwei es representado por United Talent Agency para Human Flow.

Acerca de Participant MediaParticipant Media (www.participantmedia.com [http://www.participantmedia.com/]) es la compañía de medios líder dedicada al entretenimiento que inspira e impone el cambio social. Fundada en 2004 por Jeff Skoll, el contenido de Participant combina el poder de una buena historia bien contada con oportunidades para impactar al mundo real y concienciar sobre los problemas mundiales más apremiantes de nuestro tiempo. Más de 75 películas de Participant, incluyendo Spotlight, CITIZENFOUR, The Look of Silence, Contagion, Lincoln, The Help, He Named Me Malala, Food, Inc., y An Inconvenient Truth, han ganado colectivamente 52 nominaciones de Academy Award® y 11 premios, incluyendo Mejor Fotografía para Spotlight. La división de ocio digital de Participant, SoulPancake (www.soulpancake.com [http://www.soulpancake.com/]), es un galardonado proveedor de contenido digital para reflexionar, alegre y estimulante, incluyendo series tan populares como Kid President y The Science of Happiness y llega a una audiencia de casi 9 millones de seguidores. Siga a Participant Media en Twitter en @Participant [https://twitter.com/Participant] y en Facebook [https://www.facebook.com/ParticipantMedia] e Instagram [https://www.instagram.com/participant/]. Siga a SoulPancake en Twitter @soulpancake [https://twitter.com/SoulPancake] y en Facebook [https://www.facebook.com/soulpancake] e Instagram [https://www.instagram.com/soulpancake/?hl=en].

