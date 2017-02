COMUNICADO: Mohawk Industries informa de un cuarto trimestre récord y de los resultados del año completo (y 4)

Reconciliación de las ganancias netas atribuibles a Mohawk Industries, Inc. para ajustar las ganancias netas atribuibles a Mohawk Industries, Inc. y ganancias diluidas ajustadas por acción atribuibles a Mohawk Industries, Inc.

(Cantidades en miles, excepto por datos de acciones)

Tres meses finalizados Doce meses finalizados

---------------------- ----------------------

31 diciembre 2016 31 diciembre 2015 31 diciembre 2016 31 diciembre 2015

----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Ganancias netas atribuibles a Mohawk Industries, Inc. $233.748 191.559 930.362 615.302

Artículos ajustados:

Restructuración, adquisición e integración relacionada y otros costes 16.214 30.820 60.523 74.604

Cuentas de compra de adquisiciones (establecimiento de inventario) - 21 - 13.337

Establecimiento legal y reservas - (2.520) (90.000) 124.480

Publicación de los activos de indemnización 3.004 11.180 5.371 11.180

Impago de nombre comercial - - 47.905 -

Costes de préstamos diferidos - - - 651

Ingresos por impuestos - inversión de posición de impuestos inciertos (3.004) (11.180) (5.371) (11.180)

Ingresos por impuestos (6.678) (9.889) (8.443) (72.872)

---------------------- ------ ------ ------ -------

Ganancias netas ajustadas atribuibles a Mohawk Industries, Inc. $243.284 209.991 940.347 755.502

--------------------------------------------------------------- -------- ------- ------- -------

Ganancias diluidas ajustadas por acción atribuibles a Mohawk Industries, Inc. $3,26 2,82 12,61 10,20

Acciones ordinarias medias ponderadas - diluidas 74.638 74.475 7.,568 74.043

Reconciliación de la deuda total a deuda neta

(Cantidades en miles)

31 diciembre 2016

-----------------

Porción actual de la deuda a largo plazo y documento comercial $ 1.382.738

Deuda a largo plazo menos porción actual 1.128.747

Menos: Activos y equivalentes de activos 121.665

Deuda neta $ 2.389.820

---------- ----------------------------

Reconciliación de los ingresos operativos a EBITDA ajustada

(Cantidades en miles) Cantidad doce

Tres meses finalizados meses finalizados

---------------------- -----------------

2 abril 2016 2 julio 2016 1 octubre 2016 31 diciembre 2016 31 diciembre 2016

------------ ------------ -------------- ----------------- -----------------

Ingresos operativos $245.672 350.692 378.307 305.272 1.279.943

Otros ingresos (gastos) (3.429) 5.807 (3.839) 3.190 1.729

Pérdidas netas (ganancias) atribuibles a los intereses no controlados (569) (926) (949) (760) (3.204)

Depreciación y amortización 100.194 101.215 103.680 104.379 409.468

--------------------------- ------- ------- ------- ------- -------

EBITDA 341.868 456.788 477.199 412.081 1.687.936

Restructuración, adquisición e integración relacionada y otros costes 7.718 6.020 30.572 16.214 60.524

Adquisiciones de contabilidad de compra (establecimiento de inventario) - - - - -

Establecimiento legal y reservas - - (90.000) - (90.000)

Lanzamiento de los activos de indemnificación - - 2.368 3.004 5.372

Impago de nombre comercial - - 47.905 - 47.905

EBITDA ajustada $349.586 462.808 468.044 431.299 1.711.737

--------------- -------- ------- ------- ------- ---------

Deuda neta con EBITDA ajustada 1,4

------------------------------ ---

Reconciliación de las ventas netas con ventas netas en el tipo de intercambio constante y días de envío constante excluyendo los volúmenes de adquisición

(Cantidades en miles)

Tres meses finalizados Doce meses finalizados

---------------------- ----------------------

31 diciembre 2016 31 diciembre 2015 31 diciembre 2016 31 diciembre 2015

----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Ventas netas $ 2.182.566 1.997.997 8.959.087 8.071.563

Ajuste de las ventas netas en días de envío constante (23.872) - - -

Ajuste de las ventas netas en tipo de cambio constante 16.731 - 68.962 -

------------------------------------------------------ ------ --- ------ ---

Ventas netas en tipo de cambio constante y días de envío constante 2.175.425 1.997.997 9.028.049 8.071.563

Menos: impacto del volumen de adquisición (38.436) - (509.172) -

------- --- -------- ---

Ventas netas en tipo de cambio constante y días de envío constante excluyendo volumen de adquisición $ 2.136.989 1.997.997 8.518.877 8.071.563

---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- --------- --------- ---------

Reconciliación de las ventas netas de segmento con ventas netas de segmento y días de envío constante

(Cantidades en miles)

Tres meses finalizados

----------------------

Cerámica mundial 31 diciembre 2016 31 diciembre 2015

----------------- -----------------

Ventas netas $749.146 711.691

Ajuste de las ventas netas en días de envío constante (8.224) -

Ajuste de las ventas netas en tipo de cambio constante 5.134 -

------------------------------------------------------ ---

Segmento de ventas netas en tipo de cambio constante y días de envío constante $746.056 711.691

------------------------------------------------------------------------------ -------- -------

Reconciliación de las ventas netas de segmento con ventas netas de segmento y días de envío constante

(Cantidades en miles)

Tres meses finalizados

----------------------

Suelo NA 31 diciembre 2016 31 diciembre 2015

----------------- -----------------

Ventas netas $970.136 879.765

Ajuste de las ventas netas en días de envío constante (15.647) -

----------------------------------------------------- ------- ---

Segmento de ventas netas en tipo de envío constante $954.489 879.765

--------------------------------------------------- -------- -------

Reconciliación de las ventas netas de segmento con ventas netas de segmento y días de envío constante excluyendo volumen de adquisición

(Cantidades en miles)

Tres meses finalizados

----------------------

Suelo ROW 31 diciembre 2016 31 diciembre 2015

----------------- -----------------

Ventas netas $463.284 406.508

Ajuste de las ventas netas en días de envío constante - -

Ajuste de las ventas netas en tipo de cambio constante 11.597 -

------------------------------------------------------ ------ ---

Segmento de ventas netas en tipo de cambio constante y días de envío constante 474.881 406.508

Menos: impacto del volumen de adquisición (38.436) -

Segmento de ventas netas en tipo de cambio constante y días de envío constante excluyendo volumen de adquisición $436.445 406.508

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- -------

Reconciliación de los beneficios netos a beneficios brutos ajustados, excluyendo impacto de adquisición

(Cantidades en miles)

Tres meses finalizados

----------------------

31 diciembre 2016 31 diciembre 2015

----------------- -----------------

Beneficios brutos $690.999 622.210

Ajustes para beneficios brutos:

Restructuración, adquisición e integración relacionada y otros costes 12.218 15.945

Adquisiciones de contabilidad de compra (establecimiento de inventario) - 21

---------------------------------------------------------------------- --- ---

Beneficio bruto ajustado 703.217 638.176

Menos: Impacto de la adquisición (7.650) 0

-------------------------------- ------ ---

Beneficios bruto ajustado excluyendo impacto de adquisición $695.567 638.176

----------------------------------------------------------- -------- -------

Reconciliación de los gastos de venta, generales y administrativos a los gastos de venta ajustados, generales y administrativos

(Cantidades en miles)

Tres meses finalizados

----------------------

31 diciembre 2016 31 diciembre 2015

----------------- -----------------

Gastos de venta, generales y administrativos $385.727 372.968

Ajustes de venta, generales y administrativos:

Restructuración, adquisición e integración relacionada y otros costes (3.996) (14.875)

Establecimiento legal y reservas - 2.520

Gastos de venta ajustados, generales y administrativos $381.731 360.613

------------------------------------------------------ -------- -------

Reconciliación de los ingresos operativos con los ingresos operativos ajustados en un tipo de cambio constante

(Cantidades en miles)

Tres meses finalizados Doce meses finalizados

---------------------- ----------------------

31 diciembre 2016 31 diciembre 2015 31 diciembre 2016 31 diciembre 2015

----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Ingresos operativos $305.272 249.242 1.279.943 837.566

Ajustes para ingresos operativos:

Restructuración, adquisición e integración relacionada y otros costes 16.214 30.820 59.847 74.604

Establecimiento legal y reservas - (2.520) (90.000) 124.480

Impago de nombre comercial - - 47.905 -

Adquisiciones de contabilidad de compra (establecimiento de inventario) - 21 - 13.337

---------------------------------------------------------------------- --- --- --- ------

Ingresos operativos ajustados 321.486 277.563 1.297.695 1.049.987

Ajuste de los ingresos operativos en un tipo de cambio constante 5.080 - 19.248 -

Ajuste de los ingresos operativos en un tipo de cambio constante $326.566 277.563 1.316.943 1.049.987

---------------------------------------------------------------- -------- ------- --------- ---------

Reconciliación de los ingresos operativos por segmento a ingresos operativos por segmento ajustados

(Cantidades en miles)

Tres meses finalizados

----------------------

Cerámica mundial 31 diciembre 2016 31 diciembOrre 2015

---------------- ----------------- -------------------

Ingresos operativos $102.080 87.583

Ajustes de los ingresos operativos del segmento:

Restructuración e integración relacionada y otros costes 1.303 4.872

Ingresos operativos de segmento ajustados $103.383 92.455

----------------------------------------- -------- ------

Reconciliación de ingresos operativos de segmento para ingresos operativos de segmento ajustados

(Cantidades en miles)

Tres meses finalizados

----------------------

Suelo NA 31 diciembre 2016 31 diciembre 2015

-------- ----------------- -----------------

Ingresos operativos $140.311 118.410

Ajustes de los ingresos operativos del segmento:

Establecimiento legal y reservas - (2.520)

Restructuración e integración relacionada y otros costes 5.826 8.852

Ingresos operativos de segmento ajustados $146.137 124.742

----------------------------------------- -------- -------

Reconciliación de ingresos operativos de segmento para ingresos operativos de segmento ajustados

(Cantidades en miles)

Tres meses finalizados

----------------------

Suelo ROW 31 diciembre 2016 31 diciembre 2015

--------- ----------------- -----------------

Ingresos operativos $70.735 50.206

Ajustes de los ingresos operativos del segmento:

Restructuración e integración relacionada y otros costes 8903 16.254

Adquisiciones de contabilidad de compra (establecimiento de inventario) - 21

---------------------------------------------------------------------- --- ---

Ingresos operativos de segmento ajustados $79.638 66.481

----------------------------------------- ------- ------

Flujo de caja libre

(Cantidades en miles)

Tres meses finalizados

----------------------

31 diciembre 2016 31 diciembre 2015

----------------- -----------------

Activos netos proporcionados por (usados en) actividades operativas 1.327.553 911.873

Menos: Gastos de capital 672.125 503.657

------------------------ ------- -------

Flujo de caja libre $655.428 408.216

------------------- -------- -------

Reconciliación de las ganancias incluyendo los intereses no controlados antes de ingresos por impuestos para ganancias ajustadas incluyendo intereses no controlados antes de ingresos por impuestos

(Cantidades en miles)

Tres meses finalizados

----------------------

31 diciembre 2016 31 diciembre 2015

----------------- -----------------

Ganancias antes de ingresos por impuestos $299.977 219.237

Intereses no controlados (760) (446)

Ajustes de ganancias, incluyendo los intereses no controlados antes de ingresos por impuestos:

Restructuración, adquisición e integración relacionada y otros costes 16.214 30.820

Adquisiciones de contabilidad de compra (establecimiento de inventario) - 21

Establecimiento legal y reservas - (2.520)

Lanzamiento de activos de indemnificación 3.004 11.180

Ganancias ajustadas incluyendo los intereses no controlados antes de ingresos por impuestos $318.435 258.292

------------------------------------------------------------------------------------------- -------- -------

Reconciliación de gastos de ingresos por impuestos a gastos de ingresos por impuestos ajustados

(Cantidades en miles)

Tres meses finalizados

----------------------

31 diciembre 2016 31 diciembre 2015

----------------- -----------------

Gastos de ingresos por impuestos $65.469 27.232

Ingresos por impuestos - inversión de posición de impuestos inciertos 3.004 11.180

Efectos de impuestos por ingresos y artículos ajustados 6.678 9.889

----- -----

Ingresos ajustados por impuestos $75.151 48.301

--------------------------------

PUBLICIDAD