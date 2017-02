COMUNICADO: OIL anuncia su intención de eliminar la cobertura Offshore Gulf of Mexico Designated Named Windstorm en 2018

HAMILTON, Bermuda, February 10, 2017 /PRNewswire/ --

Oil Insurance Limited (OIL) anuncia su intención de eliminar la cobertura Offshore Gulf of Mexico Designated Named Windstorm en 2018

OIL anunció a sus accionistas el 7 de febrero de 2017 que desde el 1 de enero de 2018 la compañía ya no ofrecerá la cobertura Offshore Gulf of Mexico Designated Named Windstorm (DNW). Seguirá ofreciendo cobertura por vendaval en áreas de ultramar del Golfo de México, además de en otras áreas de ultramar y costa de la cuenta del Atlántico y de todo el mundo.

Bertil C. Olsson, director general y consejero delegado, comentó: "En los últimos años, la participación de los miembros en el grupo Offshore DNW ha descendido de forma apreciable, como resultado de la reducción de la demanda de este producto. Cada vez son más las compañías que llegan a la conclusión de que mantener estos riesgos dentro de su hoja de cuentas o de asegurar de forma selectiva sus acticos individuales en el mercado comercial es una alternativa mejor para asegurar su cartera completa Offshore Gulf of Mexico, denominados activos expuestos a vendaval con OIL. Como resultado, OIL ha determinado que esta clase de riesgo geográfico ya no encaja dentro de nuestro marco laboral mutuo."

George F. Hutchings, vicepresidente senior y responsable de operaciones, añadió: "OIL considera varias alternativas de productos dentro de los productos de vendaval Offshore GOM existentes, realizando una encuesta de miembros para buscar la participación de los miembros. Las dos terceras partes de los miembros no creen que los riesgos de vendaval Offshore GOM se deban ofrecer por medio de OIL, mientras que una parte destacada de los miembros no creen que este riesgo deba ser mutuo en todos los miembros como una de las opciones para mantener esta cobertura. En vistas del hecho de que las alternativas o bien tenían un valor limitado en el contexto de lo compartido o que eran caras, el respaldo de la encuesta no favoreció la suscripción continuada de este riesgo, además de que la demanda de los miembros para el producto era baja, por lo que se decidió abandonar la cobertura Offshore GOM DNW."

Si desea más información acerca de las coberturas de propiedad de OUL y el valor relacionado visite la página web https://www.oil.bm.

Oil Insurance Limited (OIL) asegura más de 3.000 millones de dólares estadounidenses de activos de energía global para más de cincuenta miembros con límites de propiedad de hasta 400 millones de dólares estadounidenses que totalizan más de 19.000 millones de dólares estadounidenses en capacidad de propiedades categoría A. Los miembros son compañías del sector energético de tamaño mediano a grande, públicas y privadas, con al menos 1.000 millones de dólares estadounidenses en activos de propiedad física y una clasificación de categoría de inversión o equivalente. Los productos ofrecidos incluyen propiedad (daño físico), tormenta de viento, contaminación no gradual, control de pozo, terrorismo, cibernética, construcción y carga. Los sectores industriales protegidos por OIL incluyen exploración y producción mar adentro y en tierra firme, refinación y comercialización, petroquímicos, minería, oleoductos, compañías de servicio público de electricidad y otros sectores comerciales relacionados con la energía.

CONTACTO: Para más consultas relacionadas con este comunicado consultecon George Hutchings, vicepresidente senior y responsable de operaciones engeorge.hutchings@oil.bm o +1(441)295-0905.

PUBLICIDAD