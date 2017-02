COMUNICADO: Cifras de tráfico de Fraport para enero de 2017 (1)

-- Cifras de tráfico de Fraport para enero de 2017: Frankfurt Airport registra un nuevo récord de pasajeros en enero

-- La tendencia de crecimiento de pasajeros de FRA continúa - Fuerte incremento también en las tonaldas de la carga

Debido a un error técnico, las cifras de tráfico de enero de 2017 se han distribuido prematuramente al mercado de valores. Contrariamente a las fechas de publicación generalmente válidas, ahora estamos distribuyendo estas cifras de tráfico para los representantes de la prensa. Gracias por su comprensión.

FRA/er-rap - Unos 4,2 millones de pasajeros utilizaron el Aeropuerto de Frankfurt (FRA) en enero de 2017, resultando en un incremento de unos 75.000 pasajeros (hasta el 1,8%) y un nuevo récord mensual de enero en FRA. Así, esto supone la continuación de la tendencia de crecimiento de pasajeros establecida durante los dos últimos meses de 2016. El volumen de la carga de FRA creció rápidamente un 5,6% hasta llegar a las 168.556 toneladas métricas. La creciente demanda global de productos y el periodo del Nuevo Año Chino fomentó estos desarrollos dinámicos a principios de 2017.

Los pesos máximos acumulados en despegues (MTOWs) en FRA cayeron ligeramente un 1,6% hasta unos 2,2 millones de toneladas métricas. Los movimientos de la aeronave también se redujeron ligeramente un 1,0%, hasta llegar a los 33.900 despegues y aterrizajes.

La cartera de aeropuertos internacionales de Fraport reportó el siguiente rendimiento del tráfico en enero de 2017. El Aeropuerto de Ljubljana (LJU) en la capital de Eslovenia, consiguió un crecimiento destacado de un 21,5% en el tráfico, alcanzando los 89.396 pasajeros. En el Aeropuerto de Lima (LIM) en la capital de Perú, el tráfico avanzó en un 11,8% hasta llegar a los 1,7 millones de pasajeros. Los aeropuertos Twin Star de Fraport de Varna (VAR) y Burgas (BOJ) en la costa del Mar Negro de Bulgaria dieron la bienvenida a 39.326 pasajeros, lo que supone un descenso de un 4,5% en su cifra de año en año. Con 675.991 viajeros aéreos, el Aeropuerto de Antalya (AYT) en la Riviera de Turquía experimentó también un ligero descenso de un 1,9%. Por otro lado, en el norte de Alemania, el Aeropuerto de Hanover (HAJ) recibió a 300.722 pasajeros, lo que supone un crecimiento de un 1,7%. El Aeropuerto de San Petersburgo (LED) en Rusia informó de un crecimiento destacado de un 29,8% en su tráfico hasta llegar a cerca de un millón de pasajeros. En China, el Aeropuerto de Xi'an (XIY) registró un crecimiento del tráfico importante de un 19,2% hasta llegar a más de 3,3 millones de pasajeros en el mes indicado.

Cifras de tráfico de Fraport

Enero de 2017

Aeropuertos

de

Fraport Group[1] Enero de 2017

Aeropuertos totalmente Fraport Pasajeros Carga*

Movimientos

consolidados Cuota(%) Mes DELTA% Mes DELTA% Mes

DELTA%

FRA Frankfurt Alemania 100.00 4.227.110 1,8 165.835 5,8 33.900

-1,0

LJU Ljubljana Eslovenia 100.00 89.396 21,5 861 14,6 2.212

12,1

LIM Lima Perú[2] 70.01 1.681.625 11,8 25.217 3,2 15.072

4,3

Fraport Twin Star 60.00 39.326 -4,5 1.741 22,6 600

-4,5

BOJ Burgas Bulgaria 60.00 10.506 -19,3 1.644 16,3 209

-20.5

VAR Varna Bulgaria 60.00 28.820 2,4 97 > 100,0 391

7,1



