COMUNICADO: Los empresarios Españoles que forman parte de Opportunity Network podrán ahora reforzar sus negocios con Estados Unidos

Citizens, banco líder en Estados Unidos, se une a Opportunity Network para potenciar el negocio de sus clientes-empresa.

Citizens Bank anunció hoy que Citizens Commercial Banking ha firmado un acuerdo de colaboración con Opportunity Network, la plataforma privada internacional para encontrar socios de confianza y realizar operaciones de negocio a escala global. La plataforma cuenta con una red de 13.500 miembros, con un valor potencial de más de 35.000 millones de dólares en oportunidades de negocios.

Citizens, uno de los bancos líderes norteamericano, ofrecerá a sus clientes acceso a la plataforma Opportunity Network, donde los miembros pueden encontrar socios de confianza para realizar operaciones comerciales estrategicas, operaciones de fusion y adquisicion para, y maximizar la utilización global de sus activos. Opportunity Network utiliza su propio algoritmo diseñado para crear eficiencias en las negociaciones globales, haciendo coincidir preferencias estratégicas dentro de la misma plataforma.

Citizens tiene un enfoque de prioridad-al-cliente, La colaboración del Banco con Opportunity Network es una demostración de la dedicación que tienen en proveer la tecnología necesaria para ayudar a sus clientes a expandir sus negocios a medida que las empresas buscan un crecimiento nacional e internacional.

"Los bancos son el motor de la economía. Muchos nos demuestran que realmente velan por el crecimiento de sus clientes y que le vean valor a nuestra plataforma lo demuestra. Juntos conseguimos que sus mejores clientes cierran acuerdos a velocidades sorprendentes. En España firmamos un acuerdo con CaixaBank a mitades de 2016, la colaboración para ambas partes a sido un éxito." dijo Julia Puig, socia fundadora de Opportunity Network.

"Es la perfecta solución para las empresas españolas, tendrán acceso en tiempo real a oportunidades norte americanas de primer nivel". comentó Nuria Martinez, Managing Director España.

Citizens está posicionado como un socio estratégico y financiero, ofreciendo profunda experiencia, grandes ideas y excelente ejecución de transacciones. El enfoque de Citizens Commercial Banking pone a los clientes como prioridad y ofrece soluciones que ayudan a los mismos a tomar las mejores decisiones a lo largo del ciclo de vida de su negocio.

Más información sobre Opportunity Network está disponible aquí [https://www.opportunitynetwork.com ]. Para obtener más información sobre Citizens, visite el sitio web de Citizens Commercial Banking [http://citizensbank.com ].

Citizens Financial Group, Inc.

Citizens Financial Group, Inc., basada en Rhode Island, con un valor de activos de 11.000 millones de dólares, ofrece una gama completa de servicios de banca, y cuenta con la mayor red de banca de Rhode Island, compuesta por 78 sucursales y 146 ATM. La historia de Citizens en Rhode Island data de 1828.

Citizens Bank de Rhode Island es una filial de Citizens Financial Group, Inc., una compañía de banca comercial de 132.000 millones de dólares con sede en Providence, R.I. Cuenta con cerca de 1.600 oficinas y unos 2.800 ATM, además de disponer de 25.000 empleados. Realiza sus operaciones en las redes de marcas de Connecticut, Delaware, Illinois, Indiana, Massachusetts, Michigan, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont y las oficinas externas a la marca de otros estados. Citizens es el 8 mayor banco comercial de EE UU según sus depósitos. Citizens es propiedad de The Royal Bank of Scotland Group plc. La página web de Citizens es http://www.citizensbank.com.

Opportunity Network

Desde su creación en 2014, Opportunity Network ha generado oportunidades de negocio por valor de más de 35.000 millones de dólares, gracias a las 13.500 empresas que operan en 130 países de los cinco continentes. Estas empresas sólo pueden acceder a esta plataforma privada de negocios a través de la invitación de una entidad financiera, que avala la fiabilidad de la empresa que se incorpora.

