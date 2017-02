COMUNICADO: Vea la Pakistan Super League 2017/PSL LIVE en CricketGateway.com

-- Introduzca su clave para acceder a PSL Live Stream [https://www.cricketgateway.com/pakistan-super-league-2017/livestreaming.html ] para conocer todos los partidos desde cualquier parte del mundo

-- CricketGateway.com es el socio oficial de PSL Live Streaming [https://www.cricketgateway.com/pakistan-super-league-2017/livestreaming.html ] de la Pakistan Super League 2017

Global Sports Commerce y la filial Technology Frontier Group, único socio de licencia de la Pakistan Super League (PSL) 2017 en todas las plataformas digitales mundiales, anunció hoy que todos los partidos PSL 2017 estarán disponibles para su visualización en directo en http://www.cricketgateway.com, además de en la Cricket Gateway Android App [https://play.google.com/store/apps/details?id=in.fn.cricketgateway&hl=en ] y Cricket Gateway iOS App [https://itunes.apple.com/in/app/cricketgateway/id978269765?mt=8 ].

El año pasado, casi 5 millones de aficionados al cricket en todo el mundo visitaron http://www.cricketgateway.com, sobre todo desde la India, Pakistán, Reino Unido y Estados Unidos para ver PSL Live [https://www.cricketgateway.com ] en video de alta definición.

Además lo visitaron los seguidores del cricket de Australia, Singapur, Canadá, EAU, Bangladesh, Malasia, Arabia Saudita, Sri Lanka, Alemania, Japón y otras partes del mundo - además de ver el PSL Live Stream [https://www.cricketgateway.com/pakistan-super-league-2017/livestreaming.html ], y la página web ofrece además repeticiones bajo demanda, lo más destacado, análisis después del partido y mucho más.

"Para mucha gente, el cricket va más allá de ser solo un deporte, se trata de una forma de vida. Deseamos seguidores apasionados del cricket con acceso limitado al partido para ver Cricket LIVE [https://www.cricketgateway.com ] en CricketGateway.com", destacó M S Muralidharan, director administrativo de seguimiento interactivo y consejero delegado de Global Sports Commerce.

Acerca de CricketGateway.com

http://www.cricketgateway.com proporciona cobertura completa para el torneo de toda la acción del cricket desde IND vs. NZ, SL vs. AUS, WI vs. IND, Hero CPL 2016, ZIM vs. IND, VIVO IPL 2016, World T20 Championships, Masters Champions League, Pakistan Super League y la Indian Premier League 2015 - incluyendo las puntuaciones en directo, el stream de video oficial en directo de todos los partidos, lo más destacado de los partidos, actualizaciones de bola a bola y videos en exclusiva. Los usuarios además pueden acceder al contenido dentro de la Cricket Gateway Android App [https://play.google.com/store/apps/details?id=in.fn.cricketgateway&hl=en ] y de la Cricket Gateway iOS App [https://itunes.apple.com/in/app/cricketgateway/id978269765?mt=8 ].

Acerca de Global Sports Commerce

Global Sports Commerce es donde convergen los negocios de los deportes, estando dirigido y desplegándose para los seguidores de los deportes. Estamos convencidos de que la dedicación a los aficionados y utilización asociada de los activos digitales y datos es la forma del futuro de cara a los deportes y los seguidores. Nos hemos dedicado a nosotros mismos y a nuestros negocios de cara a buscar esto.

Acerca de Technology Frontier Group

Technology Frontier son pioneros en tecnología integrada completa, soluciones e inteligencia premium para organismos dportivos, patrocinadores y espectadores que crean un puente integral y dedicación desde su centro de suministro mundial en los principales componentes.





Si desea más información contacte con:

Deepak S, responsable de Cricketgateway.com

support@cricketgateway.com

+91-80-40992234

