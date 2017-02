COMUNICADO: The National Museum of Modern Art, Tokyo, situado cerca del Palacio Imperial, presenta arte japonés del Siglo XX

TOKIO, Feb. 6, 2017 /PRNewswire/ -- The National Museum of Modern Art, Tokyo, el primer museo de arte nacional de Japón, expondrá varias obras maestras en sus exposiciones de primavera en 2017, incluyendo "Parting Spring" de KAWAI Gyokudo designado como una Importante Propiedad Cultural, y otras pinturas de cerezos en flor.

(Foto: http://prw.kyodonews.jp/opn/release/201702038461/ [http://prw.kyodonews.jp/opn/release/201702038461/])

El museo está convenientemente ubicado para aquellos que visitan el Palacio Imperial, y un lugar de visita obligada particularmente en primavera, cuando los cerezos en flor están en plena floración. Puede ver pinturas japonesas aclamadas como obras maestras junto con flores de cerezo, disfrutando de la elegante primavera de Japón.

-- La galería de colección del museo muestra 200 trabajos de su colección de más de 13.000 obras, principalmente obras maestras de arte moderno japonés. Puede aprender sobre historia del arte japonés del siglo XX de los trabajos expuestos con explicaciones en inglés.

-- Para la temporada de cerezos en flor de 2017, la exposición de la colección del museo titulada "MOMAT Collection" presentará obras de arte, incluyendo "Parting Spring" de KAWAI Gyokudo representando flores de cerezo cayendo sobre la superficie del agua y "Fine Rain on Mt. Yoshino" de KIKUCHI Hobun, del 18 de febrero al 16 de abril. El museo también celebrará una exposición especial, titulada "The Cosmos in a Tea Bowl -- Transmitting a Secret Art Across Generations of the Raku Family," en el primer piso, mostrando obras maestras de "Raku" que reflejan la filosofía de "wabi-cha" (un estilo de ceremonia del té con una sencillez refinada).

-- Los principales atractivos del museo incluyen la esquina "iluminada", donde la esencia de su colección se condensa para permitir a los visitantes disfrutar de obras de arte en un corto período de tiempo, y una sala de observación en el cuarto piso, ordenando una vista panorámica del Palacio Imperial rico en naturaleza y rascacielos.

Exposiciones de primavera de 2017 - "MOMAT Collection": 18 de febrero - 21 de mayo; 2º - 4º piso- "The Cosmos in a Tea Bowl -- Transmitting a Secret Art Across Generations of the Raku Family": 14 de marzo - 21 de mayo; 1er piso

Acceso al museo: 3 minutos caminando desde la salida 1b de Takebashi Station en Tokyo Metro Tozai Line; unos 20 - 25 minutos caminando desde JR Tokyo Station y Otemachi Station en Tokyo Metro líneas subterráneasTel: +81-3-5777-8600Sitio web: http://www.momat.go.jp/english/ [http://www.momat.go.jp/english/]

CONTACTO: CONTACTO: MIWA Hiroko (sra.), Relaciones Públicas, The NationalMuseum of Modern Art, Tokyo, Tel: +81-3-3214-2564, E-mail: pr@momat.go.jp

