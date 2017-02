COMUNICADO: TRESemmé firma con la famosa estilista Justine Marjan como estilista global

Experta en cabello y medios sociales Maven se une al equipo femenino de TRESemmé para dirigir a los estilistas en la Semana de la Moda de Nueva York

NUEVA YORK, 8 de febrero de 2017 /PRNewswire/ -- TRESemmé está tomando una posición dentro de la industria del cuidado del cabello masculino reclutando un equipo femenino de estilistas, dirigido por la estilista de las estrellas y sensación de Instagram Justine Marjan. Justine se convirtió rápidamente en la gurú del cabello para las mujeres de todo el mundo con sus peinados de moda y trenzas. Conocida por su trabajo de estilo a algunos de los cabellos más famosos en Hollywood, Justine está trabajando con algunas de las mujeres con más poder en el mundo. En su papel de embajadora mundial, Justine cobrará por llevar la ambición de la marca a la vida y armar a las mujeres de todo el mundo, con consejos y herramientas para mirar hacia el futuro.

"Estoy encantada de asociarme con TRESemmé, una marca creada por una mujer para dar a las mujeres de todo el mundo la seguridad de mirar hacia el futuro de la mejor manera," dijo Justine Marjan, TRESemmé Global Hairstylist. "Ahora, más que nunca, las mujeres deben unirse y no puedo esperar a ver la magia que puedo crear con el equipo TRESemmé."

TRESemmé hará su relación con Justine oficial en la Semana de la Moda de Nueva York, conmemorando su 18 temporada como patrocinador oficial del cuidado del cabello. Justine estará acompañada por algunas de las personas más influyentes socialmente de la industria, incluidos Paulo Alberdi, Marianna Hewitt, Casey Holmes, Amy Lee, Natalia Cabezas y Suzanne Bonaldi para dar a las mujeres de todo el mundo acceso exclusivo a las exposiciones y consejos del principal diseñador sobre cómo volver a crear el aspecto del cabello en su casa.

"Cada día, TRESemmé busca maneras de inspirar a las mujeres de todo el mundo. Nuestra inspiración proviene de nuestra fundadora, Edna Emme - que hace casi 70 años fue una estilista líder y revolucionaria emprendedora. Como Edna, Justine es una de las estilistas más influyentes en la industria del cuidado del cabello, y conmemora el legado como una atrevida estética femenina pavimentando un nuevo camino," dijo Heather Mitchell, Global Head of PR and Digital Engagement para Unilever Hair. "Justine se une a nosotros como nuestra Estilista del Cabello Global y lanzará la Semana de la Moda de Nueva York junto a un elenco de destacadas mujeres influyentes de todo el mundo. Juntas, estas mujeres darán acceso exclusivo a los bastidores y un asiento de primera fila para algunos de los mayores espectáculos de moda."

TRESemmé completará su equipo de peluqueros NYFW con veteranos de la semana de la moda de renombre Odile Gilbert y Holli Smith. Los estilistas crearán sensacionales peinados con algunos de los mejores diseñadores, incluyendo: Altuzarra, Creatures of Comfort, Carolina Herrera, Naeem Khan, MONSE, Jenny Packham, Alice & Olivia, Jonathan Simkhai, Thakoon, y Charles Youssef. Unase a la conversación y siga a los infuenciadores TRESemmé con #TRESnyfw y en Facebook [http://www.facebook.com/tresemme], Twitter [https://twitter.com/tresemme?lang=en-gb] y Instagram [https://www.instagram.com/tresemme/] para actualizaciones en vivo a lo largo de la temporada.

Contactar con Allison Goldberg, Edelman, en +1 (917) 639-4923 para más información, imágenes o entrevistas.

Acerca de Unilever United States, Inc.Unilever es uno de los principales proveedores mundiales de alimentos, cuidado del hogar, cuidado personal y productos de refrescos con ventas en más de 190 países y que llega a 2.000 millones de consumidores al día. En Estados Unidos, la cartera de productos incluye iconos de marca como Axe, Ben & Jerry's, Breyers, Caress, Clear Scalp & Hair Therapy, Country Crock, Degree, Dollar Shave Club, Dove, Good Humor, Hellmann's, I Can't Believe It's Not Butter!, Klondike, Knorr, Lever 2000, Lipton, Magnum, Nexxus, Noxzema, Pond's, Popsicle, Promise, Q-tips, Seventh Generation, Simple, St. Ives, Suave, Talenti Gelato & Sorbetto, TIGI, TONI&GUY, TRESemmé y Vaseline. Todos los nombres de marcas anteriores son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Unilever Group of Companies.

Unilever emplea aproximadamente a 8.000 personas en Estados Unidos - generando más de 9.000 millones de dólares en ventas en 2016.

El Unilever Sustainable Living Plan se compromete a:

--- Ayudar a más de mil millones de personas a tomar medidas para mejorar

su salud y bienestar para 2020.

-- Reducir a la mitad el impacto medioambiental de nuestros productos para

2030.

-- Mejorar los medios de subsistencia de millones de personas para 2020.

Unilever cotizó el número uno en su sector en el 2016 Dow Jones Sustainability Index. Para más información sobre Unilever U.S. y sus marcas visite: www.unileverusa.com [http://www.unileverusa.com/] Para conectar con Unilever U.S. vía Facebook visite: www.facebook.com/unileverusa [http://www.facebook.com/unileverusa] Para conectar con Unilever U.S. vía Twitter siga: @unileverusa [https://twitter.com/unileverusa]

