COMUNICADO: TextExpander expande ahora la productividad en equipo a Windows

Smile lanza TextExpander más allá del ecosistema Apple, ayudando a los grupos de trabajo a comunicarse con todo el mundo de manera más inteligente

SAN FRANCISCO, 8 de febrero de 2017 /PRNewswire/ -- Smile toma hoy la plataforma cruzada TextExpander, lanzando el nuevo TextExpander para Windows. TextExpander es un multiplicador de la productividad, una base de conocimiento compartida que expedita la comunicación precisa a través de equipos de alto rendimiento. TextExpander es la única solución completa basada en nube de este tipo para Windows, Mac, iPhone e iPad.

TextExpander elimina la necesidad de teclear las cosas una y otra vez. Utilizando una búsqueda rápida o abreviación, se inserta de forma instantánea fragmentos de texto de una reposición de texto modelo compartido, e-mails y otro contenido. El ahorro de tiempo individual se multiplica de forma rápida en el equipo, ampliando con ello la productividad.

"Este lanzamiento lleva a TextExpander hasta un mundo más amplio", destacó Philip Goward, fundador de Smile. "Llevamos TextExpander más allá de los límites del ecosistema de Apple para Windows, compartiendo plataformas y equipos. TextExpander se prepara para multiplicar la productividad, proporcionando una comunicación consistente y precisa para las personas o para compañías completas, ya sean de nivel local o mundial".

"En dos meses, me he ahorrado 25 horas de escritura", comentó Danny Santoro, de Automattic Inc., la compañía detrás de WordPress. "La capacidad para compartir fragmentos con colaboradores no tiene precio en una organización con gente de todo el mundo que usa fragmentos más de 50 veces al día. Ahora hemos logrado gestionar, actualizar y actualizar todo. MILES de fragmentos. No hay mejor ahorro de tiempo disponible que este".

Los equipos de utilizan TextExpander se comunican de forma más consistente; cada persona consigue mejorar las palabras del mejor escritor. Las revisiones de los autores aprobados son inmediatas, asegurando a los equipos miembros comunicarse con los últimos textos. Las herramientas de gestión permiten a los líderes ajustar los permisos, incluyendo los de la edición de fragmentos. El equipo usa las estadísticas que agregan de forma importante las ganancias de productividad y los fragmentos más popularess.

Construida pensando en la colaboración, la colección del equipo de fragmentos se convierte en una base de conocimiento de facto para una organización. TextExpander ofrece múltiples opciones de búsqueda para encontrar de forma rápida y ampliar los fragmentos compartidos ampliados. Los nuevos miembros del equipo se embarcaron de forma rápida cuando dispusieron de acceso a la memoria institucional y a la información precisa en una voz de uniforme.

Precio y disponibilidad

TextExpander está disponible ya para Windows 7 y posterior, y macOS 10.10 (Yosemite) o posterior.

El equipo planea una puesta en marcha de 7,96 dólares estadounidenses al mes por usuario.

Los planes Life Hacker para personas tienen un precio de salida de 3,33 dólares estadounidenses al mes.

Los usuarios de la versión anterior de TextExpander recibieron un descuento de por vida del 50% en un plan Life Hacker.

ACERCA DE SMILE

Smile hace software más inteligente para personas eficientes, incluyendo TextExpander, la herramienta de atajos de teclado para Mac, Windows, iPhone e iPad. Puede consultar información adicional sobre la compañía en https://smilesoftware.com [https://smilesoftware.com/].

