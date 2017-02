COMUNICADO: El 19th Africa Energy Forum establece la creación de lazos cercanos entre Africa, Dinamarca y todos los estados nórdicos

Se ha anunciado que el 19th Annual Africa Energy Forum (AEF) se va a celebrar del 7 al 9 de junio en Copenhague. La decisión de hospedar el foro en Dinamarca se llevó a cabo con el fin de capitalizar el potencial de inversión de los países nórdicos dentro de Africa y para mostrar las tecnologías que se están usando en la región de cara a gestionar sus ciudades de forma limpia y con una eficacia de costes - tecnologías que se van a transferir a las naciones de Africa.

Simon Gosling, director administrativo de EnergyNet, comentó: "Al tiempo que Dinamarca lidera el camino con sus iniciativas de energía limpia y mezcla de finanzas públicas y privadas, Copenhague es la localización perfecta para dar la bienvenida a los accionistas de Africa e inversores internacionales para debatir acerca de las asociaciones de proyectos con algunas de las principales compañías de energía del país. El tema de la conferencia en Copenhague en junio de 2017 es 'development financing institutions', por lo que es perfecto que el Investment Fund for Developing Countries (IFU) de Dinamarca celebre sus 50 años de realización de negocios en el primer día de esta conferencia en junio".

Realizada durante 19 años, AEF reúne a representantes de nivel senior de gobiernos, servicios públicos, normativos, desarrolladores energéticos, instituciones financieras, proveedores de tecnología, consultores, firmas legales y grandes consumidores de energía a formar asociaciones, identificar oportunidades y avanzar de forma colectiva dentro de la industria.

AEF 2016 atrajo a 2.100 participantes procedentes de 80 países, 3 de ellos siendo de Africa. Además, se anunciaron cinco destacados acuerdos de energía y fusiones durante AEF 2016 en Londres, alcanzando con ello más de 1.000 millones de dólares estadounidenses de las organizaciones, incluyendo a Harith General Partners, Africa Finance Corporation, World Bank Group, Mainstream Renewable Power y USTDA, demostrando el papel de la conferencia como plataforma para los desarrollos de la industria.

Acerca de EnergyNet:

EnergyNet lleva produciendo foros de inversión para el sector energético de Africa desde hace 18 años, trabajando con 23 gobiernos diferentes y servicios públicos nacionales para facilitar las cumbres de inversión en las que los inversores pueden crear relaciones con accionistas acreditados del sector público para avanzar en el acceso a la energía. El equipo de EnergyNet invierte 220 días al año viajando para conocer a accionistas en Africa.

For more information about the Africa Energy Forum:

Contacto: Amy Offord - Responsable de marketing

Fechas de evento: 7-9 de junio de 2017

Localización del evento: Bella Center, Copenhague, Dinamarca

Organizadorrs: EnergyNet, parte de Clarion Events Ltd

E-mail: AEF@energynet.co.uk

Teléfono: +44-(0)20-7384-8068

Visite: http://www.africa-energy-forum.com

