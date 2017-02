COMUNICADO: Se honra a los mejores negocios de Irlanda en un evento exclusivo celebrado en Dublín

Los mejores negocios de Irlanda fueron premiados en un evento exclusivo celebrado anoche en la residencia del embajador británico en Dublín, para los European Business Awards patrocinados por RSM.

Las 17 firmas fueron elegidas por un panel de jueces independientes, que incluyó a líderes empresariales y académicos, para ser los "campeones nacionales" en la mayor competición empresarial de Europa.

En el evento, los asistentes tuvieron la oportunidad de hablar con empresas líderes en su campo y escuchar a los ponentes invitados, como el Embajador de Gran Bretaña para Irlanda, Robin Barnett CMG y Julian Caplin de RSM Ireland.

El Embajador de Gran Bretaña, Robin Barnett CMG, destacó: "Me complace hospedar este evento para celebrar el éxito de las 17 organizaciones seleccionadas para representar a Irlanda como campeones nacionales en la primera fase de los European Business Awards. Los participantes de Irlanda pueden ser un buen tipo de modelo para otros negocios a través de su impresionante innovación, determinación y éxito. No tengo dudas de que estas compañías seguirán creciendo y ayudando a impulsar grandes oportunidades de negocios, no solo en el Reino Unido y Europa, sino también a nivel mundial".

El patrocinador líder RSM es la sexta mayor red de firmas independientes de auditoría, fiscalidad y consultoría en todo el mundo, y ha apoyado a los European Business Awards desde su creación.

Julian Caplin, de RSM Ireland, comentó: "Estamos contentos de celebrar este enorme logro con los ganadores de la pasada noche. Como campeón en los negocios de mercado medio, RSM Ireland se centra en el apoyo de las compañías empresariales. Conocemos la importancia de los European Business Awards en el suministro a estos ganadores a nivel europeo para la construcción de relaciones y su colaboración".

Todos los campeones nacionales están formando parte actualmente del voto público, que abrió el 9 de enero en http://www.businessawardseurope.com. Los ganadores de la categoría y el ganador general del voto del público se anunciarán en la Gala Final en mayo de 2017.

Los European Business Awards se establecieron para apoyar el desarrollo de una comunidad empresarial más fuerte y exitosa en Europa. Este año se han dirigido a más de 33.00o negocios procedentes de 34 países.

Para más información sobre los campeones nacionales y los premios visite http://www.businessawardseurope.com y http://www.rsm.global

Acerca de los European Business Awards:

El objetivo principal de los European Business Awards es apoyar al desarrollo de una comunidad empresarial más fuerte y de éxito a través de Europa. Para todos los ciudadanos de Europa, nuestra prosperidad, sistemas sociales y de cuidado de salud se basan en los negocios que crean una comunidad más fuerte, innovadora, de éxito, internacional y ética empresarial - una que forma el corazón latente en una economía cada vez más globalizada.

El programa de los European Business Awards sirve como comunidad empresarial de Europa de tres formas:



- Celebrar y apoyar el éxito individual y de la organización

- Proporcionar y promover ejemplos a seguir para la comunidad empresarial

- Se dirige a la comunidad empresarial de Europa para crear un debate acerca de los

temas principales

Los European Business Awards ya están en su décimo año. Este año han atraído a más de 33.000 empresas de 34 países. El año pasado, la votación del público generó más de 227.000 votos procedentes de Europa. Entre sus patrocinadores y socios están RSM, ELITE y PR Newswire.

http://www.businessawardseurope.com.

Acerca de RSM:

RSM es la sexta mayor red de firmas de consultoría, contabilidad y auditoría independiente, que abarca más de 120 países, 793 oficinas y más de 41.200 personas en todo el mundo. Los ingresos totales de la red son de 4.8000 millones de dólares estadounidenses.

RSM es el patrocinador líder y campeón empresarial de los European Business Awards, y promociona la excelencia comercial y reconocimiento del brillo empresarial.

RSM es miembro del Forum of Firms, con el objetivo compartido de promover los estándares consistentes y de alta calidad de las prácticas financieras y de auditoría en todo el mundo.

RSM es la marca usada por una red de firmas independientes de contabilidad y asesoramiento, cada una de ellas practicando en su propio derecho. RSM International Limited no proporciona así misma ningún servicio de contabilidad y asesoramiento. Las firmas miembro están impulsadas por una visión común de ofrecer servicios profesionales de alta calidad, tanto en los mercados nacionales como en cubrir las necesidades de servicios profesionales internacionales de su base de clientes. http://www.rsm.global

Acerca de ELITE:

ELITE es un programa de servicio completo diseñado para compartir las prácticas recomendadas y aumentar las oportunidades de crecimiento para compañías de rápido crecimiento, con un enfoque en el conocimiento de los mercados de capital. ELITE es un programa innovador basado en formación exclusiva y un modelo de tutoría, apoyado por el acceso a la comunidad empresarial y financiera. Pretende preparar a las compañías para su próxima fase de crecimiento e inversión.

Para más información sobre el programa, compañías y la lista completa de socios, visite:

http://www.elite-growth.com

Acerca de PR Newswire:

PR Newswire es el proveedor global líder de herramientas de RR PP y comunicaciones corporativas que permite a los clientes distribuir noticias y contenido enriquecido. Distribuimos contenido de nuestros clientes en canales tradicionales, digitales y de medios sociales en tiempo real con reporte y supervisión totalmente accionable.

Combinando la mayor red mundial de distribución y optimización de contenido multicanal y multicultural con herramientas y plataformas de flujo de trabajo completas, PR Newswire permite a las empresas del mundo implicarse en las oportunidades allí donde las haya. PR Newswire atiende a decenas de miles de clientes de oficinas en Europa, Oriente Médico, Africa, América y Asia-Pacífico.

Para más información sobre PR Newswire visite la página web http://www.prnewswire.co.uk

