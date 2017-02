COMUNICADO: Associated Luxury Hotels adquiere la europea Worldhotels

Esta adquisición estratégica expande significativamente la huella global y servicios con organizaciones globales de ventas, marketing y alojamiento

ORLANDO, Florida, 7 de febrero de 2017 /PRNewswire/ -- Associated Luxury Hotels ha expandido significativamente su huella global, sus hoteles miembro y resorts, y sus servicios mundiales de ventas, marketing y alojamiento con la adquisición deWorldhotels, con sede en Frankfurt, Alemania. Con sede en Orlando, Florida, Associated Luxury Hotels posee y opera Associated Luxury Hotels International (ALHI), la principal organización global de ventas independiente que atiende al mercado de reuniones e incentivos de Norteamérica desde hace 30 años. ALHI y Worldhotels son grupos globales respetados de resorts de cadena hoteleras de lujo y alta escala independientes y marcas hoteleras independientes de todo el mundo.

http://mma.prnewswire.com/media/464482/Associated_Luxury_Hotels_Logo.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/464482/Associated_Luxury_Hotels_Logo.jpg]

La adquisición expande el alcance geográfico de cada organización, penetración de mercado, ofertas de servicios, competitividad y perfil, haciendo esta combinación estratégica beneficiosa para ambas organizaciones y sus miembros. Ambas organizaciones permiten a sus hoteles miembro y resorts mantener su identidad independiente mientras también compiten con eficacia en el panorama del alojamiento cambiante en el mundo.

Worldhotels sigue centrada en atender a los viajeros empresariales individuales, viajeros de ocio, grupos de reunión y en ofrecer soluciones de fidelidad para sus 350 hoteles miembro y resorts, ofreciendo 75.000 habitaciones, en 65 países en todo el mundo. ALHI seguirá concentrándose en el mercado norteamericano de reuniones, incentivos y convenciones para su afiliación de más de 250 hoteles y resorts independientes de lujo en todo el mundo, ascendiendo a 138.500 habitaciones; además, su asociación Global Alliance incluye 23 cruceros de lujos y Destination Management Companies en más de 100 localizaciones en todo el mundo. ALHI tiene 20 oficinas de ventas globales en Norteamérica, atendidas por 65 profesionales en ventas globales, y añadirá oficinas de ventas ALHI GSO en Europa en 2017. Worldhotels tiene 35 oficinas de ventas en todo el mundo, con una organización de 140 profesionales de ventas y personal experto.

El presidente de Associated Luxury Hotels, David Gabri, dijo que la compañía operará ALHI y Worldhotels como divisiones separadas. Ambas carteras incluyen hoteles empresariales en el centro de la ciudad de nivel de lujo y alta clase, resorts exquisitos, hoteles de referencia histórica, hoteles de estilo de vida y hoteles boutique en todo el mundo.

"Reunir a estas dos compañías altamente respetadas nos permite convertirnos en una solución "de marca suave" de servicio completo que atiende las necesidades en evolución de nuestros estimados clientes y nuestras afiliaciones excepcionales de hoteles independientes, resorts y marcas independientes, más sus grupos directivos y de propiedad", dijo Gabri.

El director comercial de Associated Luxury Hotels, Tom Santora, es ahora también el presidente ejecutivo deWorldhotels, con Geoff Andrew como consejero delegado de Worldhotels en Frankfurt.

Visite www.alhworld.com/alh-acquires-worldhotels [http://www.alhworld.com/alh-acquires-worldhotels], www.alhi.com [http://www.alhi.com/], www.alhworld.com [http://www.alhworld.com/] y www.worldhotels.com [http://www.worldhotels.com/].

Contacto: Karen Lamonica, 1-407-7887070, klamonica@78madison.com[mailto:klamonica@78madison.com]

