COMUNICADO: Supermicro despliega más de 30.000 servidores MicroBlade(TM) (y 2)

--- Hasta 20 servidores blade de mitad de altura y 2 enchufes

-- Hasta 10 servidores blade de altura completa y 4 enchufes

-- Un enchufe 100G EDR IB o Omni-Path

-- Hasta 2 enchufes Ethernet (1G,10G) para conectividad de Ethernet

-- Un Chassis Management Module (CMM)

-- Hasta 8x (N+1 o N+N redundante) suministro energético digital de 2.200W

Titanio (96%)

Nuevo 4U SuperBlade Enclosure

--- Hasta 14 servidores blade de mitad de altura y 2 enchufes

-- Hasta 28 nodos de servidor blade de un solo enchufe

-- Hasta 2 Ethernet (1G, 10G, o 25G) conectores

-- Hasta 4 (N+1 o N+N redundante) suministro energético digital de 2.200W

Titanio (96%)

-- Un Chassis Management Module (CMM)

Servidores MicroBlade Blade [https://supermicro.com/products/MicroBlade/module/]habituales

3U/6U MicroBlade [https://www.supermicro.com/products/nfo/MicroBlade.cfm] - diseñado para conseguir las mejores ventajas frente a numerosas arquitecturas estándares con una solución total de todo integrado, densidad ultra elevada, consumo energético ultra bajo, el mejor rendimiento por vatio y por dólar, elevada escalabilidad y la mejor facilidad de servicio. El MicroBlade enclosure puede incorporar hasta 2x Ethernet conectores (10G o 1G) y hasta 2 módulos de gestión de chasis. Puede además incorporar entre 4 y 8 suministros energéticos redundantes (N+1 o N+N) de nivel de Titanio de 2.000W de elevada eficacia (96%+) con hélices de refrigeración.

MBI--6119G-C4/T4 - 28 Intel® Xeon® procesador E3-1200 v5 de la gama de productos de nodos por 6U (hasta 196 nodos por 42U) o 14 nodos por 3U con 4x 2.5" SAS SSD, RAID 0,1,1E,10 o 4x 2.5" SATA HDD.

MBI--6219G-T [https://www.supermicro.com/products/MicroBlade/module/MBI-6219G-T.cfm] - 56 Intel® Xeon® procesador E3-1200 v5 de la gama de productos de nodos por 6U (hasta 392 nodos de computación por 42U estante) o 28 nodos por 3U con 2x 2.5" SSD por nodo.

MBI--6218G-T41X [https://www.supermicro.com/products/MicroBlade/module/MBI-6218G-T41X.cfm]/-T81X - 56 Intel® Xeon® procesador D-1581/1541 de la gama de productos de nodos por 6U (hasta 392 nodos de computación por 42U estante) o 28 nodos por 3U con hasta 16 núcleos e integrado 10GbE por nodo.

MBI--6118G-T41X [https://www.supermicro.com/products/MicroBlade/module/MBI-6118G-T41X.cfm]/-T81X - 28 Intel® Xeon® procesador D-1541/D-1581 de la gama de productos de nodos por 6U (hasta 196 nodos de computación por 42U estante) o 14 nodos por 3U con 8 núcleos e integrado 2x 10GbE.

MBI--6219G-T7LX [https://www.supermicro.com/products/MicroBlade/module/MBI-6218G-T41X.cfm] /-T8HX - 56 Intel® Xeon® procesador E3-1578L v5/E3-1585 v5 de la gama de productos de nodos por 6U (hasta 392 nodos de computación por 42U estante) o 28 nodos por 3U con Intel® Iris(TM) Pro Graphics P580 e integrado 10GbE por nodo.

MBI--6119G-T41X [https://www.supermicro.com/products/MicroBlade/module/MBI-6118G-T41X.cfm] /-T8HX - 28 Intel® Xeon® procesador E3-1578L v5/E3-1585 v5 de la gama de productos de nodos por 6U (hasta 196 nodos de computación por 42U estante) o 14 nodos por 3U con Intel® Iris(TM) Pro Graphics P580 e integrado 2x 10GbE.

MBI--6128R-T2 [https://www.supermicro.com/products/MicroBlade/module/MBI-6128R-T2.cfm]/-T2X [https://www.supermicro.com/products/MicroBlade/module/MBI-6128R-T2X.cfm] - 28 Intel® Xeon® procesador E5-2600 v4 de la gama de productos DP de nodos por 6U (hasta 196 nodos de computación por 42U estante) o 14 nodos por 3U con 1GbE y 10GbE opciones.

Si desea conocer más acerca de las soluciones Supermicro MicroBlade(TM) visite: https://www.supermicro.com/products/MicroBlade/ [https://www.supermicro.com/products/MicroBlade/].

Para más información sobre el completo rango de soluciones de altas prestaciones y elevada eficacia Server, Storage y Networking, visite www.supero.com [http://www.supero.com/].

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro® , líder en innovación en tecnología de servidores de alta eficacia y alto rendimiento, provee a clientes de todo el mundo con Building Block Solutions® para centros de datos, computación en nube, TI empresarial, Hadoop/Big Data, HPC y sistemas integrados a nivel mundial. Supermicro se compromete a proteger el medio ambiente por medio de su iniciativa "We Keep IT Green®", proporcionando a los clientes las soluciones energéticas más eficientes y comprometidas disponibles de cara al medio ambiente dentro del mercado.

