COMUNICADO: Turkish Airlines congrega a cientos de millones de espectadores con su nuevo anuncio protagonizado por el actor ganador

ESTANBUL, February 6, 2017 /PRNewswire/ --

Se trata de la compañía que vuelva a más países del mundo

Turkish Airlines, reconocida como la "Mejor aerolínea en Europa" durante los últimos seis años consecutivos por la más respetada organización mundial de encuestas de pasajeros de las aerolíneas, Skytrax, ha lanzado un nuevo anuncio protagonizado por el ganador del Oscar Morgan Freeman. El anuncio se ha emitido por primera vez durante el programa más visto en la historia de la televisión estadounidense, la Super Bowl, en el último partido de la liga nacional de fútbol (NFL) el 5 de febrero.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161202/445171LOGO )

Después de reunir al público con la fantástica campaña publicitaria "Batman v Superman" en la competición del año pasado en la Super Bowl 50, que tuvo una audiencia estimada de más de 800 millones de personas en todo el mundo, Turkish Airlines ha vuelto a debutar en 2017 con un nuevo anuncio protagonizado Morgan Freeman.

El comercial ha sido dirigido por el famoso director Matthias Zentner, que también ha dirigido anuncios para muchas otras marcas internacionales. Filmado en Los Angeles en un período de 10 horas con un equipo de 101 personas, el anuncio se retransmitirá en 16 canales de televisión y en los medios de comunicación más prestigiosos en torno a cuatro continentes.

Acerca del acuerdo con el actor, director, actor de doblaje y piloto Morgan Freeman, M. Ilker Ayci, Presidente del Consejo y Comité Ejecutivo de Turkish Airlines, señala que "no sólo volamos a más países que cualquier otra aerolínea en el mundo, sino que también invertimos en la experiencia de los pasajeros en todos los destinos a los que llegamos. En línea con nuestra estrategia de crecimiento global, seguiremos a toda velocidad para lanzar nuevos destinos de vuelos, estamos comprometidos con la innovación y siempre buscamos lo mejor. Estamos más que satisfechos por el feedback y los resultados generados por nuestras campañas de publicidad con celebridades. Nuestra nueva campaña publicitaria con Morgan Freeman ya ha sido un gran éxito. Estamos valorando nuestro acuerdo con Freeman por su contribución a nuestra imagen global y conocimiento de marca".

Morgan Freeman destaca que "como piloto licenciado, he tenido un interés especial en volar, y sé que Turkish Airlines es consistentemente premiada por sus ofertas únicas y servicios innovadores que continúan obteniendo éxitos rotundos. Es un honor trabajar con una aerolínea tan prestigiosa que vuela a más países que cualquier otra aerolínea del mundo".

Turkish Airlines también patrocinó "Batman v Superman: Dawn of Justice", una de las películas más populares del año pasado, y transmitió su video comercial protagonizado por figuras famosas como Ben Affleck, Henry Cavill y Jesse Eisenberg como parte del acuerdo de patrocinio en la Super Bowl por primera vez. "Kobe vs. Messi: The Selfie Shootout", otro acuerdo comercial de Lionel Messi y Kobe Bryant, también fue seleccionado como el mejor film comercial de la última década por YouTube.

La campaña publicitaria con Morgan Freeman se transmitirá en todos los destinos a los que vuela Turkish. Puedes seguir la campaña en nuestro enlace del canal de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=p_gv6fRejLM

Durante la Super Bowl, Turkish Airlines también tuvo un juego en Twitter a tiempo real con el hashtag #itstime, que ofrece 20 billetes de avión gratuitos de clase business que pueden utilizarse en todos los destinos a los que vuela Turkish Airlines.

Acerca de Turkish Airlines:

Establecida en 1933 con una flota de cinco aviones, la aerolínea Turkish Airlines de Star Alliance es hoy una aerolínea de 4 estrellas con una flota de 332 aviones de pasajeros y carga volando a 295 destinos en todo el mundo, con 246 vuelos internacionales y 49 nacionales. De acuerdo con la encuesta Skytrax de 2016, Turkish Airlines fue elegida como "Mejor aerolínea de Europa" por la sexta y "Mejor aerolínea en el sur de Europa" por octava vez consecutiva. Habiendo ganado en 2010 el "Mejor Servicio de Restauración de la Economía" del mundo, en 2013 y también en 2014 el "Mejor Servicio de Catering Empresarial" del mundo, y "Best Business Class Lounge Dining", "Best Business Airline Lounge" Airlines fue galardonado nuevamente con el premio "Best Business Class Dining Lounge" del mundo y premios "Best Business Class On Board Catering" en la encuesta de este año. Puedes encontrar más información sobre Turkish Airlines en su sitio web oficial http://www.turkishairlines.com o sus cuentas de redes sociales en Facebook [https://www.facebook.com/turkishairlines ], Twitter [https://twitter.com/TurkishAirlines ] , Youtube [https://www.youtube.com/user/TURKISHAIRLINES ], Linkedin [https://www.linkedin.com/company/turkish-airlines ], e Instagram [http://www.instagram.com/turkishairlines ].

Acerca de Star Alliance

Turkish Airlines es miembro de la alianza aérea Star Alliance que fue creada en 1997 como primera alianza de líneas aéreas verdaderamente global que ofrece un alcance mundial, reconocimiento y un servicio eminente al viajero internacional. Su aprobación por el mercado ha sido reconocida con numerosos premios, incluyendo el Premio de Air Transport World Market Leadership Award y Mejor Alianza Aérea tanto por Business Traveller Magazine como por Skytrax. Las líneas aéreas asociadas son: Adria Airways, Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Avianca Brasil, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, Egyptair, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Portugal, Turkish Airlines, THAI y United. En conjunto, la red de Star Alliance ofrece más de 18.450 vuelos diarios a 1.300 aeropuertos en 190 países.

Photo:

http://photos.prnewswire.com/prnh/20161202/445171LOGO

CONTACTO: Contact details for media only: Tel: +90 (212) 463 63 6311173-11153, Fax: +90 (212) 465 20 78

PUBLICIDAD