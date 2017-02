COMUNICADO: Lear firma un acuerdo definitivo para la adquisición de los negocios de asientos de automoción de Grupo Antolin (1)

SOUTHFIELD, Michigan, 6 de febrero de 2017 /PRNewswire/ -- Lear Corporation , destacado proveedor mundial de asientos de automoción y sistemas eléctricos, anunció hoy la firma de un acuerdo definitivo para la adquisición de los negocios de asientos de automoción de Grupo Antolin.

Los negocios de asientos de Grupo Antolin tienen su sede central sita en Francia, y disponen de unas operaciones y ventas concentradas en 5 países de Europa. Los negocios de asientos de Grupo Antolin están formados por el montaje de asientos de justo a tiempo, estructuras de asiento y mecanismos y ajuste de asientos, estando correctamente posicionadas entre los mayores fabricantes de Europa, incluyendo a Peugeot Citroen, Daimler, Renault Nissan y Volkswagen. Los negocios de asientos de Grupo Antolin disponen de un equipo administrativo experimentado, instalaciones modernas y prestigio para la fabricación destacada, calidad e innovación superiores, incluyendo una elevada funcionalidad y diseño de asientos de bajo peso.

La transacción está valorada en 286 millones de euros en forma de activos y deuda libre. Lear busca disponer de fondos de cara a la transacción con activos en mano. Se espera que el cierre de la transacción se lleve a cabo en la primera mitad del año 2017 estando pendiente de las condiciones de cierre, incluyendo las aprobaciones normativas en Europa. Lear espera que la transacción crezca de forma gradual hasta las ganancias por acción de 2017 en su cierre.

"La adquisición de los negocios de asientos de Grupo Antolin en Europa es otro paso destacado en el fortalecimiento de nuestros negocios centrales de asientos que diversifica más nuestras ventas de asientos, ampliando nuestras capacidades de componentes de asientos y acelerando el crecimiento beneficioso de las ventas", indicó Matt Simoncini, director general y consejero delegado de Lear. "Esta transacción mejorará la posición de Lear como líder mundial en asientos de automoción, creando un valor destacado para nuestros accionistas".

Los negocios de asientos de Grupo Antolin cuentan con unas ventas anuales de unos 300 millones de euros e incluyen 12 instalaciones de fabricación, 2 centros tecnológicos y 2.273 empleados con contrato y a tiempo completo.

Declaraciones de futuro

Este comunicado contiene declaraciones de futuro dentro del significado de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995, incluyendo declaraciones relacionadas con los resultados y liquidez financiera prevista. Las palabras "podrá", "podría", "diseñado para", "previsión", "cree", "deberá", "anticipa", "planea", "espera", "pretende", "estima", "prevé" y expresiones similares identifican a algunas de estas declaraciones de futuro. La compañía además podría proporcionar declaraciones de futuro en declaraciones orales u otros materiales escritos lanzados de forma pública. Todas las declaraciones de futuro contenidas o incorporadas en este comunicado o en cualquiera de otras declaraciones públicas que hacen referencia al rendimiento, eventos o desarrollos que la compañía espera o anticipa podrían darse en el futuro, incluyendo sin limitación, declaraciones relacionadas con las oportunidades empresariales, contratos de ventas concedidos, respaldo de ventas y acuerdos comerciales en marcha, o declaraciones que expresan las visiones acerca de los resultados operativos futuros, son declaraciones de futuro. Los resultados reales podrían diferir materialmente de los previstos, e incluyen, pero no se limitan, las condiciones económicas generales en los mercados en los que la compañía realiza las operaciones, incluyendo aquí los cambios en los tipos de interés o tipos de cambio de divisas; controles de divisas y capacidad para mejorar económicamente las divisas; condición financiera y acciones de reestructuración de los clientes y proveedores de la compañía; cambios en los niveles de producción de vehículos industriales desde las estimaciones actuales de la compañía; fluctuación en la producción de vehículos o pérdida de los clientes y proveedores; cambios en los niveles de producción de vehículos industriales de las estimaciones actuales de la compañía; fluctuaciones en la producción de vehículos o pérdida de negocios en su respecto, o falta de éxito comercial de un modelo de vehículo para el que la compañía es un proveedor destacado; interrupciones en las relaciones con los proveedores de la compañía; disputas laborales que implican a la compañía o a sus clientes o proveedores destacados o que de otra forma afectan a la compañía; resultados de las negociaciones de los clientes y el impacto de las reducciones de precio impuestas por los clientes; impacto y momento del programa en los costes de lanzamiento y gestión de la compañía de los nuevos lanzamientos de programas; costes, tiempo y éxito de las acciones de reestructuración; aumentos de la garantía de la compañía, endeudamiento de productos o costes de rellamadas; riesgos asociados a la puesta en marcha de negocios en los países extranjeros; impacto de las regulaciones de las operaciones extranjeras de la compañía; éxito operativo y financiero de las sociedades mixtas de la compañía; condiciones competitivas que impactan a la compañía y a sus principales clientes y proveedores, interrupciones de los sistemas de tecnología de información de la compañía, incluyendo los relacionados con la ciberseguridad; coste y disponibilidad de los materiales brutos, energía, mercancías y componentes de productos y capacidad de la compañía de mitigar estos costes; resultados de los procedimientos legales o normativos para los que la compañía existe o podría convertirse en una parte; impacto de la legislación pendiente y normativas o cambios dentro de las leyes federales, estatales, locales o extranjeras o normativas; cambios no previstos en el flujo de caja, incluyendo la capacidad de la compañía de alinear sus términos de pago de vendedores con los de sus clientes; limitaciones impuestas por el endeudamiento existente de la compañía y capacidad de la compañía para acceder a los mercados de capital en términos razonables comercialmente; cargos por impago iniciados por la industria adversa o desarrollo de mercado; capacidad de la compañía de ejecutar sus objetivos estratégicos; cambios en los tipos de descuento y retorno real de los activos de pensiones; costes asociados a la compatibilidad con las leyes ambientales y normativas; desarrollos o evaluaciones por medio o contra la compañía en relación a los derechos de la propiedad intelectual; capacidad de la compañía de usar las pérdidas operativas netas, pérdidas de capital y rendimiento de crédito por impuestos; temas fiscales soberanos a nivel global y concesión de crédito, incluyendo los defectos potenciales e impactos relacionados acerca de la actividad económica, incluyendo los efectos posibles acerca de los mercados de crédito, valores de divisas, uniones monetarias, tratados internacionales y políticas fiscales; impacto de los cambios potenciales en los impuestos y políticas comerciales en Estados Unidos y acciones relacionadas por países en los que realizamos negocios; cambios anticipados en la economía y otras relaciones entre Reino Unido y la Unión Europea; además de otros riesgos descritos en el Annual Report en Form 10-K de la compañía para el año finalizado el 31 de diciembre de 2015, mejorado y actualizado por medio del Quarterly Report en Form 10-Q de la compañía para el trimestre terminado el 2 de julio de 2016, y sus otros documentos de la Comisión de Bolsa y Valores. Los resultados operativos futuros se basarán en varios factores, incluyendo los volúmenes de producción industriales reales, precios de mercancías y éxito de la compañía de cara a la implementación de su estrategia empresarial.

