COMUNICADO: Investigación científica de gran relevancia demuestra que la predicción de la lactancia en curso es más precisa con dato

Las conclusiones de este estudio, que no tiene precedentes y que fue realizado durante dos años con datos de 38.000 vacas Holstein Israelíes, tienen repercusiones prácticas en el manejo de hatos y en la selección genética

El análisis diario de leche en la línea de ordeño efectuado con el analizador de leche AfiLab [http://www.afilab.com ] de Afimilk puede ser más útil en predecir la lactación en curso de una vaca que los tests DHIA mensuales, según un estudio publicado recientemente, basado en registros de 37.486 vacas Holstein durante un período de dos años.

El estudio "Genetic and phenotypic analysis of daily Israeli Holstein milk, fat, and protein production as determined by a real-time milk analyzer" (Análisis genético y fenotípico de la producción diaria de leche, grasa y proteína de vacas Holsteins Israelíes en base a mediciones de leche en tiempo real), que puede llegar a tener importantes repercusiones prácticas, fue seleccionado como "Elegido por el Editor" en la edición de diciembre de 2016 del Journal of Dairy Science [http://www.journalofdairyscience.org/article/S0022-0302(16)30671-3/pdf ]. Este estudio respalda la hipótesis de que el análisis diario -efectuado por AfiLab- de los componentes de la leche permite un cálculo más representativo de la lactación en curso, que los tradicionales tests DHIA mensuales.

Joel Weller del Instituto de Investigaciones Agrícolas Volcani Center y Ephraim Ezra, compararon los registros diarios de producción de leche, proteína y grasa determinados por el dispositivo AfiLab con los registros del test mensual efectuados en el Laboratorio Central de la Israel Cattle Breeders Association. La conclusión fue que el registro diario en tiempo real sería preferible a los tests DHIA mensuales. Dicha conclusion se basa en los siguientes hallazgos:



- Los promedios de todos los parámetros evaluados por lactación fueron similares en

los dos métodos, salvo la producción de grasa, en la que se registró una diferencias

menor de 0,1 por ciento.

- La heredabilidad de todos los parámetros de producción para vacas de primera parición

fueron superiores en resultados calculados a partir de registros diarios de Afilab,

salvo el porcentaje de proteína en leche, pero las diferencias no fueron

significativas.

- Con sólo 30 días en leche (DIM, por su sigla en inglés), los cálculos basados en datos

de Afilab mostraron altas correlaciones genéticas -de 0,73 a 0,79- entre las

lactaciones predichas y los resultados en la práctica.

- Cuando lactaciones parciales a <150 DIM en vacas de primera parición fueron extendidas

en base a los datos registrados por Afilab, la lactación total fue estimada con más

precisión que cuando la estimación se realizó usando las medidas mensuales del DHIA.

Según palabras de Weller & Ezra [https://dl.sciencesocieties.org/publications/jas/abstracts/94/supplement5/171a ] : "Las correlaciones fenotípicas a partir de las mediciones de AfiLab son superiores que las correlaciones a partir de datos del DHIA para los 3 parámetros (leche, grasa y proteína) en todos los 9 puntos de truncado de la lactación que fueron examinados, aunque el DIM en el truncado fuese menor para los registros de AfiLab".

El Laboratorio de Leche de Afimilk [http://www.afilab.com ] que mide, a medida que la leche fluye por la línea, la producción de leche, los componentes de la leche y la conductividad de la leche de cada vaca en cada sesión de ordeñe, permite evaluar con precisión las características productivas de cada vaca, y alertar sobre problemas de salud -tal como mastitis y cetosis- y monitorear cambios nutricionales que afectan a todo el hato.

Afimilk, líder global en herramientas de gestión de granjas, ofrece a los productores de leche en más de 50 países la tecnología y el conocimiento especializado para producir leche de forma rentable desde hace más de 40 años. Lea más: http://www.afimilk.com. Visítenos en World Ag Expo [https://www.worldagexpo.com ] stand DS69,70,83,84.





