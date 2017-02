COMUNICADO: Richmont anuncia sus previsiones de 2017 con la Island Gold Mine posicionada para otro año record (2)

Previsiones operativas de 2017 para Island Gold Mine

Onzas de oro producidas 87.000 - 93.000

CAD$ US$(2)

Coste de activos por onza(1) $715 - $765 $550 - $590

Costes sostenidos totales por onza(1) $945 - $995 $725 - $765

Capital sostenido $19 - $22 $15 - $17

Capital previsto y exploración de 2017 para Island Gold Mine

($M) CAD$ US$(2)

Expansión de capital(3)

Mina subterránea acelerada

Desarrollo $20 - $21 $15 - $16

Infraestructura y equipamiento $11 - $12 $8 - $9

Otro capital $2 $2

Total de la expansión de capital $33 - $35 $25 - $27

Exploración (no sostenida) $14 - $16 $11 - $12

(1) Costes de efectivo y AISC son medidas no IFRS.

Se refieren a la sección Performance Measures no IFRS

de este comunicado de prensa.

(2) Asumiendo una tasa de intercambio de 1,30 dólares

canadienses a 1,0 dólar estadounidense.

(3) Expansión de capital estimado para 2017

de naturaleza discrecional. La implementación de un

proyecto capital en Island Gold Mine

depende de la recepción de una PEA de

1.100 toneladas al día y un precio de oro sostenido

mínimo de 1.550 dólares canadienses por onza. La expansión

de capital es exclusiva de requerimientos de capital

relacionados a una expansión de molido en 2018 como se

contempla en PEA.



- La producción anual en Island Gold se espera que aumente a entre 87.000 y 93.000

onzas, impulsados por la mejora de la mina subterránea y la productividad del molino

de aproximadamente 900 toneladas por día, en línea con el escenario de producción

previsto para 2017 considerado en PEA que está actualmente en revisión, con un

promedio de calificación de cabeza del molino de 8.9 g/t oro.

- En 2017, detener el mineral se espera que sea en gran parte del primer y segundo

horizonte minero. Desarrollo en mineral (35% del total del mineral extraído) será

principalmente del tercer horizonte minero entre los 740 y 860 metros planos, así como

en la extensión de zonas 1 y 2 del este de los diques.

- El perfil de aumento de producción se espera apoyar el descenso en costes de efectivo

a entre 715 y 765 dólares poronza (550 y 590 dólares estadounidenses), y AISC de entre

945 y 995 dólares por onza (725 y 765 dólares estadounidenses).

- La expansión de capital de 2017 estimado, que están principalmente relacionados con el

acelerado desarrollo subterráneo, han sido preparados suponiendo que la PEA actual

confirmará la economía de 1.100 toneladas por día en caso de expansión (consulte el



Beaufor Mine y Quebec Division: previsión para 2017

En 2017, la producción de Beaufor Mine se espera construir sobre la base de mejor rendimiento logrado en el cuarto trimestre de 2016. Se espera que la operación volverá a los niveles de flujo de efectivo libre a mediados de 2017 a medida que la minería de la zona Q de grado superior aumenta la disponibilidad de los equipos móviles y vuelve a los niveles objetivo. También se prevé que los gastos se mantengan elevados por encima de los niveles de orientación en la primera mitad del año y, posteriormente, disminución en la segunda mitad del año. La Corporación también está considerando otras alternativas estratégicas en relación con Beaufor Mine y Camflo Mill.

Previsiones operativas de 2017 de Beaufor Mine

Onzas de oro producidas 23.000 - 27.000

CAD$ US$(2)

Coste de activos por onza(1) $1.265 - $1.320 $975 - $1.015

Costes sostenidos totales por onza(1) $1.540 - $1.590 $1.185 - $1.225

Capital sostenido $6 - $7 $5 - $6

Exploración y proyecto de 2017 de la Quebec Division

Evaluación ($M) CAD$ US$(2)

Evaluación de la exploración y proyecto(3) $2 - $3 $1,5 - $2,3

(1) Costes de efectivo y AISC son medidas no IFRS.

Se refieren a la sección Performance Measures no

IFRS de este comunicado de prensa.

(2) Asumiendo una tasa de intercambio de 1,30 dólares

canadienses a 1,0 dólar estadounidense.

(3) Incluye 1,2M de dólares (0.9M dólares

estadounidenses) para PEA actualizado en la

propiedad Wasamac.



- La producción anual en Beaufor Mine se espera que aumente a entre 23.000 y 27.000

onzas a medida que una mayor proporción de mineral se extrae de la zona Q de grado

superior y la disponibilidad de equipos móviles vuelve a los niveles objetivo.

- El aumento del perfil de producción se espera apoyar una disminución en los costes

directos de entre 1.265 y 1.320 dólares por onza (975 y 1.015 dólares estadounidenses)

y AISC de entre 1.540 y 1.590 dólares por onza (1.185 y 1.225 dólares

estadounidenses).

- Una PEA actualizada para el proyecto Wasamac se prevé que se terminará en 2017, que

incluirá información actualizada sobre el mercado y estudios de ingeniería revisados.

La Corporación también está considerando otras alternativas estratégicas en relación

con el proyecto Wasamac.

Medidas de rendimiento de Non-International Financial Reporting Standards ("IFRS") En esta nota de prensa, los términos "costes en efectivo por onza" y "todos los costes contenidos por onza" son utilizados, que son medidas de rendimiento no IFRS, y puede no ser comparable a otras medidas similares presentadas por otras empresas. La Corporación considera que, además de las medidas convencionales preparadas con arreglo a IFRS, la Corporación y algunos inversionistas utilizan esta información para evaluar el rendimiento de la Corporación. En consecuencia, está diseñado para proporcionar información adicional y no debe ser considerado en forma aislada o como sustituto de medidas de rendimiento preparado con arreglo a las NIIF. "Los costes en efectivo por onza" y " todos los costes contenidos por onza" son medidas comunes de rendimiento en la industria de la minería del oro, pero no tiene ninguna definición estandarizada. La Corporación informa del coste efectivo por onza basado en onzas vendidas. Los costes directos incluyen los costes operativos del emplazamiento de la mina, administración, royalties y créditos de subproducto pero son exclusivos de la depreciación, gastos de acreción, intereses sobre el capital de alquileres, gastos de capital y gastos de exploración y evaluación de proyectos.

(CONTINUA)

