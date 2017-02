COMUNICADO: Día Mundial contra el Cáncer: La actividad física, fundamental en la lucha contra esta enfermedad

GINEBRA, February 4, 2017 /PRNewswire/ --

Se prevé que los casos de cáncer a nivel mundial lleguen a 21,7 millones de personas

en 2030

Hoy, en el Día Mundial contra el Cáncer, millones de personas en todo el planeta están llamadas a ser más activas -en todos los sentidos- para ayudar a luchar contra una enfermedad que, en menos de dos décadas, afectará de forma directa a 21,7 millones[1] de personas cada año.

Para ayudar a propagar el mensaje de que "Nosotros podemos. Yo puedo." luchar contra esta enfermedad, el Día Mundial contra el Cáncer quiere aprovechar el poder de convocatoria del deporte. Así, se insta a los aficionados, organizaciones y personalidades del ámbito deportivo a prestar su voz y promover la iniciativa 'Support through Sport' ("Apoyo a través del deporte").

El doctor Cary Adams, director ejecutivo de la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC), afirmó: "Deseamos que este Día Mundial contra el Cáncer sirva de inspiración a cada individuo para desempeñar un papel activo en la lucha contra esta enfermedad, siendo físicamente activos. Alrededor de un tercio de todos los casos de cáncer puede prevenirse con cambios en nuestro estilo de vida, tales como aumentar la actividad física y siendo menos sedentarios. Varios estudios muestran, además, que el ejercicio es muy beneficioso para el bienestar durante y después del tratamiento. La campaña "Nosotros podemos. Yo puedo." está en su segundo año y esperamos cosechar, al menos, el éxito de 2016 y lograr propagar el mensaje más que nunca".

Aparte de la prevención, hay cada vez más pruebas[2] de que la actividad física ayuda de forma importante a los pacientes con cáncer, no sólo atenuando los efectos secundarios de la enfermedad, como la fatiga, depresión y daño cardíaco, sino también reduciendo el riesgo de empeoramiento o recurrencia de la enfermedad. Hay estudios que demuestran, por ejemplo, que el riesgo de recurrencia o fallecimiento de un paciente de cáncer de mama se puede reducir en un 40% realizando una actividad física a los niveles recomendados[3].

La profesora Sanchia Aranda, presidente de la UICC, indicó: "Todo el mundo puede tomar parte en una actividad deportiva, por lo que la llamada a realizar ejercicio encaja perfectamente con el lema del Día Mundial contra el Cáncer. El ejercicio de forma regular es una de las maneras más sencillas y divertidas de que la gente en todo el mundo reduzca su riesgo de padecer cáncer. El papel fundamental del deporte está relacionado, además, con la importancia de una alimentación saludable, complementándose uno y otro para lograr objetivos comunes".

"En Australia, Cancer Council Australia es el socio caritativo oficial del torneo Sydney 7s, que se celebra durante el fin de semana del Día Mundial contra el Cáncer. El evento es parte de la HSBC World Rugby Sevens Series y reúne a individuos de todo el mundo. Además de conseguir fondos durante el torneo, vamos a usar esta oportunidad para informar a los espectadores sobre lo que pueden hacer para reducir el riesgo de padecer cáncer".

"Nosotros podemos. Yo puedo" supone una diferencia: al igual que todo el mundo puede desempeñar un papel vital en el mantenimiento de su propia salud y bienestar - siendo activo, limitando la ingesta de alcohol, evitando el tabaco y moderando el consumo de carnes rojas y procesadas - todo el mundo puede, además, contribuir al éxito del Día Mundial contra el Cáncer: cada post o tweet hablando de esta jornada contribuye a sensibilizar a la gente sobre esta enfermedad, a que se hable de ella en los medios de comunicación de todo el mundo y a colocar el cáncer en la agenda global de salud y desarrollo.

Si desea más información visite la página web sita en: http://www.worldcancerday.org

Notas de los redactores

Acerca del Día Mundial contra el Cáncer 2017

El Día Mundial contra el Cáncer se celebra cada año el 4 de febrero, siendo la única iniciativa bajo la cual el mundo se une para hablar sobre el cáncer de forma positiva e inspiradora.

Coordinado por la UICC, el Día Mundial contra el Cáncer se celebra este año bajo el lema "Nosotros podemos. Yo puedo" y explora cómo todo el mundo - como colectivo o como individuo - puede poner de su parte para reducir la lacra mundial del cáncer. Como esta enfermedad afecta a todo el mundo de forma distinta, todo el mundo puede hacer algo para reducir el impacto del cáncer.

Acerca de la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC)

La UICC es la mayor organización internacional de lucha contra el cáncer, con más de 1000 organizaciones miembro en 160 países, representantes de las principales sociedades contra el cáncer, ministerios de sanidad, instituciones de investigación, centros de tratamiento y grupos de pacientes del mundo. La organización lidera varias iniciativas para el intercambio de experiencia y buenas prácticas, refuerzo de capacidades y abogacía o promoción de la lucha global contra el cáncer. El objetivo último de las mismas es reducir la lacra que supone el cáncer a nivel global, promover una mayor igualdad e integrar el control del cáncer en la agenda de desarrollo y salud mundial.

La UICC y sus socios procedentes de todos los sectores sociales y económicos, pretenden animar a los gobiernos a que implementen y amplíen programas de calidad sostenibles para atajar las enfermedades no transmisibles a nivel global. Además, la UICC es miembro fundador de NCD Alliance, una red de sociedades civiles a nivel global que hoy en día representa a casi 2.000 organizaciones de 170 países.

Si desea más información, visite: http://www.uicc.org/

Acerca de las actividades deportivas y los eventos relacionados con en el Día Mundial contra el Cáncer

Desde México hasta Malasia, asociaciones locales y mundiales de todo el mundo, como la Federación francesa de tenis y la empresa de entretenimiento deportivo World Wrestling Entertainment, se reúnen para poner rostro a la prevención del cáncer y mostrar que "Nosotros podemos. Yo puedo".

Si desea más información acerca de los eventos específicos, visite la página web: http://www.worldcancerday.org/map

1. GLOBOCAN 2012 (IARC), Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide, Lyon, France, International Agency for Research on Cancer, disponible en: http://globocan.iarc.fr/old/burden.asp?selection_pop=224900&Text-p=World&selection_cancer=290&Text-c=All+cancers+excl.+non-melanoma+skin+cancer&pYear=18&type=0&window=1&submit=%C2%A0Execute [Accesso 24/01/2017]

2. Macmillan Cancer Support (2011) The importance of physical activity for people living with and beyond cancer: A concise evidence review, disponible en: http://www.macmillan.org.uk/documents/aboutus/commissioners/physicalactivityevidencereview.pdf [Acceso 12/01/2017], consulte las páginas 2, 6 y 7

3. Macmillan Cancer Support (2011) The importance of physical activity for people living with and beyond cancer: A concise evidence review, disponible en: http://www.macmillan.org.uk/documents/aboutus/commissioners/physicalactivityevidencereview.pdf [Acceso 12/01/2017], consulte la página 8





Contactos para medios:



Leah Peyton

Email: lpeyton@reddoorunlimited.com

Tel: +44 208 392 8041 / +44 778 819 1434



Abby Purdy

Email: apurdy@reddoorunlimited.com

Tel: +44 208 392 8057 / +44 789 987 7625

PUBLICIDAD