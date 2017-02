COMUNICADO: La Swiss Distance Learning University lanza el único programa de formación online en Europa

Los escáneres de huellas dactilares en tu smartphone, rostro o detección de iris en la puerta de tu empresa, pasaporte biométrico para viaja... Las nuevas aplicaciones que usan las tecnologías biométricas se están lanzando cada día. Cambian nuestra visión de la sociedad y presentan preguntas complejas relacionadas con las identidades de los ciudadanos y el final de la piratería. ¿ En qué lugar se almacenan todos estos datos? ¿ Quién puede acceder y con qué finalidad se hace? ¿ Se podrían hackear y usar incorrectamente?

Reconociendo la necesidad, son muchas las compañías y gobiernos que han de comprender y hacer frente a la protección de datos con temas relacionados que generan nuevas tecnologías, y la Swiss Distance Learning University ha lanzado un programa de formación para comenzar el 1 de abril de 2017, junto al Swiss Centre for Biometric Research and Testing del IDIAP Institute. Enseñado de forma online por medio de los mejores expertos de Europa, este programa es para ejecutivos de la compañía, servicios de gobierno y organización de todos los sectores.

Maestros de los retos de protección de datos y preparación para la nueva normativa de la Unión Europea acerca de la protección de datos

El Certificate of Advances Studies in Biometrics & Privacy proporciona a los asistentes un conocimiento completo de tecnologías, protección de datos y estándares, preservación de la privacidad, compatibilidad con normativas de privacidad, ética y temas culturales, además de ciencias forenses.

Se ha diseñado una nueva normativa europea diseñada para que encaje en Europa en la era digital, que entrará en uso en mayo de 2018. La General Data Protection Regulation se aplica a todas las compañías e instituciones que ofrecen artículos o servicios en Europa y demandas que implementan la protección de datos adecuada y auditable y marcos laborales de gestión de riesgo. El nuevo programa prepara a las compañías para hacer frente a estos temas.

Un programa de formación única con los mejores expertos de toda Europa

Este programa es único ya que se trata del primero en haber sido lanzado en relación a este tema, pero también porque está disponible de forma online. Se ofrece la flexibilidad máxima a los asistentes que pueden diseñar su propio plan de estudios y decidir acerca del ritmo de la formación. Pueden estudiar cuándo y dónde elijan para encajar con sus trabajos, familias y otros compromisos. Además, el grado emitido cuenta con el reconocimiento en toda la Unión Europea. Los asistentes se beneficiarán de la experiencia de especialistas internacionales, como el doctor Sebastien Marcel, experto en reconocimiento de conductas y aprendizaje de máquinas, investigador senior del IDIAP Research Institute de Suiza, la profesora y doctora Katerina Mitrokotsa [http://distanceuniversity.ch/fileadmin/files/files_distanceuniversity.ch/new_files/Katerina_Mitrokotsa.pdf ] , profesora asociada del Department of Computer Science and Engineering de la Chalmers University of Technology de Suecia, el profesor Els Kindt, investigador de E-Law de la Leiden University de Bélgica, el doctor Emilio Mordini [http://distanceuniversity.ch/fileadmin/files/files_distanceuniversity.ch/new_files/Emilio_Mordini.pdf ] , director general de Responsible Technology SAS de París, Francia y muchos más.

Si desea más detalles visite la página web: www.distanceuniversity.ch/cas-biometrics/

Swiss Distance Learning University

La Swiss Distance Learning University es la única universidad reconocida de esta forma en Suiza. Fundada en el año 1992, ofrece una amplia gama de licenciaturas y máster en derecho, economía, historia y psicología.

http://distanceuniversity.ch

Idiap

El Idiap Research Institute es una fundación de investigación sin ánimo de lucro e independiente afiliada a la Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Realiza actividades dentro de la gestión de información multimedia y hospeda el Swiss Centre for Biometric Research and Testing.

http://www.idiap.ch

http://www.biometrics-center.ch.





Contacto de la Swiss Distance University

Damien Carron, director académico

+41-27-922-70-52 - damien.carron@unidistance.ch

DistanceUniversity.ch

Contacto de IDIAP

Sebastien Marcel, responsable científico del programa

+41-27-721-77-27 - marcel@idiap.ch

idiap.ch

