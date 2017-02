COMUNICADO: Richmont publica las reservas y recursos minerales para 2016 (3)



- Reservas Minerales de 44.920 onzas de oro (neto de agotamiento), una reducción del

30% sobre 2015, a un grado un 4% superior de 6,86 g/t.

- Recursos inferidos de 7.500 onzas de oro a un grado consistente de 6,44 g/t.

- Los recursos medidos e indicados se redujeron a 83.700 onzas, a un grado incrementado

de 7,37 g/t. El descenso en onzas se debió a la exclusión de bloques de recursos de

bajo grado y no económicos localizados en la parte superior de la mina.

Mina Beaufor: Información destacada del programa de delineación y exploración 2017



- La perforación de delineación de 2017 se centrará en ampliar los bloques de

reserva dentro de la Zona Q, tanto en profundidad como lateralmente.

- La perforación de exploración se centrará en identificar nuevas posibles venas en la

vecindad de las reservas y recursos conocidos. La perforación se centrará también en

probar el potencial de expansión de la Zona Q de grado más alto en profundidad.

Personas cualificadas

La Corporación completó sus estimaciones de Reservas y Recursos Minerales de final de año 2016 para las minas Island Gold y Beaufor internamente con Roscoe Postle Associates Inc. (RPA) completando posteriormente una revisión y auditoria de las estimaciones de las Reservas y Recursos Minerales de Island Gold.

Daniel Adam, vicepresidente de Exploración para Richmont Mines ha revisado la información científica y técnica contenida en este comunicado y actúa como persona cualificada según se define por el Instrumento Nacional 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101").

Acerca de Richmont Mines Inc.

Richmont produce actualmente oro de la Island Gold Mine en Ontario, y la Beaufor Mine en Québec. La Corporación está también avanzando el desarrollo de la amplia extensión de recursos de alto grado en profundidad en la Island Gold Mine en Ontario. Con 25 años de experiencia en producción, exploración y desarrollo de oro, y una gestión financiera prudente, la Corporación está bien posicionada para crear rentablemente su base de reserva canadiense y entrar con éxito en su siguiente fase de crecimiento.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene declaraciones financieras que incluyen riesgos e incertidumbres. Cuando se utiliza en este comunicado, las palabras "estima", "proyecta", "anticipa", "espera", "pretende", "cree", "espera", "podría" y expresiones simulares, así como "podrá", "hará" y otras indicaciones de tiempo futuro, se refieren a declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas se basan en las actuales expectativas y se aplican solo en la fecha en la que se realizaron. Excepto que se requiera por ley, la Corporación no asume ninguna obligación y rechaza cualquier responsabilidad de actualizar o revisar públicamente declaraciones o información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo.

Los factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los indicados en dichas declaraciones incluyen entre otros, el impacto de las estimaciones de Reservas y Recursos Minerales 2016, la capacidad de aumentar la producción utilizando el actual sistema de rampa, los requisitos de capital para aumentar la capacidad de molido, cambios en el precio del oro prevalente, la tasa de cambio canadiense-estadounidense, grado del oro explorado y dificultades no previstas en las operaciones de minería que podrían afectar a los ingresos y costes de producción. Otros factores, como incertidumbres en cuanto a las regulaciones gubernamentales y el fallo de nuestros programas de perforación de exploración para identificar nuevos recursos u objetivos o expandir los recursos existentes podrían también afectar a los resultados. Otros riesgos pueden estar en el formulario de información anual de Richmont, los informes anuales y los informes periódicos. La información prospectiva contenida aquí se refiere a la fecha de este comunicado.

Nota de advertencia para los inversores de Estados Unidos en relación a las estimaciones de recursos

La información de este comunicado pretende cumplir con los requisitos de la Bolsa de Valores de Toronto y la legislación de valores de Canadá, que difiere en ciertos aspectos con las normas y regulaciones promulgadas por medio de la United States Securities Exchange Act de 1934, modificada ("Acta de Bolsa"), promulgada a través de la SEC. Las estimaciones de reservas y recursos en este comunicado se han preparado siguiendo la Regulación 43-101 adoptada por los Canadian Securities Administrators. Los requisitos de la Regulación 43-101 difieren de forma significativa de los requisitos de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (la "SEC").

Se insta a los inversores de Estados Unidos a considerar la desvelación en nuestro informe anual en Formulario 20-F, archivo número 001-14598, cumplimentado por medio de la SEC a través de la Exchange Act, que podría conseguirse desde nosotros (sin coste adicional) o desde la página web de la SEChttp://sec.gov/edgar.shtml..

Personas cualificadas Las estimaciones de Reservas y Recursos Minerales efectuadas a 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015 se realizaron por personas cualificadas tal y como se define por el IN 43-101 y se supervisaron por Daniel Adam, Geo., Ph.D., vicepresidente de Exploración, un empleado de Richmont Mines Inc. Consulte el sitio web de SEDAR (http://www.sedar.com) para ver informes completos y documentación corporativa adicional.

La estimación de Reservas y Recursos de la mina Island Gold a 31 de diciembre de 2016 se realizaron por M. Raynald Vincent P.Eng. M.P.M., geólogo jefe, y M. Léon Grondin Leblanc, P.Eng., ingeniero jefe, ambos empleados de Richmont Mines Inc., y Personas Cualificadas de acuerdo con el IN 43-101. Un informe técnico IN 43-101 se completará para la mina Island Gold a 31 de diciembre de 2016 y se presentará en SEDAR en 45 días.

La estimación de Reservas y Recursos de la mina Beaufor a 31 de diciembre de 2016 se realizó bajo la supervisión de Bernard Salmon, P Eng., director de Recursos y Evaluación de Proyectos y M. Louis Nkoy, P.Eng., ingeniero jefe, ambos empleados de Richmont Mines Inc., y Personas Cualificadas tal y como se define por el IN 43-101.

Las estimaciones de Reservas y Recursos de las minas Beaufor e Island Gold se prepararon utilizando un precio de oro de CAD$1.500 por onza para 2016. La estimación de recurso de la mina Francoeur se estableció a finales de 2012 utilizando un precio de oro de US$1.450 (CAD$1.450) por onza, y se preparó por personas cualificadas tal y como se define por el IN 43-101 y se supervisó por Daniel Adam, Geo., Ph.D., vicepresidente de Exploración, un empleado de Richmont Mines Inc. La estimación de recursos de la propiedad Wasamac se estableció a finales de 2012 utilizando un precio del oro de US$1.450 (CAD$1.450) por onza. Se supervisó por Daniel Adam, Geo., Ph.D., vicepresidente de Exploración, un empleado de Richmont Mines Inc., y Persona Cualificada tal y como se define por el IN 43-101. La estimación del Recurso Monique a 31 de diciembre de 2013 se preparó utiizando un precio del oro de US$1.225 (CAD$1.300) por onza y se supervisó por Daniel Adam, Geo., Ph.D., vicepresidente de Exploración, un empleado de Richmont Mines Inc., y Persona Cualificada tal y como se define por el IN 43-101.

Reservas y Recursos Minerales 2016[1 ]

31 de diciembre de 2016 31 de diciembre de 2015

Toneladas Onzas Toneladas Grado Onzas

Grado

(métricas) (g/t Au) de oro (métricas) (g/t Au) de oro

ISLAND GOLD MINE

Reservas probadas2 573.000 8,68 159.800 363.500 7,53 87.900

Reservas probables2 1.978.000 9,31 592.400 1.752.000 8,41 473.800

Reservas totales

probadas y probables2 2.551.000 9,17 752.200 2.115.500 8,26 561.700

(CONTINUA)

